VIDÉO : Paul Pogba est émerveillé ! Le milieu de terrain français et les légendes du Real Madrid sont impressionnés alors que leur « idole », Zinedine Zidane, signe des maillots pour eux

Le temps fort de la rencontre a eu lieu lorsque Pogba, ému, a reçu l’autographe tant convoité. Sous l’objectif des caméras, le milieu de terrain a laissé échapper sa joie dans un éclat de spontanéité :

« Je ne vais pas dormir ! » s’est-il exclamé. Ce rendez-vous a aussi réuni plusieurs générations de joueurs, parmi lesquels Marcelo, Kaka et Rodrygo.