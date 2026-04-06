VIDÉO : Paul Pogba rencontre Usain Bolt au bord du terrain après avoir réintégré l'équipe de Monaco pour la première fois depuis quatre mois

Alors que les gros titres se concentraient sur l'invité de marque, l'intérêt footballistique résidait dans la présence de Pogba dans l'effectif pour la première fois depuis quatre mois. L'ancienne star de Manchester United n'avait plus joué pour Monaco depuis une défaite décevante contre Brest le 5 décembre. Sa saison a été largement marquée par la frustration, puisqu'il n'a disputé que 30 minutes de jeu lors de trois apparitions en tant que remplaçant. Bien que Pogba soit resté sur le banc lors du match contre Marseille, son retour au sein de l'équipe marque une étape cruciale dans sa tentative de relancer sa carrière.

S'adressant aux médias après la victoire 2-1 contre Marseille, l'entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, s'est réjoui de retrouver l'influence du vétéran dans le vestiaire : « Il a pu jouer 20 minutes contre Brentford [lors d'un match amical] pendant la trêve internationale. Si Paul est sur le banc, c'est parce que nous pensons qu'il peut apporter un plus dans le vestiaire. Nous espérons qu’il apportera encore plus, si possible sur le terrain. Il a parcouru un long chemin, mais c’est déjà très positif et c’est grâce à son travail acharné. Il a joué un rôle important dans le vestiaire et pour l’esprit d’équipe. Il est conscient qu’il a un rôle à jouer, et le mien est de lui proposer le meilleur plan possible pour qu’il puisse nous apporter ce petit plus en fin de saison. »