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VIDÉO : « Pelé est le roi ! » - L'attaquant de Brentford, Igor Thiago, fait son choix parmi les légendes brésiliennes de tous les temps

I. Thiago
Pele
Brésil
Brentford
Premier League

Igor Thiago, la star de Brentford, s'est exprimé sur l'éternel débat autour des plus grandes icônes du football brésilien. L'attaquant de 24 ans, qui a fait sensation en Premier League cette saison, a classé les figures légendaires de la Seleção dans une interview exclusive accordée à GOAL. Ses propos interviennent à un moment décisif de sa carrière, alors qu'il s'apprête à passer du statut de héros de club à celui de candidat à une place en équipe nationale brésilienne.

  • Une ascension fulgurante au sein de la Seleção

    Lors d’un entretien accordé à GOAL à l’occasion des London Football Awards, organisés en partenariat avec la Willow Foundation, Thiago semblait détendu malgré l’immense pression qui pèse actuellement sur ses épaules. L’attaquant a officiellement reçu sa première convocation en équipe du Brésil de la part du sélectionneur Carlo Ancelotti le 17 mars, une sélection qui vient récompenser à juste titre ses performances exceptionnelles en championnat. Depuis son arrivée en provenance du club bulgare du Ludogorets, Thiago a fait preuve d’une résilience remarquable pour surmonter ses problèmes de blessures à ses débuts à l’ouest de Londres et devenir l’un des finisseurs les plus efficaces d’Europe. Cette saison, il a mené l’attaque de Brentford avec un mélange de puissance et de précision, accumulant un total incroyable de 22 buts et une passe décisive en seulement 33 apparitions toutes compétitions confondues.

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  • Pelé remporte le titre

    Lors d'un jeu rapide de type « ça ou ça », Thiago a dû se frayer un chemin à travers la hiérarchie complexe de la royauté du football brésilien. L'attaquant a d'abord préféré Neymar à Ronaldinho, puis a choisi Ronaldo Nazario plutôt que Rivaldo, avant d'opter pour le légendaire Garrincha plutôt que Kaká.

    Lors des manches éliminatoires qui ont suivi, il a penché pour Neymar plutôt que pour Ronaldo et a préféré Pelé à Romario, opposant finalement le triple vainqueur de la Coupe du monde aux noms les plus emblématiques de l'ère moderne. Alors que le concours touchait à sa fin, Thiago a choisi Pelé plutôt que Garrincha, avant de rendre son verdict définitif lorsque Pelé a été opposé à Neymar. Il a déclaré : « Pelé. Pelé est le roi. »

  • igor-thiago(C)Getty Images

    Un baptême du feu aux États-Unis

    L'attaquant de Brentford va désormais devoir faire ses preuves lors de la trêve internationale aux États-Unis, où le Brésil doit affronter des adversaires de haut niveau, à savoir la France et la Croatie. Ces matchs amicaux offrent à Thiago l'occasion idéale de transposer ses performances prolifiques en club sur la scène internationale, tout en s'associant à des joueurs créatifs tels que Vinicius Jr. S'il parvient à maintenir son efficacité devant le but face à ces défenses européennes d'élite, il devrait consolider sa place de titulaire dans les plans d'Ancelotti alors que la course à la Coupe du monde 2026 s'intensifie.

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