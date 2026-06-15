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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Vidéo : un csc (but contre son camp) prive l'Égypte d'une victoire historique face à la Belgique en Coupe du monde

FEATURES
Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
M. Salah
E. Ashour
M. Hany
M. Shobeir
Belgique
Égypte
É.-U.
Algérie
Maroc
Tunisie
Irak
Jordanie
Arabie saoudite

Les Pharaons ont d’abord maîtrisé les Diables Rouges, puis leur ont permis de revenir dans la partie.

Égypte et Belgique se sont séparées sur un match nul 1-1, lundi soir au stade Lumin, dans le cadre du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Pharaons ont longtemps caressé l’espoir d’une victoire historique après avoir ouvert le score en première période et repoussé les assauts belges pendant de longues minutes, avant de concéder l’égalisation en seconde mi-temps sur un csc.

Grâce à ce partage, les deux formations décrochent leur premier point dans cette phase de groupes, en attendant l’autre rencontre du groupe 7 qui opposera l’Iran à la Nouvelle-Zélande mardi matin.

Malgré ce but encaissé dans les derniers instants, les Pharaons ont livré une performance convaincante face à l’une des meilleures nations européennes, prouvant ainsi qu’ils peuvent jouer les trouble-fête dans ce Mondial 2026.

Les Pharaons, entraînés par Hossam Hassan, ont entamé la partie avec le onze suivant : Mostafa Shobeir, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh, Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mostafa Ziko.

De son côté, le sélectionneur belge Rudi Garcia alignait Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere et Jérémie Doku.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salah célèbre son anniversaire en inscrivant un but historique

    Ce match a été marqué par un fait marquant : la star égyptienne Mohamed Salah, en lice le jour de ses 34 ans, est devenu le joueur de champ le plus âgé à représenter l’Égypte en phase finale de Coupe du monde.

    Il pointe désormais au deuxième rang des joueurs les plus âgés à avoir porté le maillot des Pharaons en Coupe du monde, devancé uniquement par le gardien légendaire Essam El-Hadary, détenteur du record après avoir pris part à l’édition 2018 à l’âge de 45 ans et 161 jours.

    Le capitaine des Pharaons a également intégré un club très fermé : il est seulement le septième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à mener son équipe en tant que capitaine le jour de son anniversaire, rejoignant Antonio Carvajal, Michel Platini, Oliver Kahn, Patrick Vieira et Raúl González.

    Ses statistiques impressionnantes ne s’arrêtent pas là : en totalisant 28 titularisations avec les Pharaons dans les grandes compétitions (Coupe du monde et Coupe d’Afrique des nations), il égale le record national détenu conjointement par Ahmed Hassan et Essam El-Hadary.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Démarrage prudent, pression égyptienne rapide

    Dès le coup d’envoi, la Belgique a cherché à imposer son rythme en conservant le ballon au milieu de terrain. Mais l’Égypte, audacieuse, a répondu par un pressing haut pour perturber la relance adverse.

    La première occasion égyptienne est signée Mostafa Ziko, qui tente de s’infiltrer à la limite de la surface de réparation, mais la défense belge repousse le danger. Les Pharaons multiplient ensuite les tentatives grâce à des passes courtes et des mouvements rapides au milieu de terrain.

    La Belgique a toutefois répliqué par une occasion dangereuse : Kevin De Bruyne, servi à l’entrée de la surface, a frappé fort, obligeant le gardien égyptien à repousser le danger.

    Au fil des premières minutes, les Pharaons ont imposé leur rythme et dominé la possession (57 % contre 43 % jusqu’à la 18^e minute).

    Pendant ce temps fort égyptien, Marwan Attia écope d’un carton jaune, avant que Timothy Castagne ne soit à son tour averti pour la Belgique. Ahmed Fathou enroule ensuite un centre dangereux que Thibaut Courtois repousse avec autorité.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ashour envoie un véritable missile dans les filets de Courtois.

