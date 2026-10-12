Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : première victoire en élite asiatique, Al Ahli éteint l'enthousiasme d'Al Wasl à Zabeel

Match report
Al-Wasl vs Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Émirats arabes unis
Arabie saoudite

Le Raqi contrôle le déroulement du match et accomplit sa mission

Al-Ahli a arraché une victoire spectaculaire 3-1 sur la pelouse de son hôte émirati Al-Wasl, ce lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite, au stade Zabeel, à Dubaï.

Al-Ahli a ainsi signé aujourd'hui son premier succès asiatique, après avoir fait match nul (1-1) lors de son entrée en lice dans la phase de ligue face aux Ouzbeks du Pakhtakor.

La rencontre a connu plusieurs rebondissements, ainsi qu'un suspense né des tentatives des deux équipes de faire la différence et de l'ardeur des joueurs, qui se sont accrochés à plusieurs reprises. Les interventions de l'assistance vidéo ont également largement contribué à faire monter la température de la partie à son maximum, en particulier durant la première période.

Al-Ahli a pris l'initiative en ouvrant le score par Roger Ibañez, à la 20e minute, avant de concéder l'égalisation dans le temps additionnel de la première période, par l'intermédiaire de Pedro Malheiro, à la 45e+4.

Trincão a ensuite redonné l'avantage à Al-Ahli en seconde période, à la 58e minute, avant que le remplaçant Firas Al-Buraikan ne scelle le sort du duel d'un troisième but à la 90e+2, au terme d'un match qui a vu les deux équipes se procurer des occasions franches, dont deux ballons venus heurter les poteaux.


À lire aussi : la décision est proche, Conte attend le signal de Manchester United

  • Al Ahly brise la pression d'Al Wasl très tôt grâce à une tête d'Ibañez

    Al Wasl a entamé la rencontre par un pressing offensif, et Nicolas Gimenez a été tout près d'ouvrir le score à la quatrième minute, mais le gardien d'Al Ahli, Abdulrahman Al Sanbi, a repoussé sa frappe à bout portant.

    Quelques instants plus tard, la frappe de Siaka Sidibé passait au-dessus de la transversale, à la suite d'une passe de Mehdi Taremi, tandis que les locaux obtenaient un corner à la cinquième minute.

    Al Ahli a répliqué par une tentative d'Edouard Spertsyan à la 19e minute, détournée en corner par le gardien d'Al Wasl, Dinko Horkas.

    Sur le corner suivant, Al Ahli a pris l'avantage à la 20e minute, Roger Ibanez s'élevant sur un centre de Trincao pour placer une tête dans le petit filet droit du gardien d'Al Wasl, Dinko Horkas.



    Al Ahli a failli creuser l'écart à la 29e minute, lorsque Spertsyan a décoché une frappe du pied gauche depuis le côté gauche de la surface de réparation, mais le ballon a heurté le poteau gauche.

    Les tentatives se sont ensuite poursuivies, avant que la rencontre ne soit interrompue pour une pause hydratation à la 32e minute.

    Après la reprise, une tentative d'Al Ahli a été annulée pour hors-jeu à la 36e minute, puis Trincao a gâché une occasion dans la surface de réparation à la 38e minute, après avoir reçu une passe d'Ivan Toney et tiré à côté du poteau. La 40e minute a vu Adrielson, défenseur d'Al Wasl, recevoir un carton jaune, avant un recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage qui a maintenu la décision en l'état.

    Trois minutes plus tard, Adrielson s'est retrouvé en position de hors-jeu lors d'une autre tentative des locaux. L'arbitre qatari Abdulrahman Al Jassim a accordé sept minutes de temps additionnel, et Al Wasl a réussi à égaliser durant ce laps de temps, à la 45e+4, lorsque Pedro Malheiro a décoché une puissante frappe du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation, que le gardien Al Sanbi n'a pas pu repousser et qu'il a seulement effleurée de la main, avant qu'elle ne finisse au fond des filets, ramenant la rencontre à son point de départ.

    À lire aussi : Mazraoui parmi eux, un grand danger menace United face à l'Atlético

  • Trincão redonne l'avantage à Al Ahli, le poteau se refuse à Al Wasl

    Au début de la seconde période, Al Wasl a procédé à un changement en faisant entrer Sasa Ivkovic à la place d'Adrielson, tandis qu'Al Ahli a lancé Artem Bondarenko en remplacement de Ziyad Al Johani.

