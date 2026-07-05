En conférence de presse d’avant-match, Tuchel a reconnu que le groupe et lui-même subissaient déjà l’altitude de Mexico, bien avant l’arrivée des supporters devant l’hôtel.

« On la ressent [l’altitude], même quand on ne s’entraîne pas », a déclaré Tuchel aux journalistes. « J’ai eu un léger mal de tête dans ma chambre d’hôtel toute la journée et je n’ai pas aussi bien dormi que les jours précédents, mais rien d’insurmontable ni d’inadaptable.

« Les joueurs l’ont ressenti dès les premières minutes de l’entraînement, puis, au fil de la séance, ils ont mieux géré. C’est ainsi : on ne peut pas s’acclimater physiquement, c’est impossible. Mais nous sommes arrivés un jour plus tôt pour s’y habituer et éviter de découvrir ces sensations demain. »

Tuchel a ajouté : « Ce n’est pas un hasard si le Mexique commence généralement ses matchs à domicile de manière très forte, très offensive et très agressive, car je pense que les 15 à 20 premières minutes seront peut-être les plus difficiles pour nous. Une fois que nous aurons surmonté cela – et nous en avons déjà eu un petit avant-goût aujourd’hui –, je pense que nous serons bien placés. »