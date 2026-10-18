Manchester City s’est imposé 3-2 face à Ipswich Town à l’Etihad Stadium, poursuivant son sans-faute en championnat. Il s’agissait de son premier match de championnat à domicile depuis la confirmation que le club avait été reconnu coupable d’avoir enfreint 114 règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018.

Foden a ouvert le score en début de première période, mais Daizen Maeda a rapidement égalisé pour les visiteurs. Erling Haaland a ensuite inscrit un doublé pour donner l’avantage aux locaux, avant qu’un penalty de Zian Flemming à la 90e minute ne rende la fin de match tendue.

Malgré les distractions extrasportives, le nouvel entraîneur Enzo Maresca a dirigé l’équipe lors de sept victoires consécutives en Premier League. Cette série parfaite constitue le meilleur début de mandat d’un entraîneur nouvellement nommé dans l’histoire de la Premier League et garantit à City de terminer le week-end en tête du classement.

Après le coup de sifflet final, Foden s’est présenté devant les médias avec une banane gonflable à la main, un objet adopté par les supporters pour afficher leur défiance dans le contexte de la bataille judiciaire en cours. Le milieu de terrain a souligné que l’effectif restait totalement à l’écart de la décision relative aux finances du club et de la procédure d’appel qui a suivi.



