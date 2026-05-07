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VIDÉO : Revoyez ce moment gênant où Jamie Carragher doit présenter des excuses publiques à Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, en plein entretien télévisé en direct
Enrique met fin à son blackout médiatique sur CBS
Après l’élimination du Bayern Munich par le PSG à l’issue des deux manches, l’ancien défenseur de Manchester City et consultant pour CBS Sports, Micah Richards, a suggéré que l’entraîneur espagnol avait délibérément évité leurs micros en raison des écarts antérieurs de Carragher. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a alors endossé le rôle de médiateur durant son propre entretien et, après un peu de persuasion, a convaincu l’entraîneur de rejoindre le plateau, déclenchant une ovation générale. La présentatrice Kate Scott a alors souligné que l’équipe redoutait d’avoir « perdu votre amitié », provoquant un signe de contrition chez la légende de Liverpool.
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Carragher présente ses excuses pour ses écarts à Dortmund
« Luis, je tiens à m’excuser pour mon attitude à Dortmund, en demi-finale », a lancé l’ancien joueur de Liverpool à l’entraîneur du PSG. « J’arborais une écharpe de Dortmund, mais, comme cela arrive parfois après quelques verres, je me suis un peu emporté. Je vous présente donc mes excuses. Nous avons beaucoup apprécié votre équipe, ce qu’elle a accompli l’année dernière, et il a été très agréable de vous voir jouer ces deux dernières années en Ligue des champions. Félicitations pour votre nouvelle qualification en finale, bravo monsieur. »
Enrique, visiblement sans rancune après cette déconvenue, a accueilli ce geste avec élégance. « Merci, merci », a répondu l’ancien entraîneur du FC Barcelone. « Vous n’avez pas à vous excuser. Nous sommes tellement heureux, c’est normal. »
Pour rappel, l’incident remonte aux demi-finales de 2024 entre le Borussia Dortmund et le PSG : Carragher avait alors troqué son costume-cravate pour rejoindre les ultras du club allemand. Pendant la retransmission, il avait reconnu avoir bu huit pintes debout dans le « Mur Jaune » avant de réaliser une interview tristement célèbre, marquée par une élocution pâteuse, avec Jadon Sancho.
Le légendaire gardien danois Peter Schmeichel avait alors révélé qu’Enrique était entré dans la zone mixte, avait aperçu Carragher arborant l’écharpe adverse et avait aussitôt fait demi-tour. L’attaché de presse de Dortmund aurait par ailleurs été furieux de voir le consultant contourner les protocoles pour aller interviewer Sancho. Ses collègues ont ensuite plaisanté en l’envoyant au « banc des pénalités » pour avoir contrarié presque tout le monde au Westfalenstadion.
- AFP
Le PSG vise à entrer dans l'histoire face à Arsenal
La polémique étant officiellement close, Luis Enrique peut désormais se consacrer entièrement à la finale de la Ligue des champions, où le PSG défiera Arsenal. Le club de la capitale entend bien conserver son titre et asseoir sa suprématie sur le Vieux Continent après avoir éliminé le Bayern Munich au terme d’une double confrontation haletante (6-5 au total des deux matchs).
Sous la houlette d’Enrique, les Parisiens sont devenus l’une des équipes les plus spectaculaires de la compétition, un fait que Carragher a tenu à souligner lors de ses excuses. Si l’équipe de commentateurs évitera sans doute de se servir de bière cette fois-ci, tous les regards seront tournés vers le PSG pour voir s’il parviendra à remporter deux titres consécutifs à la fin du mois.