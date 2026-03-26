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VIDÉO : Phil Foden prouve qu'il est un as des fléchettes : la star de Manchester City réussit l'incroyable exploit de marquer un 180 le jour même où Luke Littler rend visite à l'équipe d'Angleterre
Foden retrouve son adresse à St. George's Park
Plusieurs coéquipiers de Foden ont assisté à cet exploit incroyable ; on a notamment pu voir John Stones et Harvey Barnes regarder, incrédule, la troisième fléchette s'enfoncer dans le triple 20. Si Foden a démontré son talent au jeu de fléchettes, c'est finalement le gardien de Newcastle United, Aaron Ramsdale, qui a remporté le titre de champion du stage, s'attirant les éloges de la star professionnelle présente.
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Littler impressionné par le talent des Three Lions
Littler, supporter de longue date de Manchester United, a apprécié de pouvoir troquer la grande scène du jeu de fléchettes contre le centre d'entraînement de l'Angleterre. « En tant que fan de foot, c'était un rêve de venir ici pour découvrir les installations, rencontrer tous les joueurs, m'asseoir à table avec eux pour dîner et rigoler ensemble », a déclaré le jeune homme de 19 ans après l'événement. Cette rencontre a offert à l'équipe une distraction bienvenue au cours d'une période chargée de matchs internationaux.
Le prodige des fléchettes a révélé que même le nouveau sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, tenait à voir les joueurs à l'épreuve. « On a joué un peu aux fléchettes — pendant qu'ils s'échauffaient, Thomas Tuchel m'a dit de donner une leçon à ces garçons ! Phil Foden et Aaron Ramsdale ont un bon potentiel. James Trafford s'en est aussi un peu sorti. Les autres, pas tellement ! J'ai souhaité bonne chance aux garçons cet été – espérons qu'ils ramèneront le titre à la maison », a ajouté Littler.
- AFP
Rotation de l'effectif avant les matchs à Wembley
L'ambiance au centre national de football restait détendue malgré les préparatifs sérieux en cours pour les prochains matchs amicaux. L'Angleterre s'apprête à affronter l'Uruguay et le Japon à Wembley dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde 2026 sous la houlette de Tuchel. Cependant, le tournoi de fléchettes a réuni un groupe légèrement plus restreint que d'habitude en raison d'une gestion de la charge de travail au sein de l'équipe.
Onze membres de la sélection de Tuchel étaient absents des festivités de la soirée après s'être vu accorder un repos en vue du match contre l'Uruguay. Des stars de premier plan comme Harry Kane et Declan Rice n'étaient pas présentes au centre de Burton pour le tournoi, ayant obtenu un congé en raison du nombre important de minutes qu'ils ont déjà accumulées au niveau des clubs depuis le début de la saison.