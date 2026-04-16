VIDÉO : Paolo Di Canio se fend le crâne sur un bureau pendant une émission télévisée en direct de la Ligue des champions ; Fabio Capello vient en aide à la légende de West Ham, qui saigne

L’ancien attaquant de West Ham United était en pleine discussion animée sur les matchs européens de la soirée lorsque l’incident s’est produit. Visiblement énervé après une question sur la capacité des équipes de Serie A à atteindre le niveau de la Premier League, l’ex-buteur de Sheffield Wednesday a heurté la table du studio avec force en se penchant en avant pour appuyer son propos lors de l’émission en direct sur Sky Italia. Le choc a provoqué une lacération visible, suscitant une réaction immédiate et inquiète de la part de ses collègues commentateurs présents dans le studio.