VIDÉO : Scènes de violence après une bagarre éclatée suite à un accrochage entre Ivan Toney et son principal rival pour le Soulier d'or de la Ligue professionnelle saoudienne, après la défaite 5-0 d'Al-Ahli face à l'équipe d'Al-Qadsiah entraînée par Brendan Rodgers

Le stade Prince Mohammed bin Fahd a été le théâtre de scènes déplaisantes à l’issue d’un match épique qui a vu cinq buts marqués vendredi soir. Si la rencontre a offert un spectacle passionnant avec cinq buts inscrits, elle a été entachée par une mêlée générale impliquant plusieurs joueurs qui a nécessité l’intervention des forces de sécurité. Le point de départ de l'altercation a été le joueur vedette d'Al-Ahli, Toney, qui a marqué le premier but en première mi-temps, lorsqu'il s'est retrouvé dans une vive altercation avec Julian Quinones – auteur de 24 buts en SPL cette saison – après avoir été bousculé par son adversaire. La bagarre s'est rapidement envenimée après que l'ancien attaquant de Brentford se soit confronté à Quinones, le staff technique ayant du mal à séparer les deux camps.