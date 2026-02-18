VIDÉO : Son Heung-min marque un but et réalise TROIS passes décisives lors d'une première mi-temps époustouflante, alors que le LAFC écrase le Real Espana dans la Concacaf Champions Cup

Avant le match, le manager du LAFC, Marc Dos Santos, avait confié à GOAL son intention de tirer le meilleur parti de Son cette saison. Il a déclaré : « C'est un joueur d'équipe. Je veux qu'il soit mobile, pas figé à un poste fixe, car lorsqu'il est mobile et qu'il peut se déplacer d'un côté à l'autre, c'est là qu'il participe le plus au jeu de l'équipe. C'est ainsi que je le vois dans notre façon de jouer. »

Bouanga, auteur d'un triplé, n'a pas tardé à remercier Son après le match. L'attaquant a remporté le titre de meilleur joueur du match, mais a rendu hommage à ses coéquipiers. Il a déclaré : « C'est génial, car nous avions besoin de cette victoire. Je me sens très bien. Je suis très heureux d'avoir marqué trois buts, et je pense que mes coéquipiers m'ont aidé à y parvenir. Je les en remercie. »