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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

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VIDÉO : Rayan Cherki prend la pose ! La star de Manchester City adresse un sourire malicieux aux caméras en feignant d'être blessé après un tacle de Ben White lors de la victoire en finale de la Carabao Cup contre Arsenal

Rayan Cherki s'est retrouvé sous les feux de la rampe à Wembley en commettant une manœuvre clairement déloyale lors de la victoire de Manchester City contre Arsenal en finale de la Carabao Cup. Le Français s'est moqué des Gunners en affichant un large sourire devant les caméras tout en simulant une blessure après un tacle de Ben White.

  • Un moment viral au théâtre de Wembley

    La finale de la Carabao Cup a pris une tournure comique inattendue lorsque Cherki a décidé de transformer une faute tactique en phénomène sur les réseaux sociaux. Après avoir été fauché par un tacle glissé violent du défenseur d’Arsenal White, le meneur de jeu de Man City est resté étendu sur la pelouse, serrant sa jambe dans une agonie apparente.

    Alors que le personnel médical s'apprêtait à intervenir, l'ancien Lyonnais a soudainement changé de registre. Apercevant un objectif au bord du terrain, Cherki a abandonné son air souffrant pour adresser un large sourire malicieux et prendre une pose espiègle directement face à la caméra, avant de reprendre son air « blessé ».

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  • Une véritable leçon de maître pour déstabiliser l'adversaire

    L'audace de cette provocation a immédiatement attiré l'attention des commentateurs et des supporters du monde entier. Alors que White et ses coéquipiers d'Arsenal étaient visiblement agacés par ce qu'ils percevaient comme une perte de temps, l'attitude espiègle et provocante de Cherki n'a fait qu'exacerber la frustration d'une équipe des Gunners qui peinait déjà à trouver son rythme sous la voûte de Wembley.

    Au-delà de ces pitreries, City est resté la force dominante sur le terrain. Si Cherki a assuré le spectacle, c'est Nico O’Reilly qui a fait la différence, inscrivant un doublé décisif pour sceller la victoire 2-0. Cette victoire vient ajouter un nouveau trophée au palmarès de l'Etihad.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    Manchester City cherchera à poursuivre sur cette lancée lors de son prochain match, où l'équipe de Pep Guardiola affrontera Liverpool en quarts de finale de la FA Cup. Ensuite, les Cityzens se concentreront sur leur match de Premier League contre Chelsea, qui occupe actuellement la deuxième place du classement, à neuf points du leader Arsenal, avec un match en moins.

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