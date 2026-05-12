Ronaldo a connu une soirée frustrante malgré le soutien massif des tribunes. Remplacé à la 83e minute par Abdullah Al-Hamdan, l’attaquant n’a cadré qu’une seule tentative et a manqué de peu un but spectaculaire sur une frappe lointaine, brillamment repoussée par Yassine Bounou. Avant le coup de théâtre final, les comptes officiels de la Saudi Pro League avaient pourtant partagé des images de sa compagne Georgina Rodriguez et de son fils l’encourageant, illustrées par la légende : « Famille + fans = soutien parfait pour le 🐐 ». Avec 26 réalisations au compteur, l’attaquant pointe à la troisième place du classement du Soulier d’or, un trophée qu’il a déjà soulevé lors des deux dernières saisons. Reste que sa priorité demeure le gain de titres avec son club.







