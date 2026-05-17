VIDÉO : Trempé de bière, Harry Kane offre sa médaille de champion de Bundesliga à sa fille, tandis que son épouse et ses autres enfants préfèrent ne pas l’embrasser pour célébrer le titre

Sur la pelouse, Kane a encore une fois été le grand artisan de la victoire. Son triplé face au FC Cologne porte son total en championnat à 36 buts cette saison, à seulement cinq longueurs du record historique sur une seule saison détenu par Robert Lewandowski. Il s’agissait de son quatrième hat-trick de l’exercice, avec des frappes chirurgicales à la 10e et à la 13e minute, avant de conclure son après-midi en seconde période. Grâce à ce succès, le Bayern a porté son total à 122 buts marqués cette saison, un record.

S’adressant à ses abonnés dans une vidéo, la star anglaise a exprimé sa fierté après l’exploit collectif : « Salut les gars, comme vous pouvez le voir, une nouvelle médaille et un nouveau trophée. Quelle belle façon de terminer ici à l’Allianz en faisant la fête avec les fans. Une nouvelle victoire, trois buts également. Je suis donc vraiment fier de ça. Et maintenant, oui, il en reste un. Une autre finale de coupe la semaine prochaine. On continue sur cette lancée. »



