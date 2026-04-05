Dans une interview télévisée diffusée sur la chaîne MBC Masr 2, El-Soulia a déclaré avoir entamé des négociations avec l'Al-Ahly en vue de renouveler son contrat, mais avoir été surpris par un écart important dans les visions des deux parties. Il a précisé : « Je souhaitais un renouvellement pour deux saisons, tandis que le club ne voulait en accorder qu'une seule. »

Il a ajouté que Marcel Koller, l'entraîneur de l'époque, lui avait clairement fait savoir qu'il ne serait pas titulaire la saison suivante.

Il a poursuivi : « Ce qui s’est passé m’a mis en colère, et j’ai senti à ce moment-là que la fin approchait, et ce n’était pas la fin que je méritais. »