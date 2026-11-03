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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Vidéo : un quadruplé en un temps record, le PSG pulvérise le record historique du Real Madrid

Villarreal U19 vs Paris Saint Germain U19
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04 nov. 2026

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Le Paris Saint-Germain a créé une immense surprise sur la pelouse de Villarreal, en n'ayant eu besoin que de 17 minutes pour inscrire quatre buts lors de la confrontation entre les deux équipes, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe, signant ainsi un record inédit dans l'histoire de la compétition.

La star portugaise João Neves a ouvert le bal des buts dès la neuvième minute, avant que Désiré Doué n'ajoute le deuxième but à la 12e minute.

Une minute plus tard, les visiteurs sont revenus faire trembler les filets, cette fois par l'intermédiaire de Senny Mayulu, tandis que Fabián Ruiz a bouclé le quadruplé à la 17e minute.

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  • 16 minutes et deux secondes seulement !

    Selon les statistiques de « Mister Chip », le Paris Saint-Germain est devenu l'équipe la plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions à inscrire quatre buts dans un même match, après avoir eu besoin de seulement 16 minutes et 2 secondes.

    Le club français a battu le précédent record détenu par le Real Madrid, qui avait réalisé un quadruplé en l'espace de 20 minutes face au Dinamo Zagreb en novembre 2011, sachant que le PSG a accompli cet exploit à l'extérieur.

    Le Paris Saint-Germain est également devenu la première équipe à inscrire trois buts à l'extérieur lors des 13 premières minutes d'un match de Ligue des champions, dépassant le précédent record du Borussia Dortmund, qui avait marqué un triplé en 17 minutes face au Legia Varsovie en 2016.

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  • Le meilleur départ en termes de buts

    Les records ne se sont pas arrêtés là, puisque le Paris Saint-Germain est devenu le deuxième club français à inscrire quatre buts lors des 20 premières minutes d'un match de Ligue des champions, après le Stade de Reims, qui avait réalisé la même performance face à Ards (Irlande du Nord) le 8 octobre 1958, selon les statistiques de Stats du Foot.

    Sur le plan du bilan offensif cette saison, le club parisien a porté son total à 18 buts après quatre journées, signant ainsi son meilleur départ offensif à ce stade de la compétition, dépassant son précédent record de 17 buts lors de la phase de groupes de la saison 2017-2018.

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