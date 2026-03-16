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VIDÉO : « Un moment de folie ! » - Un supporter touché à la tête par une bouteille d'eau ; la FA est appelée à sanctionner Jordan Thompson, de Preston, pour son scandaleux accès de colère lors d'un remplacement
Des scènes choquantes à Carrow Road
Thompson a été remplacé à la 65e minute, alors que Preston tentait de revenir dans le match. Manifestement mécontent de la performance de son équipe – ou peut-être de la sienne –, le milieu de terrain a donné un coup de pied droit dans une bouteille qui se trouvait sur la ligne de touche. Le projectile a volé directement vers le secteur réservé aux supporters locaux à Carrow Road, touchant un spectateur qui ne s'y attendait pas.
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Dermot Gallagher rend son verdict : « carton rouge »
L'ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher a visionné les images dans l'émission « Ref Watch » de Sky Sports et s'est montré perplexe face au manque de discipline de Thompson. Gallagher a laissé entendre que le joueur n'était resté sur le terrain que parce que l'équipe arbitrale n'avait pas vu le premier geste d'agression au moment du remplacement.
« Pourquoi faire ça ? Je ne sais pas s'il sera sanctionné aujourd'hui. L'arbitre ne l'a pas vu parce que le remplacement était en cours et que l'arbitre assistant avait le dos tourné », a expliqué Gallagher. « Il a donc de la chance de ne pas avoir été vu, car cela aurait sans aucun doute valu un carton rouge ce jour-là. Mais faire ça, c'est tout simplement trop dangereux. Quelqu’un était en train de boire un verre et n’avait pas remarqué… juste un moment de folie. »
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Les experts réclament une sanction sévère de la part de la FA
Les appels en faveur d'une suspension rétroactive se sont multipliés, l'ancien attaquant des Wolves et de Cardiff City, Jay Bothroyd, ayant exprimé son dégoût face au comportement du joueur. Bothroyd a souligné le risque de blessure grave, surtout si la bouteille avait touché un spectateur vulnérable lors de ce match de Championship.
Bothroyd a déclaré à Sky Sports : « Je pense qu'il doit être sanctionné, pour être honnête. C'est vraiment dangereux. Si ça touche quelqu'un au visage, ça va faire très mal, mais imaginez si ça avait touché un enfant. Je trouve que c'est vraiment inacceptable de la part du joueur et il devrait être sanctionné. »
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