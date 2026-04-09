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VIDÉO : Porto : un but contre son camp insolite à 36 mètres offre un nul précieux à Nottingham Forest lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue Europa
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Un instant de folie s’est emparé du stade du Dragon.
L'équipe de Vítor Pereira peinait à trouver son rythme en début de match, après avoir encaissé un but dès la 11e minute, inscrit par William Gomes, joueur de Porto. Cependant, la rencontre a complètement basculé à peine deux minutes plus tard, suite à un incident qui a laissé le public local dans un état d'incrédulité générale.
Le ballon est transmis en retrait vers l’arrière droit Martim Fernandes, qui, sans pression, tente une passe en retrait vers son gardien Diogo Costa. Mais le jeune joueur de 20 ans rate complètement son contrôle de première intention, et le ballon file dans les filets de Porto, provoquant un mélange de stupéfaction et de liesse chez les joueurs de Forest.
Visionnez la séquence
Une frappe lointaine ratée depuis 40 mètres
À environ 37 mètres de son propre but, Fernandes a frappé le ballon avec beaucoup trop de puissance. Costa, qui s'était légèrement avancé pour offrir une option de passe à l'entrée de la surface de réparation, n'a pu que regarder avec effroi le ballon siffler à ses côtés.
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Un choc, puis une sortie précipitée
Fernandes était visiblement ébranlé, le dos voûté, les mains appuyées sur ses genoux, tandis que les supporters de Forest célébraient leur coup de chance dans le secteur visiteurs. Le calvaire du jeune défenseur s’est achevé seulement sept minutes plus tard lorsqu’il a dû quitter le terrain sur blessure.
Forest a ainsi obtenu un match nul crucial avant le match retour de la semaine prochaine au City Ground. Reste à voir si Fernandes se remettra physiquement et mentalement de cette soirée cauchemardesque, Porto devant d'abord reprendre la Liga Portugal dimanche à l'extérieur contre Etoril Praia.
De son côté, Nuno Espirito Santo préparera les joueurs de Forest pour un choc de Premier League face à Aston Villa le même jour.