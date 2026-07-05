Traduit par
VIDÉO : Tambours, trompettes et feux d’artifice ! Comment les supporters mexicains ont tenté de perturber le sommeil d’Harry Kane, de Declan Rice et de l’équipe d’Angleterre juste avant leur match décisif des huitièmes de finale de la Coupe du monde
Les supporters mexicains ont causé une nuit blanche à l'Angleterre.
Les préparatifs de l'Angleterre en vue de son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Mexique ont été perturbés après que des supporters locaux se sont rassemblés devant l'hôtel de l'équipe aux petites heures de dimanche matin. Les supporters ont utilisé des tambours, des trompettes et des feux d'artifice, apparemment dans le but d'empêcher l'équipe de dormir avant ce match à élimination directe. Ces perturbations surviennent alors que l'Angleterre s'adapte aux exigences liées au fait de jouer à Mexico, où l'altitude pose des défis physiques supplémentaires à l'équipe de Tuchel.
Visionnez l’extrait
- Getty Images Sport
Tuchel aborde la question de l'altitude et des distractions extérieures
En conférence de presse d’avant-match, Tuchel a reconnu que le groupe et lui-même subissaient déjà l’altitude de Mexico, bien avant l’arrivée des supporters devant l’hôtel.
« On la ressent [l’altitude], même quand on ne s’entraîne pas », a déclaré Tuchel aux journalistes. « J’ai eu un léger mal de tête dans ma chambre d’hôtel toute la journée et je n’ai pas aussi bien dormi que les jours précédents, mais rien d’insurmontable ni d’inadaptable.
« Les joueurs l’ont ressenti dès les premières minutes de l’entraînement, puis, au fil de la séance, ils ont mieux géré. C’est ainsi : on ne peut pas s’acclimater physiquement, c’est impossible. Mais nous sommes arrivés un jour plus tôt pour s’y habituer et éviter de découvrir ces sensations demain. »
Tuchel a ajouté : « Ce n’est pas un hasard si le Mexique commence généralement ses matchs à domicile de manière très forte, très offensive et très agressive, car je pense que les 15 à 20 premières minutes seront peut-être les plus difficiles pour nous. Une fois que nous aurons surmonté cela – et nous en avons déjà eu un petit avant-goût aujourd’hui –, je pense que nous serons bien placés. »
- Getty Images
Un véritable test éliminatoire attend l'Angleterre.
L'Angleterre aborde ces huitièmes de finale après sa victoire 2-1 contre la RD Congo, mais elle défie désormais une sélection mexicaine toujours invaincue et toujours muette en défense dans la compétition. À une altitude qui s'annonce éprouvante et face à un public hostile, les « Three Lions » s'attendent à un combat acharné pour rejoindre les quarts de finale.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles