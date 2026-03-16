VIDÉO : Rafael Leão, boudeur, pique une énorme crise et se dispute avec l'entraîneur de l'AC Milan, Massimiliano Allegri, après avoir été remplacé lors de la défaite contre la Lazio

À l'issue du match, Allegri a tenté d'apaiser la tempête qui se profilait, laissant entendre que la colère du joueur visait davantage le déroulement de la rencontre que le staff technique. Le vétéran des bancs de touche a affirmé que Leao avait le sentiment de ne pas avoir été suffisamment bien servi pendant son temps de jeu.

« Leao était un peu agacé car il a connu des situations où il aurait pu être mieux servi, il était donc un peu en colère, mais ce genre de choses peut arriver pendant un match », a déclaré Allegri à DAZN Italia. « Tous les gars voulaient gagner, avant tout pour distancer le peloton de poursuivants, car la Juventus n’est plus qu’à sept points derrière nous. La saison est encore longue, nous devons rester concentrés et faire mieux sur les situations où nous avons commis des erreurs en première mi-temps. »