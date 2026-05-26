Baller League UK
Traduit par
VIDÉO : Un baiser pour sceller la victoire ! Alisha Lehmann accompagne son compagnon Montel McKenzie pour célébrer son titre conquis en Baller League UK
La rencontre s’est conclue par une victoire célébrée dans une atmosphère romantique.
Les festivités battaient leur plein lorsque McKenzie a brandi le très convoité trophée de la Baller League UK. À l’issue d’une finale palpitante à l’O2 Arena, qui s’est soldée par une victoire écrasante 5-2 du Prime FC face au NDL FC, ces moments de joie ont été immortalisés par le compte Instagram officiel de la Baller League UK.
Le capitaine de l’équipe menée par la star de YouTube KSI a aussitôt cherché Lehmann dans la foule en délire. Le couple a échangé un tendre baiser sur la pelouse, concluant une soirée déjà historique. Leur relation, née d’une collaboration professionnelle lors des premières éditions du tournoi, s’est transformée en une histoire d’amour, apportant une dimension personnelle à cette finale à haut enjeu.
- Getty/Instagram
Surmonter les obstacles sur le terrain et en dehors
Le milieu du football a pourtant longtemps été réticent à accueillir ce champion, certains clubs redoutant qu’une star de la télé-réalité ne soit pas assez impliqué. Le défenseur de Folkestone Invicta a reconnu que sa notoriété avait freiné sa progression dans la hiérarchie du football anglais. Ce titre éclatant démontre néanmoins son engagement sans faille. Interrogé par le Daily Mail, McKenzie avait expliqué que leur relation avait mis du temps à se concrétiser : « Pendant la majeure partie de la saison, nous ne nous parlions pas. Elle n’a pas été ma petite amie pendant toute la saison, plutôt vers la fin. Mais quand on a recommencé à se parler, ça m’a vraiment aidé à mieux jouer. Je savais qu’elle était là : si je faisais une mauvaise passe, je devais me rattraper et marquer. Ça donne un petit coup de pouce, comme quand un membre de la famille ou un ami te regarde jouer. »
Une relégation déchirante et des distinctions controversées
Pendant que McKenzie célèbre, sa compagne affronte un moment délicat, conséquence d’un week-end noir. Le Leicester City WFC a été relégué de la Women’s Super League après une défaite cruelle 2-1 aux tirs au but face au Charlton Athletic lors du match de barrage décisif. Les Foxes ont manqué quatre de leurs cinq tentatives lors de cette séance fatale. Ce dénouement douloureux a été aggravé par l’absence de l’attaquante vedette Lehmann, absente le jour du match en raison d’une blessure. Bien qu’elle n’ait disputé que 502 minutes et que le club ait perdu chaque rencontre à laquelle elle a pris part depuis son arrivée en janvier, elle a tout de même remporté les prix de la Joueuse préférée des fans et du But de la saison, grâce notamment à sa popularité colossale auprès de ses plus de 15 millions de followers sur Instagram.
- Getty Images Sport
Que nous réserve l’avenir ?
Après cette victoire historique à Londres, McKenzie devrait capitaliser sur sa dynamique pour obtenir un contrat à durée indéterminée dans un club de niveau supérieur. De son côté, Lehmann hérite d’un immense chantier de reconstruction et d’un dilemme stratégique : rester à Leicester pour lutter pour la promotion en première division ou chercher un transfert vers un autre club.