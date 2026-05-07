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VIDÉO : Transbordé de joie, le prince William exulte en tribune tandis qu’Aston Villa domine Nottingham Forest et se hisse en finale de la Ligue Europa
Une fête royale à Villa Park
Aston Villa a dominé Nottingham Forest 4-0 à Villa Park et a ainsi effacé le handicap du match aller pour s’imposer 4-1 sur l’ensemble des deux rencontres et se qualifier pour la finale de la Ligue Europa.
Dans un Villa Park bouillant, les 43 000 spectateurs – dont le prince William, visiblement emballé – ont assisté à une soirée qui pourrait marquer un tournant pour le club. Après plusieurs échecs récents dans les phases à élimination directe, les Villans ont cette fois répondu présent au moment crucial, signant une performance sereine et impitoyable pour garder vivant leur rêve européen.
Emery se rapproche d'un exploit historique en Ligue Europa
Si l’ascension d’Aston Villa a un artisan incontestable, c’est bien Unai Emery. L’Espagnol a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme le maître incontesté de l’Europa League, se rapprochant un peu plus d’un cinquième titre qui lui permettrait de battre le record. Il totalise désormais six finales européennes, un exploit que seul Giovanni Trapattoni (7) a surpassé.
Déjà quadruple vainqueur de la compétition avec Séville puis Villarreal, l’Espagnol peut désormais soulever son premier trophée continental avec un club anglais. Ses ajustements tactiques, opérés après la défaite à l’aller, se sont avérés décisifs : Villa a imposé son rythme d’entrée de jeu avant de dominer Forest en seconde période grâce à une finition clinique et une pression incessante.
McGinn a orchestré le retour en force de Villa.
Le capitaine John McGinn a répondu présent en signant un doublé décisif, offrant à Aston Villa une victoire éclatante face à Forest. Après l’ouverture du score d’Ollie Watkins, qui a d’abord permis d’égaliser à la marque cumulative, Emiliano Buendía a transformé avec sang-froid un penalty pour donner l’avantage à Villa. Puis McGinn a frappé deux fois en l’espace de quelques minutes pour tuer tout suspense.
La fluidité offensive des Villans a contraint Forest à courir après le score pendant de longues périodes, les locaux faisant preuve de patience et de précision pour démanteler leurs rivaux des Midlands. Ce qui avait commencé comme une mission de remontée tendue s’est conclu par une victoire sans équivoque.
La finale d’Istanbul offre à Villa une chance d’entrer dans la légende
Aston Villa défiera Fribourg à Istanbul le 20 mai, en lice pour un titre continental et une place dans les annales du club.
Il s’agit de la première grande finale européenne des Villans depuis la Coupe d’Europe 1982, il y a 44 ans, ce qui souligne l’ampleur de ce retour tant attendu sur le devant de la scène continentale. Seuls Manchester City (51 ans entre 1970 et 2021) et West Ham United (47 ans entre 1976 et 2023) ont connu des intervalles plus longs entre deux finales européennes majeures parmi les clubs anglais.