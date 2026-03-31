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Lamine Yamal Kylian MbappeGetty
Yosua Arya

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VIDÉO : Ricardo Quaresma préfère Lamine Yamal à Kylian Mbappé et Erling Haaland dans son classement des meilleurs joueurs du monde

L. Yamal
Kylian Mbappé
E. Haaland
Manchester City
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Premier League

Ricardo Quaresma, figure emblématique du football portugais, a clairement fait part de son opinion dans le débat sur le meilleur joueur actuel au monde. L'ancien ailier a écarté des icônes confirmées telles qu'Erling Haaland et Kylian Mbappé pour privilégier Lamine Yamal, la jeune sensation du FC Barcelone.

  • La domination précoce de la machine à buts norvégienne

    Lors d’un entretien avec GOAL à l’occasion du lancement du maillot à New York, organisé en partenariat avec PUMA Football, Quaresma a été mis au défi de participer à un quiz du type « le gagnant reste en lice » mettant en scène l’élite du football mondial. Au départ, l’attaquant de Manchester City, Haaland, était le roi incontesté de la liste. Le Portugais, réputé pour son sens du jeu, n’a cessé de privilégier le buteur le plus efficace de la Premier League face à plusieurs de ses pairs de classe mondiale.

    La série de victoires de Haaland semblait inébranlable, puisqu'il avait éliminé la star de Liverpool, Mohamed Salah, ainsi que le duo du Real Madrid, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Même des joueurs créatifs comme Pedri et Florian Wirtz n'ont pas réussi à faire vaciller la loyauté de Quaresma envers le prolifique numéro neuf lors des premiers tours du quiz.

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  • Quaresma place Yamal en tête du classement

    Le cours du débat a basculé dès que Yamal a été mentionné. Confronté au choix entre Haaland et l'ailier de 18 ans du FC Barcelone, Quaresma n'a pas hésité à désigner un nouveau favori.

    « Lamine », a répondu Quaresma. Il a maintenu sa position même lorsque Mbappé a été présenté vers la fin de la vidéo. Sans hésiter, l'ancien joueur de Porto a confirmé son choix : « Oh, Lamine. » Yamal a continué à balayer le reste de la concurrence, devançant Luka Modric, Jamal Musiala, Michael Olise et Christian Pulisic.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    Yamal s'est une nouvelle fois imposé comme un pilier de l'équipe du Barça entraînée par Hansi Flick cette saison, avec 21 buts et 16 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues. Il vise désormais le doublé Liga-Ligue des champions avec les Blaugrana, qui comptent quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête du championnat national et qui ont déjà leur place assurée en quarts de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid.