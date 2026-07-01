VIDÉO : Rayan Cherki semble ignorer Didier Deschamps après son apparition de dernière minute lors de la victoire écrasante de la France face à la Suède en Coupe du monde

Malgré l’ambiance festive qui régnait dans le camp français après une victoire convaincante 3-0 face à la Suède de Graham Potter, des images circulant sur les réseaux sociaux ont révélé une possible fracture. Cherki, qui a peiné à s’imposer tout au long du tournoi, semblait prendre ses distances avec ses coéquipiers et son sélectionneur après le match.

La séquence le montre seul au centre du terrain, saluant les supporters, lorsque Deschamps s’est approché pour saluer sa contribution. L’ancien Lyonnais a semblé repousser la main du sélectionneur, puis, alors que ce dernier tentait une deuxième fois d’engager la conversation, Cherki s’est baissé pour lacer sa chaussure, s’éloignant ainsi de l’entraîneur de 57 ans.



