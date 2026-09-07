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Vidéo : sorti en larmes, la blessure de Trézéguet inquiète avant le rassemblement de l'Égypte

Al Khaleej vs Al Riyadh
Al Khaleej
Al Riyadh
Saudi Pro League
Trezeguet
Égypte vs Angola
Égypte
Angola
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Sud-Soudan vs Égypte
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Égypte
Angola
Soudan du Sud

Choc précoce : l'attente au sein de l'équipe d'Égypte

Le club d'Al-Riyadh a subi un coup dur avec la blessure de sa star égyptienne Mahmoud Hassan Trézéguet, lors du match disputé lundi soir face à Al-Khaleej (0-0) dans le cadre de la cinquième journée de la Saudi Pro League.

Trézéguet a quitté le terrain à la 14e minute, après un tacle appuyé du joueur d'Al-Khaleej Boubacar Kouyaté. L'ailier égyptien est resté au sol pendant deux minutes, avant que le staff médical ne décide de le remplacer.

Les signes de tristesse se sont dessinés sur le visage de Trézéguet en raison de la grave blessure dont il a été victime, quittant la pelouse en larmes, réconforté par le staff technique d'Al-Riyadh.

  • Signaux inquiétants avant la blessure face à Al-Khaleej

    Trézéguet avait manqué le dernier match face à Al-Ahli lors de la cinquième journée de la Saudi Pro League, une rencontre perdue 5-0 par son équipe, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

    Trézéguet s'est blessé aujourd'hui dès le début de la rencontre, ce qui soulève des interrogations quant à la disponibilité du joueur pour débuter le match d'Al-Khaleej.

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  • Diagnostic préliminaire : attente dans le camp de l'Égypte

    Le journal saoudien Al-Riyadiah a indiqué que la même blessure, « aux ischio-jambiers », est à l'origine de la sortie prématurée de Trézéguet face à Al-Khaleej. L'international égyptien doit passer des examens médicaux et des radios dans les heures à venir, afin de déterminer précisément la nature de la blessure, d'en évaluer la gravité et de fixer la durée probable de son absence des entraînements et des matchs.

    Cette blessure survient à un moment difficile, alors que Trézéguet devait être convoqué pour le prochain rassemblement de l'équipe d'Égypte, en vue des deux rencontres face à l'Angola et au Soudan du Sud, les 25 et 29 septembre courant, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

    Il s'agissait du sixième match disputé par Trézéguet avec Al-Riyadh cette saison, en championnat et en Coupe du Roi. Il a réussi à inscrire un but en championnat saoudien et à délivrer deux passes décisives, l'une en championnat et l'autre en Coupe.

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    Al-Riyadh a porté son total à 5 points et occupe la douzième place, tandis qu'Al-Khaleej a engrangé son quatrième point et se classe treizième au tableau de la Saudi Pro League.

    Al-Riyadh doit affronter Al-Khaloud lors de la prochaine journée, dimanche prochain.

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