L’ancien attaquant de West Ham United était en pleine discussion animée sur les matchs européens de la soirée lorsque l’incident s’est produit. Visiblement énervé après une question sur la capacité des équipes de Serie A à atteindre le niveau de la Premier League, l’ex-buteur de Sheffield Wednesday a heurté la table du studio avec force en se penchant en avant pour appuyer son propos lors de l’émission en direct sur Sky Italia. Le choc a provoqué une lacération visible, suscitant une réaction immédiate et inquiète de la part de ses collègues commentateurs présents dans le studio.
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VIDÉO : Paolo Di Canio se fend le crâne sur un bureau pendant une émission télévisée en direct de la Ligue des champions ; Fabio Capello vient en aide à la légende de West Ham, qui saigne
Un débat animé
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Capello vient prêter main-forte
Témoin de la blessure en direct, Capello s’est aussitôt levé pour porter secours à son collègue ensanglanté. L’ancien entraîneur légendaire de l’AC Milan et du Real Madrid lui a tendu un mouchoir afin de stopper l’hémorragie, tandis que les caméras restaient braquées sur ce bref drame. Di Canio, qui avait récemment qualifié Rafael Leão de « paresseux », semblait davantage gêné que gravement touché alors qu’il tentait de poursuivre son analyse.
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Il reprend son poste
Malgré cet incident préoccupant, Di Canio devrait poursuivre ses activités médiatiques et continuer à livrer des analyses d’expert sur le football, sans renoncer à son style de commentaire fougueux.