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VIDÉO : Quelle bourde de Manuel Neuer ! Le vétéran du Bayern Munich offre un but au Real Madrid moins d'une minute après le coup d'envoi de ce match de Ligue des champions, un début de match cauchemardesque pour les hommes de Vincent Kompany
Un départ de match catastrophique pour le Bayern
D’après les comptes rendus en direct du match, le Bayern Munich a connu un début de rencontre cauchemardesque lorsque Neuer a commis une erreur inhabituelle peu après le coup d’envoi. Alors que les Bavarois menaient 2-1 au score cumulé après le match aller au Bernabéu, le gardien chevronné est sorti bien loin de sa surface et a adressé une passe maladroite directement dans les pieds de Güler. L’international turc n’a pas tremblé, exploitant cette erreur grossière pour expédier le ballon dans le but vide depuis près de 30 mètres. Un instant de pure incrédulité pour Vincent Kompany et le public local.
Un strike record
Ce but d’ouverture remarquable a non seulement redonné espoir aux visiteurs, mais il a aussi inscrit une nouvelle page dans l’histoire du club. Selon les données d’Opta, le but de Guler, inscrit au bout de seulement 35 secondes, est le plus rapide jamais marqué par le club madrilène en Ligue des champions. Cette ouverture du score a immédiatement effacé l’avantage que l’équipe allemande avait tant peiné à obtenir en Espagne. Malgré une série de treize matchs sans défaite, les locaux se sont alors retrouvés sous pression face aux géants espagnols.
Une succession effrénée de buts
Cet avantage fut toutefois de courte durée : le Bayern Munich a immédiatement répliqué en égalisant cinq minutes plus tard. Sur un corner parfaitement tiré, Andrii Lunin a commis une erreur d’appréciation, offrant à Aleksandar Pavlovic l’occasion d’égaliser de la tête. Le suspense a atteint son paroxysme lorsque Güler a redonné l’avantage au Real Madrid à la 29^e minute, en plaçant un magnifique coup franc enroulé dans la lucarne. Les locaux n’ont pas abdiqué : Harry Kane a égalisé d’une tête décisive à la 38^e. Mais les visiteurs ont immédiatement répliqué. Juste avant la mi-temps, Kylian Mbappé a inscrit le 3-2, offrant au géant espagnol une victoire aux allures de feu d’artifice en première période.
- AFP
En prévision du match à Paris
Le vainqueur de ce quart de finale disputé rejoindra le Paris Saint-Germain en demi-finale. Le champion de France s’est aisément qualifié en battant Liverpool 2-0 à l’aller comme au retour. Les deux équipes doivent désormais lutter pour préserver leurs ambitions européennes et décrocher un rendez-vous prometteur face aux Parisiens.