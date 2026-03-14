Le stade Prince Mohammed bin Fahd a été le théâtre de scènes déplaisantes à l’issue d’un match épique qui a vu cinq buts marqués vendredi soir. Si la rencontre a offert un spectacle passionnant avec cinq buts inscrits, elle a été entachée par une mêlée générale impliquant plusieurs joueurs qui a nécessité l’intervention des forces de sécurité. Le point de départ de l'altercation a été le joueur vedette d'Al-Ahli, Toney, qui a marqué le premier but en première mi-temps, lorsqu'il s'est retrouvé dans une vive altercation avec Julian Quinones – auteur de 24 buts en SPL cette saison – après avoir été bousculé par son adversaire. La bagarre s'est rapidement envenimée après que l'ancien attaquant de Brentford se soit confronté à Quinones, le staff technique ayant du mal à séparer les deux camps.
Traduit par
VIDÉO : Scènes de violence après une bagarre éclatée suite à un accrochage entre Ivan Toney et son principal rival pour le Soulier d'or de la Ligue professionnelle saoudienne, après la défaite 5-0 d'Al-Ahli face à l'équipe d'Al-Qadsiah entraînée par Brendan Rodgers
Chaos à Dammam après un rebondissement de dernière minute
Regardez la vidéo
Un effondrement soudain
L'équipe de Matthias Jaissle a d'abord dominé la rencontre. Toney a ouvert le score d'une frappe chirurgicale – son 25e but d'une saison prolifique en championnat – avant que Valentin Atangana ne double l'avance à la suite d'un beau travail de Franck Kessie et Galeno. Cependant, le vent a complètement tourné après la pause. Une frappe déviée de Musab Al-Juwayr a redonné espoir aux locaux à la 63e minute, ouvrant la voie à une offensive acharnée d’Al-Qadsiah qui a pris la défense d’Al-Ahli complètement au dépourvu. Les visiteurs ont finalement égalisé grâce à Turki Al-Ammar dans le temps additionnel, avant qu’Ibrahim Mahnashi ne marque dans les dernières secondes pour offrir la victoire 3-2 à Al-Qadsiah.
- AFP
La course au titre s'intensifie
Ce résultat a des répercussions considérables sur le classement de la Pro League saoudienne. Al-Qadsiah (26 matchs) occupe actuellement la quatrième place avec 60 points, à deux points d'Al-Ahli (26), deuxième au classement. De son côté, Al-Nassr (25) reste en tête du classement avec 64 points, tandis qu'Al-Hilal (25) occupe la troisième place avec 61 points. À huit journées de la fin de la Saudi Pro League, la course au titre s'annonce acharnée jusqu'au dernier match, les quatre premières équipes étant toujours en lice pour remporter le trophée.