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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vidéo : polémique entre les légendes du football saoudien, Ronaldo mérite-t-il le même sort que Benzema ?

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
M. Noor
S. Al Jaber
K. Benzema
O. Watkins
Arabie saoudite
Portugal
France
Angleterre

Débat autour du niveau de « Cristiano Ronaldo »

Sami Al-Jaber, légende d'Al-Hilal, a appelé la direction de son rival Al-Nassr à envisager un grand changement offensif, en citant ce qu'a fait « le Leader » avec le Français Karim Benzema, et ce après la défaite d'Al-Nassr face à Al-Ittihad lors du choc de la cinquième journée de la Saudi Pro League.

Al-Nassr s'est incliné face à son hôte Al-Ittihad sur le score de 2-1, samedi soir, lors d'un match qui a vu se poursuivre les critiques adressées au Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, après son incapacité à mener son club vers un résultat positif lors de ce choc.

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  • L'écart entre Al-Nassr et Al-Hilal

    Les propos d'Al-Jaber sont intervenus en réponse aux critiques de Hussein Abdul Ghani, ancienne star d'Al-Nassr, qui a estimé que Ronaldo n'avait pas été influent face à Al-Ittihad, soulignant que le joueur ne resterait pas au sommet en permanence et réclamant de ne pas s'appuyer sur lui comme titulaire de façon systématique.

    Al-Jaber a déclaré : « Pourquoi Al-Nassr n'a-t-il pas songé à recruter un attaquant de premier plan ? Voilà la différence lorsqu'on voit la manière dont Al-Hilal a géré le cas de Benzema, dont le niveau a nettement baissé : on l'a remercié avec élégance, et Ollie Watkins a été amené en attaque du Zaïm. »

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    Il a ajouté : « L'entité est plus importante que n'importe quel nom ou n'importe quel joueur, car c'est le club qui perdurera, et nous n'allons pas continuer à dire que Ronaldo reste pour qu'il puisse chercher à atteindre les 1 000 buts. »

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  • Mohamed Nour proteste

    Mohamed Noor, la légende d'Al-Ittihad, a contesté le point de vue d'Al-Jaber, en affirmant que la situation de Ronaldo et sa valeur pour le championnat saoudien et Al-Nassr ne peuvent être comparées à celles de Benzema.

    Noor a déclaré : « Cristiano Ronaldo, en termes de situation et de valeur pour le championnat et pour Al-Nassr, est totalement différent de Benzema. »

    Cette défaite a mis fin à la série d'Al-Nassr après quatre victoires consécutives, son total se figeant à 12 points à la deuxième place, derrière Al-Hilal, en tête avec 15 points, tandis qu'Al-Ittihad a porté son total à 11 points à la quatrième place, tout en conservant un bilan vierge de toute défaite.

    Al-Nassr recevra Abha mercredi lors de la prochaine journée, en quête de rachat, tandis qu'Al-Ittihad affrontera son hôte Al-Feiha mardi.

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