VIDÉO : Pep Guardiola partage un moment émouvant avec sa fille Maria après la victoire de Manchester City en finale de la Carabao Cup

Alors que Guardiola a axé ses commentaires d'après-match sur l'effort collectif de son équipe, les réseaux sociaux ont rapidement été submergés de réactions à la vidéo virale de ses retrouvailles familiales, suscitant une vague d'hommages émouvants en ligne.

Un supporter a déclaré : « Je suis très ému », tandis qu'un autre a ajouté : « J'ai les larmes aux yeux. » Un troisième fan a fait remarquer : « Ça me fait monter les larmes aux yeux de voir autant d'amour entre un père et sa fille », tandis qu'un autre a simplement qualifié ce moment de « vraiment émouvant ».