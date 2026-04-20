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Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

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VIDÉO : « Personne ne peut supporter ça ! » - Furieux, Neymar quitte le terrain en se bouchant les oreilles, tandis que les supporters de Santos huent sans relâche la star brésilienne

Neymar
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Santos FC vs Fluminense
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Le retour de Neymar à Santos a viré au cauchemar. L’icône brésilienne a été huée sans relâche par ses propres supporters après une douloureuse défaite 3-2 contre Fluminense. Le joueur de 34 ans a quitté la pelouse en se bouchant les oreilles, puis a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux à l’intention de ses détracteurs.

  • Un véritable cauchemar s’est joué à la Vila Belmiro

    L’ambiance s’est tendue à la Vila Belmiro dimanche, les supporters ayant exprimé leur frustration après l’effondrement tardif de l’équipe face à Fluminense. Bien que Neymar soit une figure légendaire du club, les fans locaux ne l’ont pas épargné, accueillant l’attaquant par une salve de sifflets et de huées au coup de sifflet final.

    Visiblement ému, le vétéran a été filmé en train de se précipiter vers le tunnel, les doigts dans les oreilles pour se protéger de l’hostilité ambiante. Peu après la rencontre, il s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de son incrédulité face à l’accueil hostile des supporters, écrivant : « Le jour est venu où je dois m’expliquer pour m’être gratté l’oreille ! Les gars, franchement, vous allez beaucoup trop loin et vous dépassez les bornes… C’est tout simplement trop triste de devoir supporter ça. Aucun être humain ne peut le supporter. »

    Si l’international brésilien a été décisif pour le maintien de Santos la saison passée, son impact est bien moindre cette année : quatre buts marqués et trois passes décisives en neuf matchs ne suffisent pas à cacher les performances collectives décevantes. Le Peixe n’a gagné que trois de ses douze rencontres de Brasileirão, pointant à la 15e place, à seulement un point de la zone de relégation occupée par son rival, les Corinthians.

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  • La tension monte d’un cran face à Fluminense

    Le match a été un véritable tourbillon d’émotions qui s’est soldé par une déception pour les hôtes. Santos a mené à deux reprises grâce à des buts de Gabigol et d’Alvaro Barreal, mais n’a pas su conserver son avantage. Le tournant s’est produit en fin de deuxième mi-temps, lorsque Neymar a manqué une occasion en or de sceller le résultat, ce qui a finalement conduit au but victorieux de John Kennedy à la 85e minute pour les visiteurs. Les supporters ont par ailleurs manifesté leur mécontentement après une feinte inutile dans le temps additionnel, alors que l’équipe tentait d’égaliser.

    Cette défaite confirme que Santos n’a gagné que deux de ses dix dernières rencontres toutes compétitions confondues, une irrégularité qui accentue la pression sur le groupe et place notamment Neymar, sa star, sous le feu des critiques.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Les espoirs de Coupe du monde en suspens

    Au-delà des tensions au sein de son club, la situation actuelle de Neymar soulève d’importantes questions quant à son avenir en équipe nationale. À l’approche de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a laissé la porte ouverte au meilleur buteur de l’histoire du pays, à condition qu’il conserve sa forme physique et son rythme de jeu. Cependant, ses difficultés actuelles à retrouver son meilleur niveau et le climat hostile qui règne autour de lui au sein de son club pourraient compliquer la tâche du sélectionneur de la Seleção.

    Blessé depuis octobre 2023 et un match de qualification face à l’Uruguay, le recordman des buts avec la Seleção n’a plus porté le maillot jaune. Si sa carrière internationale doit s’écrire à Santos, il lui faudra rapidement apaiser les tensions, retrouver son efficacité devant le but et convaincre Ancelotti de son retour, sous peine de conclure sa carrière sur une note inachevée.