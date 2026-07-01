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VIDÉO : Rayan Cherki semble ignorer Didier Deschamps après son apparition de dernière minute lors de la victoire écrasante de la France face à la Suède en Coupe du monde
Des tensions dans le camp français ?
Malgré l’ambiance festive qui régnait dans le camp français après une victoire convaincante 3-0 face à la Suède de Graham Potter, des images circulant sur les réseaux sociaux ont révélé une possible fracture. Cherki, qui a peiné à s’imposer tout au long du tournoi, semblait prendre ses distances avec ses coéquipiers et son sélectionneur après le match.
La séquence le montre seul au centre du terrain, saluant les supporters, lorsque Deschamps s’est approché pour saluer sa contribution. L’ancien Lyonnais a semblé repousser la main du sélectionneur, puis, alors que ce dernier tentait une deuxième fois d’engager la conversation, Cherki s’est baissé pour lacer sa chaussure, s’éloignant ainsi de l’entraîneur de 57 ans.
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Le manque de temps de jeu de Cherki
La frustration atteint son paroxysme chez la star de Manchester City, toujours privée d’une première titularisation en Amérique du Nord. Cherki s’est contenté de brèves apparitions, entrant en cours de jeu lors des quatre matches disputés par la France, pour un total cumulé de seulement 51 minutes. Contre la Suède, il a fait son entrée aux côtés de Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) alors qu’il ne restait plus que cinq minutes à jouer.
La densité du secteur offensif à la disposition de Deschamps lui ferme pour l’instant les portes du onze. Michael Olise brille au poste de numéro 10, tandis que Bradley Barcola et Désiré Doué pressent également pour s’imposer ; conséquence directe : le milieu créatif se retrouve sur la touche au sein d’un groupe souvent présenté comme favori du tournoi.
- AFP
Deschamps évoque la cohésion du groupe
Alors que l’affaire Cherki faisait buzz sur les réseaux sociaux, Deschamps a profité de sa conférence de presse d’après-match pour saluer l’esprit collectif du groupe. Il a souligné l’implication défensive de son attaque étoilée : « Il y a une bonne complicité. Quand il faut travailler avec le ballon, tout le monde s’implique, y compris les attaquants. C’est une très bonne chose. Évidemment, cela me réjouit et j’en suis fier. Il faut maintenir cet élan. »
Le sélectionneur a toutefois reconnu que maintenir l’harmonie au sein d’un effectif aussi talentueux constituait un défi permanent. « L’esprit d’équipe ne fait pas gagner les matchs, mais il peut en faire perdre », a-t-il averti. « Certains joueurs peuvent être déçus de ne pas jouer suffisamment, voire pas du tout ; il peut y avoir des frustrations, mais la force collective prime avant tout. » La France se concentre désormais sur son match des huitièmes de finale contre le Paraguay à Philadelphie.