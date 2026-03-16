Les tensions au sein du camp milanais ont éclaté de manière spectaculaire lors de leur déplacement dans la capitale. Alors que les Rossoneri étaient menés après un but de Gustav Isaksen en première mi-temps, Allegri a opté pour un remaniement tactique à 25 minutes de la fin, remplaçant Leao et Youssouf Fofana par Niclas Fullkrug et Christopher Nkunku. Leao, qui avait peiné à avoir un impact décisif sur le match, n’a pas bien pris cette décision. L'ancien attaquant de Lille a pris son temps pour quitter le terrain, obligeant le gardien Mike Maignan à se précipiter vers lui pour l'exhorter à quitter le terrain plus vite afin de gagner de précieuses secondes dans la quête de l'égalisation. Le drame s'est ensuite intensifié sur la ligne de touche : quand Allegri a tendu les bras pour l'étreindre, Leao a rapidement repoussé son entraîneur avant de donner des coups de pied rageurs dans plusieurs bouteilles d'eau près du banc de touche.
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VIDÉO : Rafael Leão, boudeur, pique une énorme crise et se dispute avec l'entraîneur de l'AC Milan, Massimiliano Allegri, après avoir été remplacé lors de la défaite contre la Lazio
Leao perd son sang-froid à Rome
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Allegri tente de minimiser les tensions
À l'issue du match, Allegri a tenté d'apaiser la tempête qui se profilait, laissant entendre que la colère du joueur visait davantage le déroulement de la rencontre que le staff technique. Le vétéran des bancs de touche a affirmé que Leao avait le sentiment de ne pas avoir été suffisamment bien servi pendant son temps de jeu.
« Leao était un peu agacé car il a connu des situations où il aurait pu être mieux servi, il était donc un peu en colère, mais ce genre de choses peut arriver pendant un match », a déclaré Allegri à DAZN Italia. « Tous les gars voulaient gagner, avant tout pour distancer le peloton de poursuivants, car la Juventus n’est plus qu’à sept points derrière nous. La saison est encore longue, nous devons rester concentrés et faire mieux sur les situations où nous avons commis des erreurs en première mi-temps. »
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Le rêve du Scudetto s'éloigne pour les Rossoneri
Suite à cette défaite, Milan se retrouve à huit points de l'Inter, leader du championnat, un écart considérable qui a poussé Allegri à demander aux supporters et aux médias de faire preuve de réalisme. L'entraîneur s'est montré sans détour quant à la situation actuelle du club, insistant sur le fait qu'il fallait désormais cesser de viser les trophées pour se concentrer uniquement sur l'objectif de terminer parmi les quatre premiers.
« Ce que nous devons absolument faire maintenant, c’est appuyer sur le bouton de réinitialisation. Les gens parlaient du Scudetto après la victoire contre l’Inter, mais il faut être réaliste dans la vie », a ajouté l’entraîneur. « Nous devons nous rappeler que l’objectif est la qualification pour la Ligue des champions, sinon nous risquons de détruire tout ce que nous avons construit au cours des six derniers mois. »