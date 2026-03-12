VIDÉO : Pedro Neto critiqué pour son altercation « dégoûtante » avec un ramasseur de balles lors de la défaite de Chelsea contre le PSG en Ligue des champions

Une soirée difficile pour Chelsea en Ligue des champions a été aggravée par un incident controversé impliquant Pedro Neto. Alors que les Blues étaient menés 4-2 dans un match tendu, la volonté de l'ailier portugais de relancer le jeu a dégénéré en une confrontation physique sur la ligne de touche.
Neto a poussé un ramasseur de balles contre un panneau publicitaire, un geste qualifié de « dégoûtant » par les fans sur les réseaux sociaux. Malgré la violence de la poussée et la colère des joueurs du PSG, le joueur de 26 ans a échappé au carton jaune. Il pourrait toutefois faire l'objet de sanctions rétrospectives de la part de l'UEFA pour conduite violente.