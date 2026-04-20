Les supporters de Manchester City savourent chaque instant de leur domination sur Arsenal, et l’un d’eux est devenu le symbole de leurs railleries. Déjà connu pour avoir bu dans une bouteille aux couleurs des Gunners lors de la victoire 3-0 contre Chelsea, ce même fan a été de nouveau repéré à l’Etihad Stadium, poussant ses moqueries à un nouveau degré de mesquinerie. Auparavant photographié en train de porter à ses lèvres une bouteille d’eau aux couleurs d’Arsenal dans une image virale qui a fait le tour des réseaux sociaux, le supporter a désormais fait évoluer sa célébration. Alors que City intensifiait la pression dans la course au titre de Premier League, on l’a vu mimer le geste de recueillir les larmes des supporters d’Arsenal dans sa fameuse bouteille, déclenchant une nouvelle vague de réactions sur X et Instagram.