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VIDÉO : Thomas Tuchel tonne à Djed Spence de « se réveiller » lors d’une séance d’entraînement de l’équipe d’Angleterre en préparation pour la Coupe du monde ; le latéral réagit à la séquence devenue virale
- AFP
Tuchel exige un niveau d'excellence élevé
Tuchel a clairement fait savoir qu’il ne tolérerait aucun manque de concentration pendant la campagne des « Three Lions » en Coupe du monde. Une vidéo devenue virale montre le technicien allemand perdant son sang-froid à Kansas City lors d’un exercice tactique, alors que Spence hésitait sur un mouvement.
Alors que l’équipe peaufinait sa préparation avant le deuxième match de poules face au Ghana, le latéral a hésité sur un mouvement, déclenchant l’ire de son entraîneur. Tuchel a alors tonné : « Djed, Djed, Djed, réveille-toi ! Réveille-toi ! », rappelant sans équivoque ses exigences à l’ensemble du groupe.
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Spence réagit à une vidéo d'entraînement devenue virale
Malgré le ton ferme des consignes de Tuchel, Spence a tenu à préciser qu’il n’y avait aucune rancœur entre lui et l’ancien entraîneur de Chelsea. Le joueur des Spurs a minimisé l’incident et salué la méthode de l’Allemand. Il a déclaré : « Oui, c’est tout à fait normal. C’est un excellent coach et il veut tirer le meilleur de ses joueurs. Il exige un niveau de performance élevé, et pour ce tournoi, nous devons être prêts, nous devons être honnêtes. Je pense que chaque séance doit être d’une grande qualité et c’est ce qu’il exige. C’est une bonne chose. »
Le défenseur de 25 ans reste imperturbable face à cette réprimande publique, soulignant que la franchise de Tuchel s’applique à l’ensemble du groupe. Spence a admis : « Ça ne me touche pas, vraiment. De toute façon, je n’aurais pas dû être sur le terrain, et il dit ça à tout le monde. C’est le jeu, et si j’ai quelque chose à faire, je le ferai. »
Spence salue également l’ambiance sous le nouveau staff : « C’est un excellent entraîneur, un vrai gentleman. Il est très précis dans ce qu’il veut. Les gars l’adorent et lui vouent un grand respect. Comme il le répète : on bâtit une famille ici… Si tout le monde reste sur la même longueur d’onde, nous pouvons accomplir de grandes choses. Il a su créer un climat unique au sein du groupe. »
- Getty Images Sport
Watkins admet qu’il a « eu de la chance ».
L’attaquant d’Aston Villa, Ollie Watkins, a commenté la situation en reconnaissant que tout joueur peut subir la colère de l’entraîneur s’il baisse de régime. Il a même plaisanté en affirmant avoir eu de la chance que les caméras aient capté l’erreur de Spence plutôt que la sienne lors de la séance.
Watkins a confié à la presse : « Je pense qu’il n’hésite pas à vous crier dessus. Il est très exigeant et veille à ce que chacun donne le maximum chaque jour. Vous l’avez vu avec Djed : il lui répétait “Réveille-toi, réveille-toi !”. J’ai eu de la chance que ce ne soit pas moi ; j’ai commis une erreur juste avant Djed, et il a fini par s’en prendre à lui… Mais au final, cela prouve juste qu’il est un gagnant qui exige des standards élevés, exactement ce dont on a besoin. »