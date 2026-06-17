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Donny Afroni

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VIDÉO : Point sur la tribune Kop de Wrexham. Ryan Reynolds et Rob McElhenney voient leur projet de 70 millions de livres prendre forme, alors que la vaste structure s’élève dans le ciel gallois

Wrexham
Championship

Le club de Wrexham a offert à ses supporters un aperçu saisissant de l’avenir du stade, alors que le vaste projet de rénovation du Racecourse Ground, d’un montant de 70 millions de livres sterling, continue de prendre forme à grande vitesse. De nouvelles images prises par drone et diffusées par le club illustrent l’envergure impressionnante de la nouvelle tribune Kop, qui commence déjà à dominer la ligne d’horizon du nord du Pays de Galles.

  • Une nouvelle ère s’ouvre à l’hippodrome.

    La vision des copropriétaires de Hollywood, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, se concrétise à grande vitesse. Le club de Wrexham a récemment diffusé sur les réseaux sociaux des images impressionnantes qui dévoilent l’avancée des travaux de rénovation de son stade emblématique. La charpente métallique de la nouvelle tribune Kop surplombe désormais les autres tribunes, marquant une étape majeure de l’histoire moderne du club.

    Accompagnée d’une brève mais enthousiaste légende – « Les travaux se poursuivent sur la tribune Kop » – la séquence souligne l’ampleur du projet, destiné à moderniser le plus ancien stade international du pays de Galles tout en dopant les recettes et l’ambiance des jours de match.

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  • Le stade va être agrandi et sa capacité augmentée.

    La nouvelle tribune constitue le joyau d’un ambitieux projet de rénovation chiffré à environ 70 millions de livres sterling (95 millions de dollars). Une fois achevé, ce plan portera la capacité totale du Racecourse Ground au-delà de 18 000 spectateurs. La seule tribune Kop, rénovée, offrira quelque 7 750 sièges, les plans révisés ayant permis d’ajouter plus de 2 000 places par rapport aux spécifications initiales. Porté par le programme « Wrexham Gateway » avec le soutien du gouvernement gallois, le projet vise à élever le Racecourse Ground au rang de stade de catégorie 4 de l’UEFA.

    Bien que les travaux aient officiellement commencé en 2025, le chantier a rencontré les obstacles inévitables liés à un projet de cette envergure. Mac est toutefois resté ferme sur le calendrier, promettant aux supporters de pouvoir enfin prendre place dans la nouvelle structure. Interrogé sur le calendrier, il a affirmé, selon Wales Online : « Le stade sera prêt pour le début de la saison 2027-2028. Il sera opérationnel, ce qui signifie que les tribunes seront pleines. »

    De son côté, Reynolds garde toute sa confiance dans la capacité de son partenaire à mener le projet à son terme, malgré les inévitables complexités d’une rénovation d’une telle envergure. Interrogé sur la détermination qui anime l’opération, Reynolds a ajouté : « Cet homme fait bouger les choses. Si vous dites à Rob que quelque chose est impossible, vous voyez ses pupilles se dilater soudainement et quelque chose se passe en lui. »

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    Des lignes modernes alliant innovation et hommage à l’histoire du club.

    Conçue par le cabinet d’architecture de renommée mondiale Populous, cette structure à deux niveaux est bien plus qu’une simple tribune. Elle comprendra des zones de places debout sécurisées, des espaces d’accueil haut de gamme et des sièges modernes et accessibles. Malgré ces aménagements contemporains, le design reste profondément ancré dans l’histoire locale, avec une façade en briques rouges inspirée de la célèbre briqueterie de Ruabon, emblématique de la région.

    D’un point de vue émotionnel, le projet est tout aussi ambitieux : les plans intègrent la roue jumelle de la mine de Gresford, en hommage aux mineurs disparus lors de la catastrophe de 1934, et une statue de Joey Jones, légende de Wrexham, veillera à ce que le passé du club soit honoré alors qu’il se tourne vers un avenir radieux.