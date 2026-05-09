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VIDÉO : Pep Guardiola adresse un message hilarant à West Ham alors que Manchester City espère voir Arsenal trébucher dans la course au titre de Premier League
Guardiola adopte l’hymne des « Irons » dans un rebondissement de la course au titre
L'entraîneur de City s'est montré de bonne humeur après la victoire de son équipe face à Brentford, une performance qui permet aux Citizens de maintenir la pression sur Arsenal, leader du championnat. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la conférence de presse d'après-match samedi, Guardiola a adressé un geste humoristique qui a immédiatement dissipé tout doute quant à ses intentions pour le week-end.
Dans un élan d’enthousiasme, il a croisé les bras au-dessus de la tête pour mimer le célèbre salut des « Hammers » et a lancé : « Allez, les Irons ! » Une plaisanterie qui constituait aussi un soutien public à West Ham, hôte d’Arsenal dimanche dans un match crucial pour le titre de Premier League.
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Manchester City maintient la pression sur les hommes de Mikel Arteta
Sur la pelouse, City a fait le job en décrochant trois points cruciaux face aux Bees. Il a fallu attendre près d’une heure pour voir le verrou sauter, mais les champions en titre ont finalement déroulé et s’imposent 3-0, revenant à deux longueurs d’Arsenal. Grâce à cette large victoire, les Citizens réduisent aussi à un seul but l’écart de différence de buts avec les Gunners.
Malgré cette victoire nette, Guardiola reste conscient que le destin du titre échappe désormais à son équipe. Après la rencontre, l’Espagnol a souligné la régularité remarquable d’Arsenal cette saison pour illustrer l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir, déclarant : « Nous affrontons une équipe assez proche de ce que Liverpool a été par le passé, une formation qui a atteint la finale de la Ligue des champions sans perdre le moindre match et qui a occupé la première place du championnat presque toute la saison. »
Un sprint final exigeant attend les Blues.
Guardiola se concentre sur un calendrier exigeant : la finale de la FA Cup contre Chelsea et des matches de championnat pièges face à Crystal Palace, Bournemouth et Aston Villa. L’entraîneur, lucide sur l’ampleur de la tâche en cette fin de saison, assume.
« Notre destin n’est plus entre nos mains, tout repose sur les points que nos rivaux laisseront en route. De notre côté, nous devons simplement gagner mercredi, puis disputer la finale de la FA Cup et nous rendre à Bournemouth – un déplacement loin d’être évident – avant d’affronter Aston Villa », analyse Guardiola. « Le calendrier est dense, mais la recette est simple : deux semaines d’efforts et la saison sera bouclée. »
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Guardiola savoure la lutte pour le titre
Après une saison difficile, l’entraîneur a déclaré savourer la pression de la course aux titres nationaux et européens. Le contraste entre les difficultés de l’exercice précédent et la quête actuelle de trophées a redonné de l’énergie à l’ancien mentor du FC Barcelone.
« J’adore être de retour ici. Terminer à nouveau deuxième est le minimum, donc j’adore ça. Je n’ai pas apprécié la saison dernière, et le moment où il a fallu se battre pour se qualifier pour la Ligue des champions a été difficile, mais la Carabao Cup est dans la poche, et la finale de la FA Cup à Wembley est le plus beau jour de la saison, et j’adore ça », a-t-il ajouté. « Quand on arrive avec la sensation que le travail peut être accompli, c’est une réussite. Quand on affronte Arsenal, malgré de nombreux changements, et qu’on voit comment le groupe s’entraide à chaque séance d’entraînement, c’est une joie. »