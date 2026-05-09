Goal.com
En direct
guardiola(C)Getty Images
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : « Tu es vraiment drôle ! » - Découvrez la réponse sarcastique de Pep Guardiola à un journaliste qui lui a demandé s'il porterait un maillot de West Ham

P. Guardiola
Manchester City
West Ham
Manchester City vs Brentford
Premier League
West Ham vs Arsenal
Arsenal

Pep Guardiola a répondu avec son sarcasme habituel lorsqu’on lui a demandé s’il porterait un maillot de West Ham United pour soutenir l’équipe face à Arsenal dimanche. L’entraîneur de Manchester City a insisté sur le fait qu’il restait pleinement concentré sur le match de son équipe contre Brentford.

  • Guardiola rejette l'idée d'un maillot de West Ham

    La course au titre de Premier League entre dans sa phase décisive, Manchester City talonnant Arsenal, le leader du classement. L'équipe de Guardiola compte cinq points de retard, mais dispose d'un match en retard crucial qui pourrait faire basculer la balance dans les dernières semaines de la saison.

    Les observateurs surveillent d’ailleurs avec attention le déplacement d’Arsenal chez les Hammers, espérant que ces derniers grignotent quelques points au leader. Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de revêtir un maillot de West Ham pour les encourager, Guardiola a sèchement écarté l’idée : sa seule priorité est de bien préparer le prochain match de son équipe.

    • Publicité

  • Visionnez la séquence vidéo



  • Guardiola répond avec son sarcasme habituel

    Guardiola a répondu avec sarcasme lors de sa conférence de presse d’avant-match.

    « Vous êtes vraiment drôles, hein ?! », a-t-il lancé avant de recentrer le débat sur l’objectif immédiat : « Gagnons d’abord contre Brentford, puis, lors de la conférence de presse d’après-match – vous y serez, car vous ne pouvez pas vous passer de mes pointes –, vous pourrez me reposer la question. »

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tout le club de Manchester City se concentre sur la rencontre face à Brentford.

    Manchester City doit d’abord disputer un match qui s’annonce délicat contre Brentford avant de se projeter sur la course au titre. Le moindre faux pas pourrait leur coûter cher, surtout avec Arsenal qui possède une avance au classement. Les hommes de Guardiola savent qu’ils doivent enchaîner les victoires pour maintenir la pression sur les leaders alors que la course au titre de Premier League entre dans sa phase finale.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brentford crest
Brentford
BRE
Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Arsenal crest
Arsenal
ARS