VIDÉO : Porto : un but contre son camp insolite à 36 mètres offre un nul précieux à Nottingham Forest lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue Europa

L'équipe de Vítor Pereira peinait à trouver son rythme en début de match, après avoir encaissé un but dès la 11e minute, inscrit par William Gomes, joueur de Porto. Cependant, la rencontre a complètement basculé à peine deux minutes plus tard, suite à un incident qui a laissé le public local dans un état d'incrédulité générale.

Le ballon est transmis en retrait vers l’arrière droit Martim Fernandes, qui, sans pression, tente une passe en retrait vers son gardien Diogo Costa. Mais le jeune joueur de 20 ans rate complètement son contrôle de première intention, et le ballon file dans les filets de Porto, provoquant un mélange de stupéfaction et de liesse chez les joueurs de Forest.