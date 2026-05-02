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Yosua Arya

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VIDÉO : Retrouvez la réaction de Mohamed Salah lorsqu’on lui diffuse un extrait dans lequel Pep Guardiola et Erling Haaland expriment leur véritable opinion sur l’attaquant star de Liverpool

M. Salah
E. Haaland
P. Guardiola
Liverpool
Manchester City
Premier League

Mohamed Salah a visionné une séquence vidéo dans laquelle Pep Guardiola et Erling Haaland reconnaissaient l’impact du joueur égyptien sur la rivalité entre Liverpool et Manchester City. Le duo a admis que l’attaquant des Reds leur avait causé bien des soucis lors de leurs multiples confrontations en Premier League.

  • Mohamed Salah quittera Liverpool en fin de saison.

    Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, a salué l’impact de Mohamed Salah, qu’il a affronté à de nombreuses reprises en Premier League avec Liverpool. Alors que l’ailier égyptien s’apprête à quitter Anfield à l’issue de la saison, le technicien catalan a reconnu que l’ancien Romain avait constamment constitué un casse-tête tactique pour les Citizens.

    L’attaquant des Citizens, Haaland, a également salué la régularité de l’Égyptien, admettant que sa présence avait souvent compliqué la tâche de Manchester City dans la course au titre. Une vidéo de ces éloges a ensuite été diffusée à Salah, qui a réagi avec un large sourire.

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  • Guardiola et Haaland saluent les performances de l’attaquant de Liverpool.

    Dans la vidéo, Guardiola reconnaît que la vitesse et le placement de Salah ont souvent mis à mal son organisation défensive. « Il nous a donné du fil à retordre », déclare l’entraîneur de City à Sky Sports en évoquant l’influence de l’Égyptien.

    « C’était un casse-tête. Vu la manière dont nous avons joué contre Manchester City, c’était parfait pour eux », a expliqué Guardiola. « L’espace derrière et les centres incroyables de [Trent] Alexander-Arnold et [Andrew] Robertson, un joueur légendaire, exceptionnel. »

    « Liverpool a été notre plus grand rival. Je les admire beaucoup, eux et leur constance depuis tant d’années : Salah, Robertson et tous ces joueurs. Ils méritent un immense respect pour avoir rendu le football encore meilleur. »

    Haaland, qui a souvent rivalisé avec Salah pour le titre de meilleur buteur de Premier League, a lui aussi salué l’impact de l’attaquant égyptien.

    « Regardez ce qu’il a accompli lui aussi », a déclaré le Norvégien. « Les buts qu’il a marqués, commençons par là. Je ne sais pas combien, mais il y en a eu beaucoup, et des buts importants aussi. Beaucoup contre nous, ce qui a parfois été un peu frustrant. Mais rivaliser avec lui a été incroyable. J’ai la chance d’avoir son maillot chez moi. »

  • Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un héritage qui a marqué son époque

    Mohamed Salah se rapproche de la sortie, six ans après son arrivée en provenance de l’AS Rome. Devenu l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire des Reds, l’attaquant égyptien a marqué 257 buts en 440 matchs, et enrichi son palmarès de neuf trophées, dont une Ligue des champions et deux titres de champion d’Angleterre.

    Reste à savoir s’il pourra participer à toutes les rencontres restantes après un léger pépin physique, mais l’international égyptien devrait recevoir un grand adieu à Anfield en fin de saison.

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