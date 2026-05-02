Dans la vidéo, Guardiola reconnaît que la vitesse et le placement de Salah ont souvent mis à mal son organisation défensive. « Il nous a donné du fil à retordre », déclare l’entraîneur de City à Sky Sports en évoquant l’influence de l’Égyptien.

« C’était un casse-tête. Vu la manière dont nous avons joué contre Manchester City, c’était parfait pour eux », a expliqué Guardiola. « L’espace derrière et les centres incroyables de [Trent] Alexander-Arnold et [Andrew] Robertson, un joueur légendaire, exceptionnel. »

« Liverpool a été notre plus grand rival. Je les admire beaucoup, eux et leur constance depuis tant d’années : Salah, Robertson et tous ces joueurs. Ils méritent un immense respect pour avoir rendu le football encore meilleur. »

Haaland, qui a souvent rivalisé avec Salah pour le titre de meilleur buteur de Premier League, a lui aussi salué l’impact de l’attaquant égyptien.

« Regardez ce qu’il a accompli lui aussi », a déclaré le Norvégien. « Les buts qu’il a marqués, commençons par là. Je ne sais pas combien, mais il y en a eu beaucoup, et des buts importants aussi. Beaucoup contre nous, ce qui a parfois été un peu frustrant. Mais rivaliser avec lui a été incroyable. J’ai la chance d’avoir son maillot chez moi. »