Aston Villa a dominé Nottingham Forest 4-0 à Villa Park et a ainsi effacé le handicap du match aller pour s’imposer 4-1 sur l’ensemble des deux rencontres et se qualifier pour la finale de la Ligue Europa.

Dans un Villa Park bouillant, les 43 000 spectateurs – dont le prince William, visiblement emballé – ont assisté à une soirée qui pourrait marquer un tournant pour le club. Après plusieurs échecs récents dans les phases à élimination directe, les Villans ont cette fois répondu présent au moment crucial, signant une performance sereine et impitoyable pour garder vivant leur rêve européen.







