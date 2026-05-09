La course au titre de Premier League entre dans sa phase décisive, Manchester City talonnant Arsenal, le leader du classement. L'équipe de Guardiola compte cinq points de retard, mais dispose d'un match en retard crucial qui pourrait faire basculer la balance dans les dernières semaines de la saison.

Les observateurs surveillent d’ailleurs avec attention le déplacement d’Arsenal chez les Hammers, espérant que ces derniers grignotent quelques points au leader. Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de revêtir un maillot de West Ham pour les encourager, Guardiola a sèchement écarté l’idée : sa seule priorité est de bien préparer le prochain match de son équipe.