VIDÉO : Un but, deux passes décisives : Lionel Messi a inscrit son nom dans l’histoire de la MLS en atteignant la barre des 100 matchs de manière magistrale

Devenu une habitude depuis son arrivée aux États-Unis, Messi a établi un nouveau record de la Major League Soccer ce week-end. En inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives au BMO Field, le capitaine de l’Inter Miami est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la ligue à atteindre 100 contributions offensives. Il n’a fallu que 64 matchs au légendaire numéro 10 pour franchir ce seuil, une performance qui illustre sa domination sur le football nord-américain.

Ses statistiques, 59 buts et 41 passes décisives en 64 matchs depuis son arrivée chez les Herons en juillet 2023, sont tout simplement stupéfiantes. En atteignant ce seuil symbolique, il a largement distancé l’ancien détenteur du record, l’icône du Toronto FC Sebastian Giovinco, qui avait nécessité 95 rencontres pour y parvenir. D’autres cadors de la ligue, comme Robbie Keane (96 matchs) et Carlos Vela (98 matchs), sont également relégués au second plan par la cadence infernale de l’Argentin.