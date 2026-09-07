Vidéo : sorti en larmes, la blessure de Trézéguet inquiète avant le rassemblement de l'Égypte

Le club d'Al-Riyadh a subi un coup dur avec la blessure de sa star égyptienne Mahmoud Hassan Trézéguet, lors du match disputé lundi soir face à Al-Khaleej (0-0) dans le cadre de la cinquième journée de la Saudi Pro League.

Trézéguet a quitté le terrain à la 14e minute, après un tacle appuyé du joueur d'Al-Khaleej Boubacar Kouyaté. L'ailier égyptien est resté au sol pendant deux minutes, avant que le staff médical ne décide de le remplacer.

Les signes de tristesse se sont dessinés sur le visage de Trézéguet en raison de la grave blessure dont il a été victime, quittant la pelouse en larmes, réconforté par le staff technique d'Al-Riyadh.