VIDÉO : « Un moment de folie ! » - Un supporter touché à la tête par une bouteille d'eau ; la FA est appelée à sanctionner Jordan Thompson, de Preston, pour son scandaleux accès de colère lors d'un remplacement

L'ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher a visionné les images dans l'émission « Ref Watch » de Sky Sports et s'est montré perplexe face au manque de discipline de Thompson. Gallagher a laissé entendre que le joueur n'était resté sur le terrain que parce que l'équipe arbitrale n'avait pas vu le premier geste d'agression au moment du remplacement.

« Pourquoi faire ça ? Je ne sais pas s'il sera sanctionné aujourd'hui. L'arbitre ne l'a pas vu parce que le remplacement était en cours et que l'arbitre assistant avait le dos tourné », a expliqué Gallagher. « Il a donc de la chance de ne pas avoir été vu, car cela aurait sans aucun doute valu un carton rouge ce jour-là. Mais faire ça, c'est tout simplement trop dangereux. Quelqu’un était en train de boire un verre et n’avait pas remarqué… juste un moment de folie. »