VIDÉO : Quelle bourde de Manuel Neuer ! Le vétéran du Bayern Munich offre un but au Real Madrid moins d'une minute après le coup d'envoi de ce match de Ligue des champions, un début de match cauchemardesque pour les hommes de Vincent Kompany

Cet avantage fut toutefois de courte durée : le Bayern Munich a immédiatement répliqué en égalisant cinq minutes plus tard. Sur un corner parfaitement tiré, Andrii Lunin a commis une erreur d’appréciation, offrant à Aleksandar Pavlovic l’occasion d’égaliser de la tête. Le suspense a atteint son paroxysme lorsque Güler a redonné l’avantage au Real Madrid à la 29^e minute, en plaçant un magnifique coup franc enroulé dans la lucarne. Les locaux n’ont pas abdiqué : Harry Kane a égalisé d’une tête décisive à la 38^e. Mais les visiteurs ont immédiatement répliqué. Juste avant la mi-temps, Kylian Mbappé a inscrit le 3-2, offrant au géant espagnol une victoire aux allures de feu d’artifice en première période.