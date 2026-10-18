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Muhammad Zaki
Traduit par

VIDÉO : Phil Foden apporte une banane gonflable à l’interview d’après-match et lance un message de défi au sujet d’un verdict de culpabilité en Premier League après la victoire de Manchester City contre Ipswich

P. Foden
Manchester City
Premier League
Manchester City vs Ipswich
Ipswich

Phil Foden a envoyé un message clair aux rivaux de Manchester City en se présentant à une interview d’après-match avec une banane gonflable, devenue le symbole de l’attitude de défi du club face au verdict le déclarant coupable. L’international anglais a été la vedette pendant et après la victoire arrachée contre Ipswich Town à l’Etihad Stadium.

  • Manchester City conserve son départ parfait malgré les turbulences extrasportives

    Manchester City s’est imposé 3-2 face à Ipswich Town à l’Etihad Stadium, poursuivant son sans-faute en championnat. Il s’agissait de son premier match de championnat à domicile depuis la confirmation que le club avait été reconnu coupable d’avoir enfreint 114 règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018.

    Foden a ouvert le score en début de première période, mais Daizen Maeda a rapidement égalisé pour les visiteurs. Erling Haaland a ensuite inscrit un doublé pour donner l’avantage aux locaux, avant qu’un penalty de Zian Flemming à la 90e minute ne rende la fin de match tendue.

    Malgré les distractions extrasportives, le nouvel entraîneur Enzo Maresca a dirigé l’équipe lors de sept victoires consécutives en Premier League. Cette série parfaite constitue le meilleur début de mandat d’un entraîneur nouvellement nommé dans l’histoire de la Premier League et garantit à City de terminer le week-end en tête du classement.

    Après le coup de sifflet final, Foden s’est présenté devant les médias avec une banane gonflable à la main, un objet adopté par les supporters pour afficher leur défiance dans le contexte de la bataille judiciaire en cours. Le milieu de terrain a souligné que l’effectif restait totalement à l’écart de la décision relative aux finances du club et de la procédure d’appel qui a suivi.


  • Regardez la vidéo


  • Foden balaie les distractions dans le vestiaire

    « Cela ne nous a pas affectés le moins du monde », a déclaré Foden à Sky Sports. « Nous sommes simplement restés soudés, nous avons fait ce que nous faisons d’habitude, en nous concentrant sur les matches un par un et en restant nous-mêmes. Je pense que nous y sommes très bien parvenus. »

    « Nous avons de fortes personnalités et des leaders dans le vestiaire. Rien n’a changé. Nous restons pleinement concentrés et nous essayons de faire de notre mieux pour les supporters. »

    Interrogé séparément par les médias du club au sujet de l’accessoire gonflable, Foden a plaisanté : « Je crois que je vais en offrir un à mon fils. Je pense qu’il en voulait un, alors maintenant je peux lui en donner un. »

    Le club de Manchester traverse actuellement une période mouvementée en dehors du terrain à la suite du verdict accablant de la Premier League. Les accusations, initialement formulées en février 2023, jettent une ombre sur ses succès de l’ère moderne, bien que le club nie catégoriquement avoir commis la moindre faute et ait officiellement fait appel.


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  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Des doubles rendez-vous décisifs en coupe et en championnat

    L’équipe de Maresca se tourne désormais vers la scène européenne, avec un match de Ligue des champions contre l’AEK Athènes à venir. Après ce rendez-vous continental, City se rendra sur le terrain d’Aston Villa en Premier League.

    City terminera ensuite un mois d’octobre chargé par deux rencontres difficiles face à Brighton. Les deux équipes s’affronteront d’abord au quatrième tour de la FA Cup, avant de se retrouver en championnat.

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