Vidéo : un cadeau précieux pour Al-Nassr, Neom crée le choc en infligeant une défaite historique à Al-Hilal

Al-Hilal a abordé la rencontre avec un moral élevé après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, mais il a subi un coup dur inattendu avant le coup d'envoi avec la blessure de Yassine Bounou lors de l'échauffement, si bien que Mohammed Al-Owais l'a remplacé dans les cages.

Al-Hilal n'a pas affiché le visage attendu, face à l'organisation défensive rigoureuse de Neom, qui a réussi à fermer les espaces devant les vedettes de la formation bleue et à les empêcher de créer le danger habituel.

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À la 15e minute, le premier choc est survenu lorsque le Sénégalais Kalidou Koulibaly a envoyé par erreur le ballon dans les filets de son propre camp, offrant à Neom l'avantage sur un but contre son camp qui a perturbé très tôt les plans d'Al-Hilal.

Le Zaïm a tenté de revenir rapidement, mais s'est heurté à une défense organisée, tandis que la plupart de ses tentatives sont venues de l'extérieur de la surface, sans constituer un réel danger pour la cage de Neom, alors que Sultan Al-Mandash et Crysencio Summerville n'ont pas eu la réussite dans leurs tentatives.