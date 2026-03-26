VIDÉO : Phil Foden prouve qu'il est un as des fléchettes : la star de Manchester City réussit l'incroyable exploit de marquer un 180 le jour même où Luke Littler rend visite à l'équipe d'Angleterre

Littler, supporter de longue date de Manchester United, a apprécié de pouvoir troquer la grande scène du jeu de fléchettes contre le centre d'entraînement de l'Angleterre. « En tant que fan de foot, c'était un rêve de venir ici pour découvrir les installations, rencontrer tous les joueurs, m'asseoir à table avec eux pour dîner et rigoler ensemble », a déclaré le jeune homme de 19 ans après l'événement. Cette rencontre a offert à l'équipe une distraction bienvenue au cours d'une période chargée de matchs internationaux.

Le prodige des fléchettes a révélé que même le nouveau sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, tenait à voir les joueurs à l'épreuve. « On a joué un peu aux fléchettes — pendant qu'ils s'échauffaient, Thomas Tuchel m'a dit de donner une leçon à ces garçons ! Phil Foden et Aaron Ramsdale ont un bon potentiel. James Trafford s'en est aussi un peu sorti. Les autres, pas tellement ! J'ai souhaité bonne chance aux garçons cet été – espérons qu'ils ramèneront le titre à la maison », a ajouté Littler.







