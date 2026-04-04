Vidéo : Un coup de poing d'un vieil ennemi… Le poignard de Rodri revient frapper Vinícius en plein cœur

Lorsque la star du Real Madrid est entrée sur le terrain à la 59e minute, les supporters de Majorque se sont mis à le huer, comme c'est souvent le cas dans de nombreux stades espagnols.

Le conflit entre lui et le joueur du Real Majorque Pablo Mafio a également repris, les deux hommes s'étant affrontés verbalement et physiquement à plusieurs reprises.

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Le journal Marca a déclaré : « Mafio, l'Espagnol d'origine argentine, cherchait toujours Vinícius et ne tardait pas à le trouver. Lors du premier match de « Viní » contre Mafio, il a provoqué un corner, mais l'arbitre a sifflé une faute de pied, ce qui a provoqué la protestation du joueur madrilène. »

Elle a ajouté : « Cela a suffi pour que Mafio entame la joute verbale, et il a dit au joueur brésilien : « Voilà, tu parles ».

Marca poursuit : « C'est à peu près ce qu'il lui a dit, en mimant le mouvement du ballon avec la main. »