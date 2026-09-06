Sami Al-Jaber, légende d'Al-Hilal, a appelé la direction de son rival Al-Nassr à envisager un grand changement offensif, en citant ce qu'a fait « le Leader » avec le Français Karim Benzema, et ce après la défaite d'Al-Nassr face à Al-Ittihad lors du choc de la cinquième journée de la Saudi Pro League.
Al-Nassr s'est incliné face à son hôte Al-Ittihad sur le score de 2-1, samedi soir, lors d'un match qui a vu se poursuivre les critiques adressées au Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, après son incapacité à mener son club vers un résultat positif lors de ce choc.