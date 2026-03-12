VIDÉO : Pedro Neto critiqué pour son altercation « dégoûtante » avec un ramasseur de balles lors de la défaite de Chelsea contre le PSG en Ligue des champions

Dans le but d'arranger les choses, Neto a rencontré le jeune garçon après le match pour lui présenter ses excuses personnelles. Il a révélé que son coéquipier international portugais, Vitinha, l'avait aidé à combler le fossé de communication afin que le ramasseur de balles comprenne son regret. L'ailier des Blues, âgé de 26 ans, lui a également donné son maillot et, plus tard, Neto, visiblement bouleversé, est apparu sur TNT Sports pour exprimer ses regrets. Il a souligné que cet incident ne lui ressemblait pas et qu'il était entièrement dû à la pression du score.

« Je tiens à m'excuser. Je lui ai déjà parlé. C'était dans le feu de l'action. Nous étions en train de perdre et je voulais récupérer le ballon. Je lui ai donné un petit coup, et cela ne devrait pas arriver. J'ai vu que je lui avais fait mal ; je ne suis pas comme ça... c'était dans le feu de l'action ; je lui ai donné mon maillot. Je dois lui présenter mes excuses. Je suis vraiment, vraiment désolé », a expliqué Neto.

« Je lui ai tout de suite parlé et il a ri, il était content que je lui donne mon maillot et je lui ai dit pardon environ 35 fois. Je ne comprenais pas son français, mais il riait, donc je pense qu'il savait que c'était un geste impulsif, et Vitinha lui a dit que je ne suis pas comme ça. »