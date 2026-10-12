Al-Ahli a arraché une victoire spectaculaire 3-1 sur la pelouse de son hôte émirati Al-Wasl, ce lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite, au stade Zabeel, à Dubaï.

Al-Ahli a ainsi signé aujourd'hui son premier succès asiatique, après avoir fait match nul (1-1) lors de son entrée en lice dans la phase de ligue face aux Ouzbeks du Pakhtakor.

La rencontre a connu plusieurs rebondissements, ainsi qu'un suspense né des tentatives des deux équipes de faire la différence et de l'ardeur des joueurs, qui se sont accrochés à plusieurs reprises. Les interventions de l'assistance vidéo ont également largement contribué à faire monter la température de la partie à son maximum, en particulier durant la première période.

Al-Ahli a pris l'initiative en ouvrant le score par Roger Ibañez, à la 20e minute, avant de concéder l'égalisation dans le temps additionnel de la première période, par l'intermédiaire de Pedro Malheiro, à la 45e+4.

Trincão a ensuite redonné l'avantage à Al-Ahli en seconde période, à la 58e minute, avant que le remplaçant Firas Al-Buraikan ne scelle le sort du duel d'un troisième but à la 90e+2, au terme d'un match qui a vu les deux équipes se procurer des occasions franches, dont deux ballons venus heurter les poteaux.



