L'entraîneur de City s'est montré de bonne humeur après la victoire de son équipe face à Brentford, une performance qui permet aux Citizens de maintenir la pression sur Arsenal, leader du championnat. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la conférence de presse d'après-match samedi, Guardiola a adressé un geste humoristique qui a immédiatement dissipé tout doute quant à ses intentions pour le week-end.

Dans un élan d’enthousiasme, il a croisé les bras au-dessus de la tête pour mimer le célèbre salut des « Hammers » et a lancé : « Allez, les Irons ! » Une plaisanterie qui constituait aussi un soutien public à West Ham, hôte d’Arsenal dimanche dans un match crucial pour le titre de Premier League.



