Égypte et Belgique se sont séparées sur un match nul 1-1, lundi soir au stade Lumin, dans le cadre du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Pharaons ont longtemps caressé l’espoir d’une victoire historique après avoir ouvert le score en première période et repoussé les assauts belges pendant de longues minutes, avant de concéder l’égalisation en seconde mi-temps sur un csc.

Grâce à ce partage, les deux formations décrochent leur premier point dans cette phase de groupes, en attendant l’autre rencontre du groupe 7 qui opposera l’Iran à la Nouvelle-Zélande mardi matin.

Malgré ce but encaissé dans les derniers instants, les Pharaons ont livré une performance convaincante face à l’une des meilleures nations européennes, prouvant ainsi qu’ils peuvent jouer les trouble-fête dans ce Mondial 2026.

Les Pharaons, entraînés par Hossam Hassan, ont entamé la partie avec le onze suivant : Mostafa Shobeir, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh, Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mostafa Ziko.

De son côté, le sélectionneur belge Rudi Garcia alignait Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere et Jérémie Doku.