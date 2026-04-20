L’ambiance s’est tendue à la Vila Belmiro dimanche, les supporters ayant exprimé leur frustration après l’effondrement tardif de l’équipe face à Fluminense. Bien que Neymar soit une figure légendaire du club, les fans locaux ne l’ont pas épargné, accueillant l’attaquant par une salve de sifflets et de huées au coup de sifflet final.

Visiblement ému, le vétéran a été filmé en train de se précipiter vers le tunnel, les doigts dans les oreilles pour se protéger de l’hostilité ambiante. Peu après la rencontre, il s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de son incrédulité face à l’accueil hostile des supporters, écrivant : « Le jour est venu où je dois m’expliquer pour m’être gratté l’oreille ! Les gars, franchement, vous allez beaucoup trop loin et vous dépassez les bornes… C’est tout simplement trop triste de devoir supporter ça. Aucun être humain ne peut le supporter. »

Si l’international brésilien a été décisif pour le maintien de Santos la saison passée, son impact est bien moindre cette année : quatre buts marqués et trois passes décisives en neuf matchs ne suffisent pas à cacher les performances collectives décevantes. Le Peixe n’a gagné que trois de ses douze rencontres de Brasileirão, pointant à la 15e place, à seulement un point de la zone de relégation occupée par son rival, les Corinthians.