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Donny Afroni

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VIDÉO : Un but, deux passes décisives : Lionel Messi a inscrit son nom dans l’histoire de la MLS en atteignant la barre des 100 matchs, et il l’a fait avec une touche de magie caractéristique

L. Messi
Major League Soccer
Inter Miami CF
Toronto FC vs Inter Miami CF
Toronto FC

Lionel Messi continue de battre tous les records en Amérique du Nord, livrant une véritable leçon de football pour mener l'Inter Miami à une victoire 4-2 face au Toronto FC. L'icône argentine a une nouvelle fois été au cœur de l'action, offrant au public venu en nombre au BMO Field un moment historique de génie individuel.

  • Le génie de Messi a brillé à Toronto

    Devenu une habitude depuis son arrivée aux États-Unis, Messi a établi un nouveau record de la Major League Soccer ce week-end. En inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives au BMO Field, le capitaine de l’Inter Miami est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la ligue à atteindre 100 contributions offensives. Il n’a fallu que 64 matchs au légendaire numéro 10 pour franchir ce seuil, une performance qui illustre sa domination sur le football nord-américain.

    Ses statistiques, 59 buts et 41 passes décisives depuis son arrivée chez les Herons en juillet 2023, parlent d’eux-mêmes. En atteignant ce seuil en seulement 64 rencontres, il a éclipsé l’ancien record de l’icône du Toronto FC Sebastian Giovinco, qui avait nécessité 95 matchs. D’autres cadors de la ligue, comme Robbie Keane (96 matchs) et Carlos Vela (98 matchs), sont également relégués au second plan par l’incroyable cadence de l’Argentin.

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  • Des records historiques pour la MLS

    Ce nouveau exploit s’inscrit parmi les nombreux autres que Messi a accumulés depuis son arrivée remarquée en Floride du Sud. L’Argentin s’est rapidement imposé comme une légende du championnat, devenant le premier joueur de l’histoire de la MLS à remporter deux titres de MVP consécutifs en 2024 et 2025. Sa saison dernière est restée mémorable : il a décroché le Soulier d’or et établi un record sur une seule saison avec 62 contributions à des buts, toutes compétitions confondues (saison régulière et séries éliminatoires).

    Au-delà des distinctions individuelles, sa présence a immédiatement généré des trophées pour l’Inter Miami : titre de MLS Cup, Leagues Cup et Supporters’ Shield, portant son palmarès personnel à un record mondial de 47 titres en carrière, en club et en sélection. Son impact a fondamentalement changé la trajectoire de la franchise, transformant une équipe en difficulté en une force de premier plan dans la division.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Selon les observateurs, le rythme ne devrait pas faiblir en 2026.

    Déjà détenteur de tous les titres majeurs américains, Messi affiche toujours la même soif de victoires en 2026. Plus tôt cette saison, il a franchi le cap symbolique des 900 buts en carrière lors d’un match de la Concacaf Champions Cup face au Nashville SC. Il est ensuite devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la MLS à atteindre 20 buts et 20 passes décisives, en seulement 26 rencontres.

    Après douze journées, l’attaquant chevronné est à nouveau en lice pour le Soulier d’or : neuf buts en onze titularisations, une efficacité devant le but qui caractérise sa carrière depuis deux décennies. Ses deux distinctions de Joueur de la journée cette année l’ont par ailleurs propulsé à égalité avec Jeff Cunningham (14) au deuxième rang de l’histoire de la ligue, juste derrière Landon Donovan (19).

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