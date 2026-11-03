Vidéo : un quadruplé en un temps record, le PSG pulvérise le record historique du Real Madrid

Le Paris Saint-Germain a créé une immense surprise sur la pelouse de Villarreal, en n'ayant eu besoin que de 17 minutes pour inscrire quatre buts lors de la confrontation entre les deux équipes, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe, signant ainsi un record inédit dans l'histoire de la compétition.
La star portugaise João Neves a ouvert le bal des buts dès la neuvième minute, avant que Désiré Doué n'ajoute le deuxième but à la 12e minute.
Une minute plus tard, les visiteurs sont revenus faire trembler les filets, cette fois par l'intermédiaire de Senny Mayulu, tandis que Fabián Ruiz a bouclé le quadruplé à la 17e minute.