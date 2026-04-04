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Vidéo : Un coup de poing d'un vieil ennemi… Le poignard de Rodri revient frapper Vinícius en plein cœur

Majorque vs Real Madrid
Majorque
Real Madrid
LaLiga
P. Maffeo
Vinicius Junior
Rodri
Espagne
Argentine
Brésil

Les combats de la star brésilienne reviennent sur le devant de la scène

Le Brésilien Vinícius Júnior n'a pas tardé à refaire parler de lui, et il s'est retrouvé samedi au cœur d'une nouvelle polémique, lors de la défaite surprise face au Real Majorque lors de la 30e journée de la Liga.

Après sa participation aux derniers matchs de la sélection brésilienne lors de la trêve de mars, l'entraîneur Álvaro Arbeloa a préféré laisser Vinícius au repos aujourd'hui, avant le match crucial contre le Bayern Munich, mardi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

  • Confrontation immédiate

    Lorsque la star du Real Madrid est entrée sur le terrain à la 59e minute, les supporters de Majorque se sont mis à le huer, comme c'est souvent le cas dans de nombreux stades espagnols.

    Le conflit entre lui et le joueur du Real Majorque Pablo Mafio a également repris, les deux hommes s'étant affrontés verbalement et physiquement à plusieurs reprises.

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    Le journal Marca a déclaré : « Mafio, l'Espagnol d'origine argentine, cherchait toujours Vinícius et ne tardait pas à le trouver. Lors du premier match de « Viní » contre Mafio, il a provoqué un corner, mais l'arbitre a sifflé une faute de pied, ce qui a provoqué la protestation du joueur madrilène. »

    Elle a ajouté : « Cela a suffi pour que Mafio entame la joute verbale, et il a dit au joueur brésilien : « Voilà, tu parles ».

    Marca poursuit : « C'est à peu près ce qu'il lui a dit, en mimant le mouvement du ballon avec la main. »

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  • Le beach-volley… Une allusion douloureuse

    Selon Marca, qui cite la chaîne Movistar, le joueur de Majorque aurait dit à Vinícius, en montrant le ballon, le mot « playa », qui signifie « beach soccer », afin de provoquer le Brésilien au maximum.

    Le journal précise : « La tension entre les deux joueurs a persisté après cette action, bien qu'à un degré moindre qu'à d'autres moments du match, mais ils se heurtaient physiquement chaque fois qu'ils se croisaient. »

  • Des chants depuis un an et demi… Le ballon est rose

    Cette référence n'est pas le fruit du hasard : elle a fait son apparition il y a environ un an et demi dans de nombreux stades espagnols, où les supporters s'en prennent à Vinícius en scandant le slogan moqueur « Le beach soccer… idiot, idiot », pour lui rappeler qu'il a perdu le Ballon d'or au profit de Rodri, la star de Manchester City.

    Ce chant sous-entend que Rodri a obtenu le Ballon d'Or qu'il méritait, tandis que Vinícius mérite le « ballon de plage ».

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  • Une hostilité renouvelée… « Le coup de grâce »

    Ce qui s'est passé aujourd'hui entre Vinícius et Mafio n'est pas le fruit d'un coup de tête, mais s'inscrit dans le prolongement d'un conflit persistant et d'affrontements récurrents entre les deux joueurs depuis la saison 2022-2023.

    Les accrochages entre les deux joueurs ont été nombreux par le passé, le plus marquant étant lorsque Mafio a affronté Vinícius et l'a accusé d'être « trop pleurnichard » à travers des gestes moqueurs, comme s'il essuyait ses larmes, sous-entendant que la star brésilienne se plaignait trop et faisait trop pression sur les arbitres.

    Le défenseur de Majorque a intensifié la rivalité avec Vinícius en janvier 2025, en marge de leur rencontre en demi-finale de la Coupe du Roi.

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    #realmadrid #vinicius #supercopa #mallorca #futbol

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    À l'époque, Mafio avait évoqué son conflit avec Vinícius en réponse à une question sur l'hypothèse d'un combat de boxe entre eux. Il avait déclaré au journal Sport : « Ce serait le combat le plus regardé de l'histoire, mais je le gagnerais bien sûr. Je l'éliminerais en 10 secondes. »

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