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VIDÉO : Paul Pogba est émerveillé ! Le milieu de terrain français et les légendes du Real Madrid sont impressionnés alors que leur « idole », Zinedine Zidane, signe des maillots pour eux
Pogba savoure un instant privilégié avec son idole.
Pogba, ému aux larmes, a rencontré son idole de toujours, Zidane. Le milieu de terrain de Monaco a reçu un maillot dédicacé des mains de la légende tricolore, un instant immédiatement partagé sur les réseaux sociaux. Malgré son palmarès, dont un titre de champion du monde avec les Bleus, Pogba a alors retrouvé l’enthousiasme d’un supporter rencontrant son modèle.
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L'enthousiasme de Pogba a volé la vedette.
Le temps fort de la rencontre a eu lieu lorsque Pogba, ému, a reçu l’autographe tant convoité. Sous l’objectif des caméras, le milieu de terrain a laissé échapper sa joie dans un éclat de spontanéité :
« Je ne vais pas dormir ! » s’est-il exclamé. Ce rendez-vous a aussi réuni plusieurs générations de joueurs, parmi lesquels Marcelo, Kaka et Rodrygo.
- AFP
Pogba poursuit son retour au plus haut niveau
Paul Pogba se concentre actuellement sur sa remise en forme et sur la retrouvaille d’une régularité avec l’AS Monaco, après une longue absence des terrains due à une suspension pour dopage et à diverses blessures. Le milieu de terrain nourrit toujours l’ambition de retrouver le maillot de l’équipe de France. Si son objectif immédiat est de retrouver le plus haut niveau, le « prix » d’une nouvelle sélection reste un aboutissement qu’il désire ardemment.