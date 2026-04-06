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VIDÉO : Paul Pogba rencontre Usain Bolt au bord du terrain après avoir réintégré l'équipe de Monaco pour la première fois depuis quatre mois
Une rencontre légendaire sur la ligne de touche
Il y avait un petit air de médaille d'or olympique dans l'air au Stade Louis-II dimanche soir. Avant le match crucial de Ligue 1 opposant Monaco à Marseille, la légende jamaïcaine du sprint, Usain Bolt, a été invitée sur la pelouse pour donner le coup d'envoi d'honneur. Le huit fois champion olympique, grand amateur de football, semblait parfaitement à l’aise sur la pelouse alors qu’il s’apprêtait à donner le coup d’envoi des festivités de la soirée. Mais c’est son échange avec Pogba qui a volé la vedette. On a vu Pogba s’approcher de l’ancien sprinter de 39 ans sur la touche, où les deux hommes se sont chaleureusement embrassés et ont brièvement discuté avant que les équipes ne se retirent pour leurs derniers préparatifs.
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Pogba met fin à quatre mois d'exil
Alors que les gros titres se concentraient sur l'invité de marque, l'intérêt footballistique résidait dans la présence de Pogba dans l'effectif pour la première fois depuis quatre mois. L'ancienne star de Manchester United n'avait plus joué pour Monaco depuis une défaite décevante contre Brest le 5 décembre. Sa saison a été largement marquée par la frustration, puisqu'il n'a disputé que 30 minutes de jeu lors de trois apparitions en tant que remplaçant. Bien que Pogba soit resté sur le banc lors du match contre Marseille, son retour au sein de l'équipe marque une étape cruciale dans sa tentative de relancer sa carrière.
S'adressant aux médias après la victoire 2-1 contre Marseille, l'entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, s'est réjoui de retrouver l'influence du vétéran dans le vestiaire : « Il a pu jouer 20 minutes contre Brentford [lors d'un match amical] pendant la trêve internationale. Si Paul est sur le banc, c'est parce que nous pensons qu'il peut apporter un plus dans le vestiaire. Nous espérons qu’il apportera encore plus, si possible sur le terrain. Il a parcouru un long chemin, mais c’est déjà très positif et c’est grâce à son travail acharné. Il a joué un rôle important dans le vestiaire et pour l’esprit d’équipe. Il est conscient qu’il a un rôle à jouer, et le mien est de lui proposer le meilleur plan possible pour qu’il puisse nous apporter ce petit plus en fin de saison. »
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Quelques mots d'encouragement de Bolt
Bolt, qui s'était illustré en tentant sa chance dans le football professionnel lors de stages au Borussia Dortmund et chez les Central Coast Mariners, reste un grand admirateur de ce sport. Il a révélé que sa conversation avec le milieu de terrain monégasque avait principalement porté sur ses vœux de bonne santé pour le reste de la saison. « Je lui ai dit que j'étais très heureux de le revoir ; je sais qu'il est enfin débarrassé de ses blessures. J'espère qu'il pourra jouer quelques minutes et marquer un but, puisque je suis là », a déclaré Bolt à Ligue 1+ lors d'une interview d'avant-match.
Alors que Monaco est bien placé dans la course à la qualification européenne, Pocognoli gère l’intégration du joueur de 33 ans avec une extrême prudence. Fort du soutien de l’homme le plus rapide du monde, le Français espère que la chance va enfin lui sourire.