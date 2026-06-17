VIDÉO : Point sur la tribune Kop de Wrexham. Ryan Reynolds et Rob McElhenney voient leur projet de 70 millions de livres prendre forme, alors que la vaste structure s’élève dans le ciel gallois

La nouvelle tribune constitue le joyau d’un ambitieux projet de rénovation chiffré à environ 70 millions de livres sterling (95 millions de dollars). Une fois achevé, ce plan portera la capacité totale du Racecourse Ground au-delà de 18 000 spectateurs. La seule tribune Kop, rénovée, offrira quelque 7 750 sièges, les plans révisés ayant permis d’ajouter plus de 2 000 places par rapport aux spécifications initiales. Porté par le programme « Wrexham Gateway » avec le soutien du gouvernement gallois, le projet vise à élever le Racecourse Ground au rang de stade de catégorie 4 de l’UEFA.

Bien que les travaux aient officiellement commencé en 2025, le chantier a rencontré les obstacles inévitables liés à un projet de cette envergure. Mac est toutefois resté ferme sur le calendrier, promettant aux supporters de pouvoir enfin prendre place dans la nouvelle structure. Interrogé sur le calendrier, il a affirmé, selon Wales Online : « Le stade sera prêt pour le début de la saison 2027-2028. Il sera opérationnel, ce qui signifie que les tribunes seront pleines. »

De son côté, Reynolds garde toute sa confiance dans la capacité de son partenaire à mener le projet à son terme, malgré les inévitables complexités d’une rénovation d’une telle envergure. Interrogé sur la détermination qui anime l’opération, Reynolds a ajouté : « Cet homme fait bouger les choses. Si vous dites à Rob que quelque chose est impossible, vous voyez ses pupilles se dilater soudainement et quelque chose se passe en lui. »