    La 20^e minute a été marquée par un moment historique pour les Pharaons : Imam Ashour a ouvert le score suite à une action collectivement bien menée, lancée par une passe décisive de Mohamed Salah. Positionné à l’entrée de la surface, le milieu de terrain a décoché une frappe puissante qui a battu Thibaut Courtois, offrant ainsi l’avantage à l’Égypte.

    Ce but, premier d’Imam Ashour sous le maillot des Pharaons, l’inscrit dans l’histoire comme le quatrième Égyptien à marquer en Coupe du monde, après Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani et Mohamed Salah.

    Il s’agit seulement de la deuxième fois que les Pharaons prennent l’avantage dans un match de Coupe du monde, après leur rencontre avec l’Arabie saoudite en 2018.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De Bruyne mène la révolte belge

    Après l’ouverture du score, la sélection belge a redoublé d’efforts pour revenir dans la partie, s’appuyant principalement sur les initiatives de De Bruyne, Doku et Trossard.

    De Bruyne a failli égaliser après avoir reçu le ballon dans la surface de réparation et avoir tiré avec puissance, mais Mostafa Shobir s'est illustré en repoussant le ballon avec brio, préservant ainsi l'avance de l'équipe d'Égypte.

    De son côté, Imam Ashour a maintenu son dynamisme offensif, lançant plusieurs contres-attaques rapides, tandis que la défense égyptienne demeurait solidement organisée malgré la pression constante des Belges.

    Les Belges ont également créé un danger sur une tête de Youri Tielemans dans la surface, mais le ballon a filé loin du cadre, au grand soulagement des supporters égyptiens.

    Enfin, l’Égypte a manqué une occasion en or de creuser l’écart lorsque Mostafa Ziko a décoché une frappe puissante depuis l’intérieur de la surface, mais Thibaut Courtois a repoussé le danger et détourné le ballon en corner.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schober déjoue les tentatives des Diables Rouges

    En toute fin de match, Ahmed Fathouh écope d’un carton jaune, tandis que Hamdi Fathi, après un choc violent avec Tielemans, reste quelques instants au sol avant de reprendre sa place.

    Les Belges ont toutefois maintenu la pression par l’intermédiaire de Trossard et Doku, mais l’organisation défensive des Pharaons et les interventions opportunes de Mostafa Shobeir ont préservé leurs buts.

    Quatre minutes de temps additionnel sont accordées. La Belgique crée alors une dernière occasion : Jérémie Doku récupère le ballon dans la surface, mais son tir dépasse la transversale.

    Les Pharaons ont immédiatement répliqué : profitant d’une erreur défensive, Omar Marmoush s’est présenté seul face au but, mais son tir a été repoussé par Thibaut Courtois.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'Égypte rappelle à la Belgique le cauchemar algérien

    Au coup de sifflet marquant la mi-temps, l’Égypte menait toujours grâce à l’ouverture du score d’Imam Ashour, bouclant ainsi les 45 premières minutes en tête face à l’une des meilleures formations du continent européen.

    Statistiquement, il s’agit seulement de la deuxième fois depuis 1990 que les Diables Rouges rentrent au vestiaire en retard à la mi-temps de leur match d’ouverture du Mondial.

    La première occurrence remonte à l’édition 2014, lorsque les Diables Rouges avaient également conclu la première période menés 1-0 par l’Algérie, rappelant l’un des rares précédents de ce genre dans l’histoire mondiale de la Belgique.

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Les Pharaons prennent l’avantage, tandis que le poteau repousse une frappe de De Bruyne.

    L’Égypte a entamé la seconde période avec un net ascendant offensif et a failli doubler la mise dès les premières secondes : Zico, lancé dans la surface, a conclu une action rapide d’une frappe repoussée par la défense belge. Le ballon est revenu sur Marwan Attia, dont la nouvelle tentative a à nouveau été contrée grâce à un bon placement défensif.

    Les Belges ont répliqué par une incursion tranchante de Jérémy Doku, qui a pénétré dans la surface et centré, mais la défense égyptienne a repoussé le danger.

