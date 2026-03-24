Lors d’un entretien accordé à GOAL à l’occasion des London Football Awards, organisés en partenariat avec la Willow Foundation, Thiago semblait détendu malgré l’immense pression qui pèse actuellement sur ses épaules. L’attaquant a officiellement reçu sa première convocation en équipe du Brésil de la part du sélectionneur Carlo Ancelotti le 17 mars, une sélection qui vient récompenser à juste titre ses performances exceptionnelles en championnat. Depuis son arrivée en provenance du club bulgare du Ludogorets, Thiago a fait preuve d’une résilience remarquable pour surmonter ses problèmes de blessures à ses débuts à l’ouest de Londres et devenir l’un des finisseurs les plus efficaces d’Europe. Cette saison, il a mené l’attaque de Brentford avec un mélange de puissance et de précision, accumulant un total incroyable de 22 buts et une passe décisive en seulement 33 apparitions toutes compétitions confondues.
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VIDÉO : « Pelé est le roi ! » - L'attaquant de Brentford, Igor Thiago, fait son choix parmi les légendes brésiliennes de tous les temps
Une ascension fulgurante au sein de la Seleção
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Pelé remporte le titre
Lors d'un jeu rapide de type « ça ou ça », Thiago a dû se frayer un chemin à travers la hiérarchie complexe de la royauté du football brésilien. L'attaquant a d'abord préféré Neymar à Ronaldinho, puis a choisi Ronaldo Nazario plutôt que Rivaldo, avant d'opter pour le légendaire Garrincha plutôt que Kaká.
Lors des manches éliminatoires qui ont suivi, il a penché pour Neymar plutôt que pour Ronaldo et a préféré Pelé à Romario, opposant finalement le triple vainqueur de la Coupe du monde aux noms les plus emblématiques de l'ère moderne. Alors que le concours touchait à sa fin, Thiago a choisi Pelé plutôt que Garrincha, avant de rendre son verdict définitif lorsque Pelé a été opposé à Neymar. Il a déclaré : « Pelé. Pelé est le roi. »
- (C)Getty Images
Un baptême du feu aux États-Unis
L'attaquant de Brentford va désormais devoir faire ses preuves lors de la trêve internationale aux États-Unis, où le Brésil doit affronter des adversaires de haut niveau, à savoir la France et la Croatie. Ces matchs amicaux offrent à Thiago l'occasion idéale de transposer ses performances prolifiques en club sur la scène internationale, tout en s'associant à des joueurs créatifs tels que Vinicius Jr. S'il parvient à maintenir son efficacité devant le but face à ces défenses européennes d'élite, il devrait consolider sa place de titulaire dans les plans d'Ancelotti alors que la course à la Coupe du monde 2026 s'intensifie.