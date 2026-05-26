VIDÉO : Un baiser pour sceller la victoire ! Alisha Lehmann accompagne son compagnon Montel McKenzie pour célébrer son titre conquis en Baller League UK

Les festivités battaient leur plein lorsque McKenzie a brandi le très convoité trophée de la Baller League UK. À l’issue d’une finale palpitante à l’O2 Arena, qui s’est soldée par une victoire écrasante 5-2 du Prime FC face au NDL FC, ces moments de joie ont été immortalisés par le compte Instagram officiel de la Baller League UK.

Le capitaine de l’équipe menée par la star de YouTube KSI a aussitôt cherché Lehmann dans la foule en délire. Le couple a échangé un tendre baiser sur la pelouse, concluant une soirée déjà historique. Leur relation, née d’une collaboration professionnelle lors des premières éditions du tournoi, s’est transformée en une histoire d’amour, apportant une dimension personnelle à cette finale à haut enjeu.



