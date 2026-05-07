« Luis, je tiens à m’excuser pour mon attitude à Dortmund, en demi-finale », a lancé l’ancien joueur de Liverpool à l’entraîneur du PSG. « J’arborais une écharpe de Dortmund, mais, comme cela arrive parfois après quelques verres, je me suis un peu emporté. Je vous présente donc mes excuses. Nous avons beaucoup apprécié votre équipe, ce qu’elle a accompli l’année dernière, et il a été très agréable de vous voir jouer ces deux dernières années en Ligue des champions. Félicitations pour votre nouvelle qualification en finale, bravo monsieur. »

Enrique, visiblement sans rancune après cette déconvenue, a accueilli ce geste avec élégance. « Merci, merci », a répondu l’ancien entraîneur du FC Barcelone. « Vous n’avez pas à vous excuser. Nous sommes tellement heureux, c’est normal. »

Pour rappel, l’incident remonte aux demi-finales de 2024 entre le Borussia Dortmund et le PSG : Carragher avait alors troqué son costume-cravate pour rejoindre les ultras du club allemand. Pendant la retransmission, il avait reconnu avoir bu huit pintes debout dans le « Mur Jaune » avant de réaliser une interview tristement célèbre, marquée par une élocution pâteuse, avec Jadon Sancho.

Le légendaire gardien danois Peter Schmeichel avait alors révélé qu’Enrique était entré dans la zone mixte, avait aperçu Carragher arborant l’écharpe adverse et avait aussitôt fait demi-tour. L’attaché de presse de Dortmund aurait par ailleurs été furieux de voir le consultant contourner les protocoles pour aller interviewer Sancho. Ses collègues ont ensuite plaisanté en l’envoyant au « banc des pénalités » pour avoir contrarié presque tout le monde au Westfalenstadion.