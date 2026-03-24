VIDÉO : Rayan Cherki prend la pose ! La star de Manchester City adresse un sourire malicieux aux caméras en feignant d'être blessé après un tacle de Ben White lors de la victoire en finale de la Carabao Cup contre Arsenal

La finale de la Carabao Cup a pris une tournure comique inattendue lorsque Cherki a décidé de transformer une faute tactique en phénomène sur les réseaux sociaux. Après avoir été fauché par un tacle glissé violent du défenseur d’Arsenal White, le meneur de jeu de Man City est resté étendu sur la pelouse, serrant sa jambe dans une agonie apparente.

Alors que le personnel médical s'apprêtait à intervenir, l'ancien Lyonnais a soudainement changé de registre. Apercevant un objectif au bord du terrain, Cherki a abandonné son air souffrant pour adresser un large sourire malicieux et prendre une pose espiègle directement face à la caméra, avant de reprendre son air « blessé ».