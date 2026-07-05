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VIDÉO : Un joueur paraguayen tente de saboter le point de penalty, mais la star française Kylian Mbappé transforme la tentative et célèbre sous son nez
Mbappé garde son sang-froid malgré la polémique autour du penalty.
Mbappé a encore répondu présent pour la France à un moment crucial, en transformant un penalty à la 70e minute après une faute sur Désiré Doué dans la surface. Avant le tir, les Paraguayens ont tenté de rayer le point de penalty pour déstabiliser l’attaquant du Real Madrid.
Cette manœuvre n’a toutefois pas perturbé l’attaquant, qui a transformé la sentence pour inscrire son septième but dans la compétition et rejoindre Messi en tête du classement du Soulier d’or. Il a ensuite célébré sa réalisation sous le nez des Paraguayens, offrant à la France une victoire 1-0 arrachée dans la fournaise de Philadelphie.
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Deschamps critique l'approche du Paraguay
Le sélectionneur français Didier Deschamps a félicité son équipe pour avoir su garder son sang-froid après un match physique et tendu au Lincoln Financial Field. Il a estimé que le Paraguay avait largement misé sur l'agressivité et les manœuvres tactiques tout au long de la rencontre.
« Ça n’a pas été facile. Ils ont utilisé tous les moyens possibles », a déclaré Deschamps à M6. « Ce n’est peut-être pas le genre de football qui attire les spectateurs dans les stades, avec cette agressivité, en exagérant tout. »
En conférence de presse, il a ajouté : « Je ne vais pas critiquer l’arbitre, mais nous avons terminé le match avec trois cartons jaunes alors qu’il s’est passé beaucoup de choses. Je ne critiquerai pas le Paraguay. Chaque équipe est libre de jouer comme elle l’entend, mais je me passerais bien des insultes. Le plus important, c’est qu’il n’y ait pas eu d’incidents à la fin. Mais tout ce qui compte, c’est que nous nous soyons qualifiés. »
- Getty Images Sport
Le Maroc sera le prochain adversaire
La France affrontera le Maroc en quarts de finale à Foxborough, rééditant ainsi leur confrontation de la demi-finale de la Coupe du monde 2022. Mbappé devrait à nouveau mener l’attaque des Bleus, déterminés à soulever le trophée mondial.
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