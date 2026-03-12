Goal.com
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : Pedro Neto critiqué pour son altercation « dégoûtante » avec un ramasseur de balles lors de la défaite de Chelsea contre le PSG en Ligue des champions

Pedro Neto a suscité l'indignation après avoir bousculé un ramasseur de balles lors de la défaite 5-2 de Chelsea contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Le ballon venait de sortir du terrain sur la droite dans le temps additionnel lorsque l'ailier portugais a tenté de le remettre rapidement en jeu et a poussé le ramasseur de balles dans la poitrine alors que celui-ci semblait essayer de retenir le ballon.

  • Un moment de folie à Paris

    Une soirée difficile pour Chelsea en Ligue des champions a été aggravée par un incident controversé impliquant Pedro Neto. Alors que les Blues étaient menés 4-2 dans un match tendu, la volonté de l'ailier portugais de relancer le jeu a dégénéré en une confrontation physique sur la ligne de touche.

    Neto a poussé un ramasseur de balles contre un panneau publicitaire, un geste qualifié de « dégoûtant » par les fans sur les réseaux sociaux. Malgré la violence de la poussée et la colère des joueurs du PSG, le joueur de 26 ans a échappé au carton jaune. Il pourrait toutefois faire l'objet de sanctions rétrospectives de la part de l'UEFA pour conduite violente.

  • Regardez le clip

  • Les excuses de Neto et son cadeau : un maillot

    Dans le but d'arranger les choses, Neto a rencontré le jeune garçon après le match pour lui présenter ses excuses personnelles. Il a révélé que son coéquipier international portugais, Vitinha, l'avait aidé à combler le fossé de communication afin que le ramasseur de balles comprenne son regret. L'ailier des Blues, âgé de 26 ans, lui a également donné son maillot et, plus tard, Neto, visiblement bouleversé, est apparu sur TNT Sports pour exprimer ses regrets. Il a souligné que cet incident ne lui ressemblait pas et qu'il était entièrement dû à la pression du score.

    « Je tiens à m'excuser. Je lui ai déjà parlé. C'était dans le feu de l'action. Nous étions en train de perdre et je voulais récupérer le ballon. Je lui ai donné un petit coup, et cela ne devrait pas arriver. J'ai vu que je lui avais fait mal ; je ne suis pas comme ça... c'était dans le feu de l'action ; je lui ai donné mon maillot. Je dois lui présenter mes excuses. Je suis vraiment, vraiment désolé », a expliqué Neto.

    « Je lui ai tout de suite parlé et il a ri, il était content que je lui donne mon maillot et je lui ai dit pardon environ 35 fois. Je ne comprenais pas son français, mais il riait, donc je pense qu'il savait que c'était un geste impulsif, et Vitinha lui a dit que je ne suis pas comme ça. »

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Chelsea repart avec une montagne à gravir

    Sur le terrain, l'équipe de Liam Rosenior a été battue à plate couture par un PSG brillant. Malgré les buts de Malo Gusto et Enzo Fernandez, des erreurs défensives et une faute coûteuse du gardien Filip Jorgensen ont permis à Ousmane Dembélé, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia de marquer et de prendre le contrôle du match.

    Chelsea doit désormais relever un défi difficile avant le match retour à Stamford Bridge pour renverser la situation. Mais avant cela, les Blues affronteront d'abord Newcastle en Premier League. Neto et ses coéquipiers occupent actuellement la cinquième place du classement, à égalité avec Liverpool avec 48 points. Bien qu'ils ne soient qu'à trois points de Manchester United et Aston Villa, qui les devancent, les Blues devront encore se battre pour s'assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine.

0