VIDÉO : « Pelé est le roi ! » - L'attaquant de Brentford, Igor Thiago, fait son choix parmi les légendes brésiliennes de tous les temps

Lors d'un jeu rapide de type « ça ou ça », Thiago a dû se frayer un chemin à travers la hiérarchie complexe de la royauté du football brésilien. L'attaquant a d'abord préféré Neymar à Ronaldinho, puis a choisi Ronaldo Nazario plutôt que Rivaldo, avant d'opter pour le légendaire Garrincha plutôt que Kaká.

Lors des manches éliminatoires qui ont suivi, il a penché pour Neymar plutôt que pour Ronaldo et a préféré Pelé à Romario, opposant finalement le triple vainqueur de la Coupe du monde aux noms les plus emblématiques de l'ère moderne. Alors que le concours touchait à sa fin, Thiago a choisi Pelé plutôt que Garrincha, avant de rendre son verdict définitif lorsque Pelé a été opposé à Neymar. Il a déclaré : « Pelé. Pelé est le roi. »