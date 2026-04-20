Les supporters de Manchester City savourent chaque instant de leur domination sur Arsenal, et l’un d’eux est devenu le symbole de leurs railleries. Déjà connu pour avoir bu dans une bouteille aux couleurs des Gunners lors de la victoire 3-0 contre Chelsea, ce même fan a été de nouveau repéré à l’Etihad Stadium, poussant ses moqueries à un nouveau degré de mesquinerie. Auparavant photographié en train de porter à ses lèvres une bouteille d’eau aux couleurs d’Arsenal dans une image virale qui a fait le tour des réseaux sociaux, le supporter a désormais fait évoluer sa célébration. Alors que City intensifiait la pression dans la course au titre de Premier League, on l’a vu mimer le geste de recueillir les larmes des supporters d’Arsenal dans sa fameuse bouteille, déclenchant une nouvelle vague de réactions sur X et Instagram.
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VIDÉO : Un supporter de Manchester City, connu sous le surnom de « Bottle », raille une nouvelle fois Arsenal sans ménagement. Après la large victoire des Citizens en Premier League, il a célébré en recueillant symboliquement les larmes des Gunners dans une nouvelle chorégraphie
Le retour d'un phénomène viral
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Des bouteilles d’Arsenal sont mises en vente à l’Etihad.
Les moqueries fusaient de toutes parts : l’ambiance, déjà électrique, a atteint son paroxysme juste avant le coup d’envoi. Dans un geste à la fois audacieux et provocateur, des vendeurs opportunistes postés devant l’Etihad Stadium ont proposé aux supporters locaux des bouteilles d’eau arborant le logo d’Arsenal. Ce tacle humoristique fait suite à une série de résultats mitigés pour les Gunners, marquée notamment par une défaite cuisante contre Bournemouth le week-end précédent, qui a permis à City de réduire l’écart. Avec un match en moins et une dynamique supérieure, les supporters de l’Etihad ont donc utilisé ces bouteilles comme un symbole concret de l’idée selon laquelle Arsenal cède sous la pression de la course au titre.
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La suprématie de City sur Arsenal se confirme
Les moqueries dans les tribunes trouvent leur justification dans la forme implacable affichée par City sur le terrain. Au-delà de la lutte pour le titre en Premier League, Man City a déjà porté un coup dur aux espoirs de titre d'Arsenal cette saison, en les battant de manière convaincante en finale de la Carabao Cup. Son bilan à domicile face aux Gunners est également impressionnant, les Londoniens du nord n'ayant plus gagné sur le terrain de l'équipe de Guardiola depuis 2015.