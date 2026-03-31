VIDÉO : Ricardo Quaresma préfère Lamine Yamal à Kylian Mbappé et Erling Haaland dans son classement des meilleurs joueurs du monde

Lors d’un entretien avec GOAL à l’occasion du lancement du maillot à New York, organisé en partenariat avec PUMA Football, Quaresma a été mis au défi de participer à un quiz du type « le gagnant reste en lice » mettant en scène l’élite du football mondial. Au départ, l’attaquant de Manchester City, Haaland, était le roi incontesté de la liste. Le Portugais, réputé pour son sens du jeu, n’a cessé de privilégier le buteur le plus efficace de la Premier League face à plusieurs de ses pairs de classe mondiale.

La série de victoires de Haaland semblait inébranlable, puisqu'il avait éliminé la star de Liverpool, Mohamed Salah, ainsi que le duo du Real Madrid, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Même des joueurs créatifs comme Pedri et Florian Wirtz n'ont pas réussi à faire vaciller la loyauté de Quaresma envers le prolifique numéro neuf lors des premiers tours du quiz.