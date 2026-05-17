Après la remise du trophée, la pelouse de l’Allianz Arena s’est transformée en une scène chaotique de célébrations et de douches de bière. Cible privilégiée de ses coéquipiers, Kane s’est retrouvé entièrement trempé de bière blonde avant de rejoindre sa famille sur la pelouse. Un moment émouvant, capté par les caméras, l’a vu offrir sa médaille de vainqueur à sa fille, tandis que sa femme et ses autres enfants s’éloignaient avec une maladresse amusée pour éviter une accolade trop humide. Ces images ont conclu en apothéose la saison nationale de l’équipe de Vincent Kompany, sacrée championne quatre journées avant la fin du championnat.
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VIDÉO : Trempé de bière, Harry Kane offre sa médaille de champion de Bundesliga à sa fille, tandis que son épouse et ses autres enfants préfèrent ne pas l’embrasser pour célébrer le titre
Ambiance conviviale et familiale malgré les jets de bière
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Kane et le Bayern continuent de battre des records
Sur la pelouse, Kane a encore une fois été le grand artisan de la victoire. Son triplé face au FC Cologne porte son total en championnat à 36 buts cette saison, à seulement cinq longueurs du record historique sur une seule saison détenu par Robert Lewandowski. Il s’agissait de son quatrième hat-trick de l’exercice, avec des frappes chirurgicales à la 10e et à la 13e minute, avant de conclure son après-midi en seconde période. Grâce à ce succès, le Bayern a porté son total à 122 buts marqués cette saison, un record.
S’adressant à ses abonnés dans une vidéo, la star anglaise a exprimé sa fierté après l’exploit collectif : « Salut les gars, comme vous pouvez le voir, une nouvelle médaille et un nouveau trophée. Quelle belle façon de terminer ici à l’Allianz en faisant la fête avec les fans. Une nouvelle victoire, trois buts également. Je suis donc vraiment fier de ça. Et maintenant, oui, il en reste un. Une autre finale de coupe la semaine prochaine. On continue sur cette lancée. »
- Getty Images Sport
De nouveaux rêves se dessinent à l’horizon
Malgré l’ambiance festive qui règne à Munich, le travail n’est pas encore achevé pour les hommes de Kompany. Joshua Kimmich, lui aussi soumis à la traditionnelle douche de bière, a insisté sur le fait que l’équipe allait rapidement se recentrer : « Je dirais qu’aujourd’hui, on a le droit de faire un peu la fête. Ensuite, nous avons une semaine, puis nous serons pleinement concentrés sur la finale de la Coupe. » Les Bavarois visent le doublé national lorsqu’ils affronteront Stuttgart samedi prochain.
La finale de la DFB-Pokal, qui se tiendra à l’Olympiastadion de Berlin, constituera le dernier acte d’une saison jusqu’ici dominée par le club bavarois. Après avoir défendu avec succès leur titre national, les regards dans le vestiaire sont déjà tournés vers de nouveaux trophées. Avec Kane en pleine forme et un collectif qui tourne à plein régime, les champions d’Allemagne aborderont ce rendez-vous capital en grands favoris, déterminés à enrichir leur palmarès.