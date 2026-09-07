Al-Hilal a abordé la rencontre avec un moral au beau fixe après cinq victoires consécutives, mais a été frappé par un coup du sort avant le coup d'envoi avec la blessure de Yassine Bounou lors de l'échauffement, ce qui a conduit Mohammed Al-Owais à le remplacer dans les buts.

Al-Hilal n'a pas affiché le visage attendu, face à l'organisation défensive rigoureuse de Neom, qui a réussi à fermer les espaces devant les stars du club bleu et à les empêcher de créer le danger habituel.

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À la 15e minute est venu le premier coup dur lorsque le Sénégalais Kalidou Koulibaly a malencontreusement logé le ballon dans les filets de sa propre équipe, offrant à Neom l'avantage sur un but contre son camp qui a précocement bouleversé les plans d'Al-Hilal.

Le club de la capitale a tenté de revenir rapidement, mais s'est heurté à une défense bien organisée, la plupart de ses tentatives venant de l'extérieur de la surface, sans constituer un réel danger pour le but de Neom, tandis que la réussite n'a pas souri à Sultan Al-Ghannam et Crysencio Summerville dans leurs tentatives.