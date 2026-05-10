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Donny Afroni

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VIDÉO : Un but, deux passes décisives : Lionel Messi a inscrit son nom dans l’histoire de la MLS en atteignant la barre des 100 matchs de manière magistrale

L. Messi
Major League Soccer
Inter Miami CF
Toronto FC vs Inter Miami CF
Toronto FC

Lionel Messi continue de battre tous les records en Amérique du Nord, livrant une véritable leçon de football pour mener l'Inter Miami à une victoire 4-2 face au Toronto FC. L'icône argentine a une nouvelle fois été au cœur de l'action, offrant au public venu en nombre au BMO Field un moment historique de génie individuel.

  • Le génie de Messi a brillé à Toronto

    Devenu une habitude depuis son arrivée aux États-Unis, Messi a établi un nouveau record de la Major League Soccer ce week-end. En inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives au BMO Field, le capitaine de l’Inter Miami est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la ligue à atteindre 100 contributions offensives. Il n’a fallu que 64 matchs au légendaire numéro 10 pour franchir ce seuil, une performance qui illustre sa domination sur le football nord-américain.

    Ses statistiques, 59 buts et 41 passes décisives en 64 matchs depuis son arrivée chez les Herons en juillet 2023, sont tout simplement stupéfiantes. En atteignant ce seuil symbolique, il a largement distancé l’ancien détenteur du record, l’icône du Toronto FC Sebastian Giovinco, qui avait nécessité 95 rencontres pour y parvenir. D’autres cadors de la ligue, comme Robbie Keane (96 matchs) et Carlos Vela (98 matchs), sont également relégués au second plan par la cadence infernale de l’Argentin.

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  • Des records historiques pour la MLS

    Ce nouveau exploit s’ajoute à la longue liste de ceux réalisés par Messi depuis son arrivée remarquée en Floride du Sud. L’Argentin s’est rapidement imposé comme une légende du championnat, devenant le premier joueur de l’histoire de la MLS à être sacré MVP deux fois d’affilée en 2024 et 2025. Sa saison dernière est restée mémorable : il a raflé le Soulier d’or et établi un record toutes compétitions confondues (saison régulière et play-offs) avec 62 contributions directes à des buts.

    Au-delà des distinctions individuelles, sa présence a immédiatement généré des trophées pour l’Inter Miami : MLS Cup, Leagues Cup et Supporters’ Shield, portant son palmarès personnel à 47 titres, un record mondial. Son impact a radicalement changé la trajectoire de la franchise, transformant une équipe en difficulté en un prétendant crédible au titre.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Selon les observateurs, le rythme ne devrait pas faiblir en 2026.

    Déjà détenteur de tous les titres majeurs américains, Messi affiche toujours la même soif de victoires en 2026. Plus tôt cette saison, il a franchi le cap symbolique des 900 buts en carrière lors d’un match de la Concacaf Champions Cup face au Nashville SC. Il est ensuite devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la MLS à atteindre 20 buts et 20 passes décisives, en seulement 26 rencontres.

    Après douze journées, l’attaquant chevronné est à nouveau en lice pour le Soulier d’or : neuf buts en onze titularisations, une efficacité devant le but qui caractérise sa carrière depuis deux décennies. Ses deux distinctions de Joueur de la journée cette saison lui permettent d’égaler Jeff Cunningham (14) au deuxième rang de l’histoire de la ligue, juste derrière Landon Donovan (19).

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