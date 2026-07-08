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VIDÉO : Touchés mais dignes, Mohamed Salah et les Pharaons se sont levés pour saluer et applaudir leurs supporters, qui leur ont réservé un accueil triomphal à l’hôtel de l’équipe malgré la défaite face à l’Argentine en Coupe du monde
Les Pharaohs s'inclinent dans un match haletant à Atlanta
À seulement onze minutes de la fin du temps réglementaire à Atlanta, l’Égypte était sur le point d’obtenir le résultat le plus marquant de son histoire footballistique. Menant 2-0 face aux champions du monde en titre, sa première qualification en quarts de finale semblait acquise, jusqu’à ce qu’un effondrement de dernière minute transforme ce rêve en cauchemar. Cristian Romero a amorcé la remontée à la 79e minute, avant que Lionel Messi n’égalise et qu’Enzo Fernández ne marque de la tête le but de la victoire dans le temps additionnel.
Lorsque l’arbitre français François Letexier a sifflé la fin de la rencontre, le basculement de l’euphorie au désespoir était total. De nombreux joueurs égyptiens se sont effondrés sur la pelouse, incrédules, après avoir vu leur avantage de deux buts s’évaporer en quelques minutes. De retour au camp de base, l’équipe a toutefois été accueillie par des centaines de supporters refusant que ce dénouement éclipse leurs efforts. Un moment émouvant a alors vu Salah, visiblement ému, rejoindre ses coéquipiers pour saluer ce public fidèle.
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La polémique autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) occupe le devant de la scène.
Alors que les supporters égyptiens encourageaient leur équipe, le sélectionneur Hossam Hassan a vivement critiqué l’arbitrage. Il a pointé plusieurs décisions clés du VAR, dont l’annulation d’un but de Mostafa Zico pour une faute de Marwan Attia sur Lisandro Martínez en début d’action. Bien que le contact soit apparu léger, l’intervention de la vidéo a privé les Pharaons d’une avance de 2-0.
« Nous n’avons vu ni respect ni fair-play », a déclaré Hassan. « Un penalty en notre faveur a été refusé, il n’a même pas été vérifié par la VAR, et notre deuxième but a été, pour une raison que j’ignore, annulé de manière surprenante. Nous avons tous vu Alexis Mac Allister tirer sur le maillot d’un adversaire, et il n’y a même pas eu de vérification par la VAR. La vie est injuste, la vie en général est injuste, alors pourquoi n’y a-t-il pas d’équité dans le sport ? »
- AFP
L’avenir de Salah en équipe nationale suscite des interrogations
Alors que la poussière retombe sur leur campagne nord-américaine, les regards se tournent naturellement vers l’avenir de leur figure emblématique. Mohamed Salah quitte la compétition avec un seul but au compteur, inscrit contre la Nouvelle-Zélande, et il a été l’un des joueurs décisifs lorsque l’Égypte a surpris l’Argentine en menant 2-0. Âgé de 38 ans au moment de la Coupe du monde 2030, la star de Liverpool suscite toutefois des interrogations sur sa capacité à mener l’attaque des Pharaons lors d’une nouvelle phase finale.
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