AFP
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VIDÉO : Phil Foden apporte une banane gonflable à son interview d’après-match et la star de Manchester City fait passer un message de défi face à un verdict de culpabilité en Premier League après la victoire contre Ipswich
Manchester City poursuit son sans-faute malgré les remous extrasportifs
Manchester City s’est imposé 3-2 face à Ipswich Town à l’Etihad Stadium, poursuivant son début de saison sans faute en championnat. Il s’agissait de son premier match de championnat à domicile depuis la confirmation que le club avait été reconnu coupable d’avoir enfreint 114 règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018.
Foden a ouvert le score en début de première période, mais Daizen Maeda a rapidement égalisé pour les visiteurs. Erling Haaland a ensuite inscrit un doublé pour permettre aux locaux de prendre les commandes, avant qu’un penalty de Zian Flemming à la 90e minute ne rende la fin de match tendue.
Malgré les distractions extra-sportives, le nouvel entraîneur Enzo Maresca a enchaîné sept victoires consécutives en championnat. Cette série sans faute représente le meilleur départ d’un entraîneur nouvellement nommé dans l’histoire de la Premier League et garantit à City de terminer le week-end en tête du classement.
Après le coup de sifflet final, Foden s’est présenté devant les médias en tenant une banane gonflable, un accessoire adopté par les supporters pour afficher leur défiance face à la bataille judiciaire en cours. Le milieu de terrain a souligné que l’effectif restait totalement à l’écart de la décision relative aux finances du club et de la procédure d’appel qui a suivi.
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Foden écarte les distractions dans le vestiaire
« Cela ne nous a pas affectés le moins du monde », a déclaré Foden à Sky Sports. « Nous sommes simplement restés soudés, nous avons fait ce que nous faisons d’habitude, en nous concentrant sur les matches un par un et en restant nous-mêmes. Je pense que nous y sommes très bien parvenus. »
« Nous avons des personnalités fortes et des leaders dans le vestiaire. Rien n’a changé. Nous restons pleinement concentrés et essayons de faire de notre mieux pour les supporters. »
Interrogé séparément par les médias du club au sujet de l’accessoire gonflable, Foden a plaisanté : « Je crois que je vais en offrir un à mon fils. Je pense qu’il en voulait un, alors maintenant je peux lui en donner un. »
Le club mancunien traverse actuellement une période agitée en dehors du terrain après le verdict accablant de la Premier League. Les accusations, initialement formulées en février 2023, jettent une ombre sur ses succès récents, même si le club nie fermement avoir commis la moindre faute et a déposé un recours officiel.
- Getty Images Sport
Des séries de deux matchs décisifs en coupe et en championnat
L’équipe de Maresca se tourne désormais vers la scène européenne, avec un match de Ligue des champions contre l’AEK Athènes. Après ce rendez-vous européen, City se déplacera chez Aston Villa en Premier League.
City conclura ensuite un mois d’octobre chargé par deux rencontres difficiles contre Brighton. La première aura lieu au quatrième tour de la Coupe d’Angleterre, avant de nouvelles retrouvailles en championnat.
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