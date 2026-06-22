Malgré le ton ferme des consignes de Tuchel, Spence a tenu à préciser qu’il n’y avait aucune rancœur entre lui et l’ancien entraîneur de Chelsea. Le joueur des Spurs a minimisé l’incident et salué la méthode de l’Allemand. Il a déclaré : « Oui, c’est tout à fait normal. C’est un excellent coach et il veut tirer le meilleur de ses joueurs. Il exige un niveau de performance élevé, et pour ce tournoi, nous devons être prêts, nous devons être honnêtes. Je pense que chaque séance doit être d’une grande qualité et c’est ce qu’il exige. C’est une bonne chose. »

Le défenseur de 25 ans reste imperturbable face à cette réprimande publique, soulignant que la franchise de Tuchel s’applique à l’ensemble du groupe. Spence a admis : « Ça ne me touche pas, vraiment. De toute façon, je n’aurais pas dû être sur le terrain, et il dit ça à tout le monde. C’est le jeu, et si j’ai quelque chose à faire, je le ferai. »

Spence salue également l’ambiance sous le nouveau staff : « C’est un excellent entraîneur, un vrai gentleman. Il est très précis dans ce qu’il veut. Les gars l’adorent et lui vouent un grand respect. Comme il le répète : on bâtit une famille ici… Si tout le monde reste sur la même longueur d’onde, nous pouvons accomplir de grandes choses. Il a su créer un climat unique au sein du groupe. »