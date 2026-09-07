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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : un cadeau précieux pour Al-Nassr, Neom choque Al-Hilal avec une défaite historique

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
Al Nasr FC
Arabie saoudite

Une défaite inattendue

NEOM a porté un coup dur à Al-Hilal en lui infligeant sa première défaite en Roshn Saudi League cette saison, s'imposant sur le score de deux buts à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes lundi soir dans le cadre de la sixième journée de la compétition.

NEOM a signé une victoire historique face à Al-Hilal, en réussissant à faire tomber le leader de la Roshn Saudi League et à mettre fin à son début de saison parfait, offrant ainsi à ses concurrents, en tête desquels Al-Nassr, une précieuse occasion de réduire l'écart dans la course à la première place.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Koulibaly sème le trouble à Al-Hilal

    Al-Hilal a abordé la rencontre avec un moral au beau fixe après cinq victoires consécutives, mais a été frappé par un coup du sort avant le coup d'envoi avec la blessure de Yassine Bounou lors de l'échauffement, ce qui a conduit Mohammed Al-Owais à le remplacer dans les buts.

    Al-Hilal n'a pas affiché le visage attendu, face à l'organisation défensive rigoureuse de Neom, qui a réussi à fermer les espaces devant les stars du club bleu et à les empêcher de créer le danger habituel.

    À lire également : Après le choc Bounou, Koulibaly et Al-Owais mettent Al-Hilal en difficulté face à Neom

    À la 15e minute est venu le premier coup dur lorsque le Sénégalais Kalidou Koulibaly a malencontreusement logé le ballon dans les filets de sa propre équipe, offrant à Neom l'avantage sur un but contre son camp qui a précocement bouleversé les plans d'Al-Hilal.

    Le club de la capitale a tenté de revenir rapidement, mais s'est heurté à une défense bien organisée, la plupart de ses tentatives venant de l'extérieur de la surface, sans constituer un réel danger pour le but de Neom, tandis que la réussite n'a pas souri à Sultan Al-Ghannam et Crysencio Summerville dans leurs tentatives.

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  • Koné aggrave le choc

    Avant la fin de la première période, Al-Hilal a encaissé un nouveau coup dur après une mauvaise sortie de Mohammed Al-Owais de sa cage. Le ballon est parvenu dans la surface de réparation et Neom a profité de la confusion défensive, avant qu'Amadou Koné ne parvienne à inscrire le deuxième but à la 44e minute.

    La première période s'est achevée sur un avantage de Neom de deux buts à zéro, un résultat qui a placé Al-Hilal devant une tâche ardue pour renverser la rencontre en seconde période.

  • Tentatives infructueuses d'Al-Hilal

    Simone Inzaghi a procédé à plusieurs changements durant la seconde période, notamment l'entrée de Nasser Al-Dawsari, Sultan Mandash et Mohamed Kader Meïté, dans une tentative d'accroître l'efficacité offensive et de ramener Al-Hilal dans le match.

    Gabriel Martinelli a bien failli réduire l'écart à la 50e minute, mais il a gâché une occasion en position idéale face au but de NEOM, avant que Ruben Neves ne décoche une frappe qui est passée à côté du poteau gauche à la 53e minute.

    À la 65e minute, le gardien Marcin Bulka s'est de nouveau illustré en repoussant une tête dangereuse d'Ollie Watkins dans la surface de réparation, privant Al-Hilal de réduire l'écart. Le déroulement de la rencontre a confirmé la prestation étincelante de Bulka, après qu'il a repoussé d'autres tentatives d'Al-Hilal en seconde période.

    En dehors de ces tentatives, NEOM a réussi à garder le contrôle du match et à conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final, s'offrant ainsi une précieuse victoire deux buts à zéro.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Coup dur pour Al-Hilal et cadeau pour Al-Nassr

    Le total d'Al-Hilal reste bloqué à 15 points, après avoir concédé sa première défaite en Roshn League cette saison, à la suite de cinq victoires consécutives, tandis que Neom porte son total à 12 points après sa quatrième victoire dans la compétition.

    Cette défaite revêt une importance particulière pour Al-Hilal, puisqu'il s'agit du premier revers de l'équipe sur le plan national depuis que l'Italien Simone Inzaghi a pris en charge l'entraînement d'Al-Zaeem au début de la saison dernière, mettant ainsi un terme à son parcours parfait.

    En revanche, la défaite d'Al-Hilal représente un précieux cadeau pour Al-Nassr, qui a abordé cette journée avec un total de 12 points et se trouve désormais devant l'occasion de réduire l'écart avec le leader à un seul point en cas de victoire face à Abha lors de son match de la même journée, mercredi.