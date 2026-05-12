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VIDÉO : Un csc cocasse du gardien d’Al-Nassr dans le temps additionnel (98^e minute) repousse le sacre de Cristiano Ronaldo en Ligue pro saoudienne, après un match nul spectaculaire contre Al-Hilal
Une erreur catastrophique repousse la fête du titre
Al-Nassr a dû reporter ses célébrations de titre après avoir laissé filer des points lors d'un match décisif. Dominateurs en début de rencontre, les locaux ont logiquement ouvert le score lorsque le défenseur Mohamed Simakan a repris un ballon trainant sur corner à la 37e minute. Ce match nul 1-1 permet toutefois à Al-Nassr de conserver cinq points d'avance en tête de la Saudi Pro League, même si Al-Hilal dispose encore de deux matchs à jouer. Les fans attendaient ce moment depuis 2019, mais la cérémonie officielle de sacre est désormais reportée à la dernière journée.
Ronaldo reste frustré malgré le soutien de sa famille
Ronaldo a connu une soirée frustrante malgré le soutien massif des tribunes. Remplacé à la 83e minute par Abdullah Al-Hamdan, l’attaquant n’a cadré qu’une seule tentative et a manqué de peu un but spectaculaire sur une frappe lointaine, brillamment repoussée par Yassine Bounou. Avant le coup de théâtre final, les comptes officiels de la Saudi Pro League avaient pourtant partagé des images de sa compagne Georgina Rodriguez et de son fils l’encourageant, illustrées par la légende : « Famille + fans = soutien parfait pour le 🐐 ». Avec 26 réalisations au compteur, l’attaquant pointe à la troisième place du classement du Soulier d’or, un trophée qu’il a déjà soulevé lors des deux dernières saisons. Reste que sa priorité demeure le gain de titres avec son club.
Une erreur en toute fin de match fait perdre des points précieux
Le match a été marqué par plusieurs occasions manquées et un relâchement défensif fatal en toute fin de rencontre. Plus tôt, Karim Benzema avait vu un but refusé pour hors-jeu après consultation de la vidéo. Côté Al-Nassr, Kingsley Coman avait lui aussi gâché une occasion décisive en face-à-face qui aurait pu sceller la victoire. Au lieu de cela, à la huitième minute du temps additionnel, un joueur d’Al-Hilal a adressé une longue et puissante remise en jeu dans la surface de réparation. Un manque de communication flagrant entre le gardien brésilien Bento et son coéquipier Inigo Martínez a permis au ballon de leur échapper des mains et de rouler dans les filets.
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Des trophées et des rêves de Coupe du monde vous attendent
Al-Nassr aborde une semaine décisive dans sa quête d'un doublé historique. Le club disputera samedi la finale de la Ligue des champions de l'AFC contre Gamba Osaka, avant le match décisif de championnat de jeudi contre le Damac FC. Pour Ronaldo, remporter ces trophées est la priorité avant de viser les 1 000 buts en carrière – il en compte actuellement 971 – et de se préparer pour la Coupe du monde de l'été prochain avec l'équipe nationale du Portugal.