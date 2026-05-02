Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, a salué l’impact de Mohamed Salah, qu’il a affronté à de nombreuses reprises en Premier League avec Liverpool. Alors que l’ailier égyptien s’apprête à quitter Anfield à l’issue de la saison, le technicien catalan a reconnu que l’ancien Romain avait constamment constitué un casse-tête tactique pour les Citizens.
L’attaquant des Citizens, Haaland, a également salué la régularité de l’Égyptien, admettant que sa présence avait souvent compliqué la tâche de Manchester City dans la course au titre. Une vidéo de ces éloges a ensuite été diffusée à Salah, qui a réagi avec un large sourire.