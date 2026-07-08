VIDÉO : Touchés mais dignes, Mohamed Salah et les Pharaons se sont levés pour saluer et applaudir leurs supporters, qui leur ont réservé un accueil triomphal à l’hôtel de l’équipe malgré la défaite face à l’Argentine en Coupe du monde

À seulement onze minutes de la fin du temps réglementaire à Atlanta, l’Égypte était sur le point d’obtenir le résultat le plus marquant de son histoire footballistique. Menant 2-0 face aux champions du monde en titre, sa première qualification en quarts de finale semblait acquise, jusqu’à ce qu’un effondrement de dernière minute transforme ce rêve en cauchemar. Cristian Romero a amorcé la remontée à la 79e minute, avant que Lionel Messi n’égalise et qu’Enzo Fernández ne marque de la tête le but de la victoire dans le temps additionnel.

Lorsque l’arbitre français François Letexier a sifflé la fin de la rencontre, le basculement de l’euphorie au désespoir était total. De nombreux joueurs égyptiens se sont effondrés sur la pelouse, incrédules, après avoir vu leur avantage de deux buts s’évaporer en quelques minutes. De retour au camp de base, l’équipe a toutefois été accueillie par des centaines de supporters refusant que ce dénouement éclipse leurs efforts. Un moment émouvant a alors vu Salah, visiblement ému, rejoindre ses coéquipiers pour saluer ce public fidèle.