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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : un cadeau précieux pour Al-Nassr, Neom crée le choc en infligeant une défaite historique à Al-Hilal

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
Al Nasr FC
Arabie saoudite

Une défaite inattendue

Neom a porté un coup dur à Al-Hilal en lui infligeant sa première défaite en Roshn League cette saison, avec une victoire par deux buts à zéro, lors du match qui a opposé les deux équipes lundi soir dans le cadre de la sixième journée de la compétition.

Neom a signé une victoire historique face à Al-Hilal, en parvenant à faire tomber le leader de la Roshn League et à mettre un terme à son parcours parfait, offrant ainsi à ses concurrents, en tête desquels Al-Nassr, une précieuse occasion de réduire l'écart dans la course à la première place.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Koulibaly sème le trouble à Al-Hilal

    Al-Hilal a abordé la rencontre avec un moral élevé après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, mais il a subi un coup dur inattendu avant le coup d'envoi avec la blessure de Yassine Bounou lors de l'échauffement, si bien que Mohammed Al-Owais l'a remplacé dans les cages.

    Al-Hilal n'a pas affiché le visage attendu, face à l'organisation défensive rigoureuse de Neom, qui a réussi à fermer les espaces devant les vedettes de la formation bleue et à les empêcher de créer le danger habituel.

    À lire aussi : Après le choc Bounou, Koulibaly et Al-Owais mettent Al-Hilal en difficulté face à Neom

    À la 15e minute, le premier choc est survenu lorsque le Sénégalais Kalidou Koulibaly a envoyé par erreur le ballon dans les filets de son propre camp, offrant à Neom l'avantage sur un but contre son camp qui a perturbé très tôt les plans d'Al-Hilal.

    Le Zaïm a tenté de revenir rapidement, mais s'est heurté à une défense organisée, tandis que la plupart de ses tentatives sont venues de l'extérieur de la surface, sans constituer un réel danger pour la cage de Neom, alors que Sultan Al-Mandash et Crysencio Summerville n'ont pas eu la réussite dans leurs tentatives.

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  • Konaté aggrave le choc

    Avant la fin de la première période, Al-Hilal a encaissé un nouveau coup dur après une mauvaise sortie de Mohammed Al-Owais de sa cage. Le ballon est parvenu dans la surface de réparation et Neom a profité de la confusion défensive, avant qu'Amadou Koné ne parvienne à inscrire le deuxième but à la 44e minute.

    La première période s'est achevée sur un avantage de Neom, deux buts à zéro, un résultat qui a placé Al-Hilal face à une tâche ardue pour renverser la rencontre en seconde période.

  • Des tentatives d'Al-Hilal sans efficacité

    Simone Inzaghi a effectué plusieurs changements durant la seconde période, notamment l'entrée de Nasser Al-Dawsari, Sultan Mandash et Mohammed Kader Meïté, dans le but d'accroître l'efficacité offensive et de ramener Al-Hilal dans le match.

    Gabriel Martinelli a bien failli réduire l'écart à la 50e minute, mais il a manqué une occasion en position de face-à-face devant le but de Neom, avant que Ruben Neves ne frappe un ballon qui est passé tout près du poteau gauche à la 53e minute.

    À la 65e minute, le gardien Marcin Bulka est de nouveau apparu et s'est illustré en repoussant une tête dangereuse d'Ollie Watkins dans la surface de réparation, privant ainsi Al-Hilal de réduire l'écart. Le déroulement du match a confirmé la belle prestation continue de Bulka, après qu'il a repoussé d'autres tentatives d'Al-Hilal en seconde période.

    Hormis ces tentatives, Neom a réussi à garder le contrôle du match et à préserver son avance jusqu'au coup de sifflet final, s'offrant une précieuse victoire deux buts à zéro.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Coup dur pour Al-Hilal et cadeau pour Al-Nassr

    Le total d'Al Hilal s'est figé à 15 points, après avoir subi sa première défaite en Roshn Saudi League cette saison, à la suite de cinq victoires consécutives, tandis que NEOM a porté son total à 12 points après sa quatrième victoire dans la compétition.

    Cette défaite revêt une importance particulière pour Al Hilal, puisqu'il s'agit du premier revers de l'équipe sur le plan national depuis que l'Italien Simone Inzaghi a pris en charge l'entraînement du club au début de la saison dernière, mettant ainsi un terme à son parcours parfait.

    En revanche, la défaite d'Al Hilal représente un précieux cadeau pour Al Nassr, qui aborde cette journée avec un total de 12 points et se retrouve désormais avec l'opportunité d'égaler le nombre de points du leader, en cas de victoire face à Abha mercredi.