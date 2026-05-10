Devenu une habitude depuis son arrivée aux États-Unis, Messi a établi un nouveau record de la Major League Soccer ce week-end. En inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives au BMO Field, le capitaine de l’Inter Miami est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la ligue à atteindre 100 contributions offensives. Il n’a fallu que 64 matchs au légendaire numéro 10 pour franchir ce seuil, une performance qui illustre sa domination sur le football nord-américain.

Ses statistiques, 59 buts et 41 passes décisives depuis son arrivée chez les Herons en juillet 2023, parlent d’eux-mêmes. En atteignant ce seuil en seulement 64 rencontres, il a éclipsé l’ancien record de l’icône du Toronto FC Sebastian Giovinco, qui avait nécessité 95 matchs. D’autres cadors de la ligue, comme Robbie Keane (96 matchs) et Carlos Vela (98 matchs), sont également relégués au second plan par l’incroyable cadence de l’Argentin.