    Après un corner pour Al Ahli à la 46e minute, Ibañez a repris de la tête un centre de Spertsyan à la 47e, mais sa tentative est passée au-dessus de la barre transversale. À la 52e minute, Saeed Baatiyah a été tout proche d'ouvrir le score d'une frappe sous un angle difficile, sur la droite de la surface de réparation, après une passe de Toney, mais le ballon est passé à côté du poteau.

    Les deux équipes se sont ensuite rendu coup pour coup en fautes au cours des minutes suivantes, avant qu'Al Ahli reprenne l'avantage à la 58e minute, par l'intermédiaire de Trincão, auteur d'une frappe enroulée du pied gauche depuis le côté droit de la surface de réparation, logeant le ballon dans la lucarne droite du but d'Al Wasl pour porter le score à 2-1.


    Juste après ce but, Al Ahli a effectué un changement avec la sortie d'Ivan Toney et l'entrée de Firas Al Buraikan, tandis qu'Al Wasl a répondu par deux changements à la 59e minute, en faisant entrer Cameron Puertas à la place de Siaka Sidibé, et Leandro Spadaccio à la place de Bryan Palacios.

    Al Wasl a été tout près d'égaliser à la 63e minute, lorsque Serginho a frappé depuis l'intérieur de la surface de réparation, mais le ballon a heurté le poteau droit, sur une passe de Puertas.



    Une minute plus tard, la défense d'Al Ahli a repoussé une frappe de Spadaccio, avant que Pedro Malheiro ne gâche une autre occasion à la 67e minute d'une tentative de l'extérieur de la surface passée au-dessus du but.

    À la 68e minute, Al Wasl a lancé Renato Junior à la place de Nicolás Giménez, tandis qu'Ibrahim Diaby est entré du côté d'Al Ahli en remplacement d'Eduard Spertsyan. Une minute plus tard, la rencontre a été interrompue en raison de la blessure de Saleh Abu Al Shamat, qui a quitté la pelouse à la 75e minute pour céder sa place à Mohammed Sulaiman.

    À lire aussi : le « trésor du Barça » stupéfie Conte : ils font quelque chose d'exceptionnel

  • Al-Buraikan porte le coup de grâce

    Le jeu a repris après plusieurs interruptions successives, et Al Wasl a obtenu un corner à la 76e minute, avant que la rencontre ne soit arrêtée pour une pause fraîcheur à la 77e. Après la reprise, Mateus Saldanha est entré en jeu dans les rangs d'Al Wasl à la place de Mehdi Taremi à la 79e minute, tandis que Bondarenko était signalé hors-jeu lors d'une tentative d'Al Ahli.

    Hugo a frappé du pied gauche depuis l'extérieur de la surface à la 81e minute, mais sa tentative est passée à côté du poteau, avant que Sergino n'obtienne un coup franc à la 83e, suite à une intervention d'Ibrahim Diaby, qui a reçu un carton jaune pour ce geste.

    À la 86e minute, l'arbitre a sifflé une faute en faveur de Sergino après une intervention de Saeed Baatiyah, puis la rencontre a été interrompue à la 87e pour permettre de soigner Abdelrazak Boubola, le joueur d'Al Wasl.

    Alors qu'Al Wasl cherchait l'égalisation dans les derniers instants, Al Ahli a porté le coup de grâce à la 90e+2, lorsque le meilleur buteur de la « Coupe du Golfe 27 », Firas Al Buraikan, a inscrit le troisième but.

    Al Buraikan a réceptionné une longue transversale qui l'a placé face au gardien d'Al Wasl, s'est arrangé le ballon avant de frapper au but : la main du portier a effleuré le cuir, qui a terminé au fond des filets, scellant la victoire d'Al Ahli sur le score de 3-1.

    À lire aussi : « Quelle honte » : après Marcelo et Gavi, l'expulsion de Vinicius met à nu la duplicité des arbitres espagnols


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Division 1
Baniyas crest
Baniyas
BAY
Al-Wasl crest
Al-Wasl
ALW