Le sélectionneur français Didier Deschamps a félicité son équipe pour avoir su garder son sang-froid après un match physique et tendu au Lincoln Financial Field. Il a estimé que le Paraguay avait largement misé sur l'agressivité et les manœuvres tactiques tout au long de la rencontre.

« Ça n’a pas été facile. Ils ont utilisé tous les moyens possibles », a déclaré Deschamps à M6. « Ce n’est peut-être pas le genre de football qui attire les spectateurs dans les stades, avec cette agressivité, en exagérant tout. »

En conférence de presse, il a ajouté : « Je ne vais pas critiquer l’arbitre, mais nous avons terminé le match avec trois cartons jaunes alors qu’il s’est passé beaucoup de choses. Je ne critiquerai pas le Paraguay. Chaque équipe est libre de jouer comme elle l’entend, mais je me passerais bien des insultes. Le plus important, c’est qu’il n’y ait pas eu d’incidents à la fin. Mais tout ce qui compte, c’est que nous nous soyons qualifiés. »