VIDÉO : Son Heung-min marque un but et réalise TROIS passes décisives lors d'une première mi-temps époustouflante, alors que le LAFC écrase le Real Espana dans la Concacaf Champions Cup

Le LAFC a pris l'avantage après seulement trois minutes grâce à un penalty de Bouanga, puis a tout simplement pris le large. Son a servi David Martinez qui a inscrit le deuxième but à la 11e minute, avant de porter le score à 3-0 depuis le point de penalty dix minutes plus tard. L'international sud-coréen était trop fort pour le Real Espana et a bien fait de passer le ballon à Bounga qui a inscrit son deuxième but du match en poussant le ballon dans les filets depuis l'intérieur de la surface de réparation pour le quatrième but du LAFC. Son a réalisé un triplé d'assistances avant la mi-temps en servant Timothy Tillman sur un plateau qui a marqué de près juste avant la pause. Le Real Espana a réduit l'écart en seconde période, mais Bouanga a scellé le score à la 71e minute, permettant à son équipe de s'imposer 6-1 et de remporter le ballon du match.
Son Heung-min marque un but et réalise TROIS passes décisives lors d'une première mi-temps époustouflante, alors que le LAFC écrase le Real Espana dans la Concacaf Champions Cup
Le LAFC inflige six buts au Real Espana
Le plan du LAFC pour Son
Avant le match, le manager du LAFC, Marc Dos Santos, avait confié à GOAL son intention de tirer le meilleur parti de Son cette saison. Il a déclaré : « C'est un joueur d'équipe. Je veux qu'il soit mobile, pas figé à un poste fixe, car lorsqu'il est mobile et qu'il peut se déplacer d'un côté à l'autre, c'est là qu'il participe le plus au jeu de l'équipe. C'est ainsi que je le vois dans notre façon de jouer. »
Bouanga, auteur d'un triplé, n'a pas tardé à remercier Son après le match. L'attaquant a remporté le titre de meilleur joueur du match, mais a rendu hommage à ses coéquipiers. Il a déclaré : « C'est génial, car nous avions besoin de cette victoire. Je me sens très bien. Je suis très heureux d'avoir marqué trois buts, et je pense que mes coéquipiers m'ont aidé à y parvenir. Je les en remercie. »
Son prêt à affronter Messi à Miami
Le LAFC et le Real Espana disputeront le match retour la semaine prochaine, mais Son et ses coéquipiers devront d'abord affronter l'Inter Miami dans le cadre de la MLS. Les deux équipes doivent s'affronter samedi au Los Angeles Memorial Coliseum pour leur premier match de la saison MLS. Cependant, la participation de Messi est incertaine en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, qui a contraint l'Inter Miami à reporter son récent match amical contre l'Independiente del Valle à Porto Rico.