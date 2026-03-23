Dimanche, Manchester City a remporté la Carabao Cup grâce à un doublé décisif du jeune Nico O’Reilly, qui a permis à son équipe de s’imposer face à Arsenal, son rival de Premier League. Alors que Guardiola avait d’abord été vu en train de célébrer avec enthousiasme aux côtés de son staff technique, les images les plus marquantes de l’après-midi ont été prises lorsqu’il a été rejoint sur le terrain par sa fille aînée, Maria. Cette influenceuse de 25 ans, qui compte près de 900 000 abonnés sur Instagram, a su capturer le côté plus doux de l’entraîneur de City, habituellement si intense. Cette victoire revêtait une importance particulière pour Guardiola, puisqu’elle marquait son cinquième triomphe dans cette compétition, le plaçant ainsi devant des légendes telles que Sir Alex Ferguson et José Mourinho.
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VIDÉO : Pep Guardiola partage un moment émouvant avec sa fille Maria après la victoire de Manchester City en finale de la Carabao Cup
Une étreinte historique à Wembley
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Toucher le cœur des supporters
Alors que Guardiola a axé ses commentaires d'après-match sur l'effort collectif de son équipe, les réseaux sociaux ont rapidement été submergés de réactions à la vidéo virale de ses retrouvailles familiales, suscitant une vague d'hommages émouvants en ligne.
Un supporter a déclaré : « Je suis très ému », tandis qu'un autre a ajouté : « J'ai les larmes aux yeux. » Un troisième fan a fait remarquer : « Ça me fait monter les larmes aux yeux de voir autant d'amour entre un père et sa fille », tandis qu'un autre a simplement qualifié ce moment de « vraiment émouvant ».
- AFP
Trouver la force face aux changements personnels
Cette démonstration d'émotion intervient à un moment charnière pour Guardiola en dehors du terrain, après sa séparation très médiatisée, l'année dernière, d'avec sa femme depuis dix ans, Cristina Serra. Alors que Cristina Serra est retournée à Barcelone pour s'occuper de ses affaires, Pep a dû gérer une transition familiale difficile tout en poursuivant sans relâche la quête de titres du club. Fort de son triomphe historique en Carabao Cup, le manager de City espère désormais ajouter d'autres trophées à son palmarès d'ici la fin de la saison, la FA Cup et le titre de Premier League restant ses principaux objectifs.