    Les Belges ont alors accentué la pression et obtenu un coup franc dangereux à la limite de la surface, suite à une faute de Marwan Attia. Kevin De Bruyne a enroulé sa frappe, mais le poteau a repoussé l’envoi et préservé l’avantage des Pharaons.

    De son côté, l’Égypte a tenté de surprendre Thibaut Courtois sur un centre de Mohamed Salah pour Zico dans la surface, mais l’attaquant n’a pas réussi à contrôler le ballon, et l’occasion s’est envolée.

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Salah et Marmoush ont manqué leurs occasions, tandis que Chouber a fait une entrée en jeu remarquée.

    L'équipe égyptienne a manqué une occasion en or de doubler la mise lorsque Ahmed Fathou a adressé un centre millimétré que Mohamed Salah a repris de la tête, mais Thibaut Courtois a repoussé le ballon. Celui-ci est revenu vers Emam Ashour, dont la frappe a filé à côté du but.

    Omar Marmoush a ensuite manqué une opportunité en or après une passe lumineuse de Salah : entré dans la surface, il a tiré au-dessus de la barre sous la pression de la défense belge.

    À la 60e minute, les Belges ont réclamé un penalty après la chute de Doku dans la surface, mais l’arbitre a laissé l’action se poursuivre.

    Les Belges ont ensuite accentué la pression : Youri Tielemans a expédié une frappe puissante qui a frôlé le poteau, puis Mostafa Shobir a commencé à se distinguer en repoussant une tentative dangereuse de De Bruyne à l’intérieur de la surface.

    Le portier égyptien s’est ensuite interposé avec autorité sur un centre dangereux de De Bruyne, préservant ainsi l’avantage de son équipe malgré l’intensité grandissante de la pression belge.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un but contre son camp a embrasé la rencontre

    Malgré la solidité de la défense égyptienne, la Belgique a réussi à égaliser à la 66^e minute, portant un coup dur aux Pharaons.

    Sur un centre de Thomas Meunier depuis le côté droit, Romelu Lukaku a tenté sa chance devant le but, mais le ballon a heurté Mohamed Hani et a dévié dans les filets, permettant à la Belgique d’égaliser sur un csc.

    Il s’agit du deuxième csc dont les Diables Rouges bénéficient dans leur histoire en Coupe du monde, après celui de Fernandinho contre le Brésil en 2018.

    Mohamed Hani entre ainsi dans le club très fermé des joueurs égyptiens ayant marqué contre leur camp en Coupe du monde, après Ahmed Fathy face à la Russie en 2018.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schober repousse la pression belge

    Ce but égalisateur a donné un formidable coup de fouet à la Belgique, qui a multiplié les offensives pour prendre l’avantage. Mostafa Shobeir s’est à nouveau illustré en repoussant un tir dangereux de Meunier dans la surface de réparation, avant que la défense égyptienne n’intervienne in extremis pour écarter un centre dangereux de Tielemans qui se dirigeait vers Lukaku.

    La pression belge s’est poursuivie par une série de passes au bord de la surface, conclue par une frappe de Lukaku, mais la défense égyptienne a bien bloqué pour préserver l’égalité à l’entrée du temps fort de la rencontre.

    Le portier égyptien a ensuite brillé en repoussant une tête puissante de Brandon Michel, bien servi au cœur de la surface.

    Les Belges ont ensuite créé un nouveau danger sur corner, mais la tête puissante de Lukaku a frôlé la barre transversale.

    Dans la foulée, les Égyptiens réclament un penalty après la chute d’Ahmed Sayed « Zizo » dans la surface, mais l’arbitre laisse jouer.

    Les Belges ont continué à pousser jusqu’aux derniers instants : Tielemans a adressé un centre précis que Brandon Michel a repris d’une frappe depuis l’intérieur de la surface, mais le ballon a frôlé la transversale.

    Après plusieurs minutes de pression incessante, l’arbitre a finalement sifflé la fin du match, scellant le score de 1-1 entre l’Égypte et la Belgique. Les Pharaons, portés par un Mostafa Shobeir décisif, décrochent ainsi un point précieux pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

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