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Vidéo | Al-Soulia s'en prend à Al-Ahly : « Al-Ahly ne m'a pas apprécié... » et « Je suis blessé de ne pas avoir pu faire mes adieux au public »

A. Al Solia
Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Égypte

Un joueur de Ceramica est attristé par la manière dont il a quitté le « Géant rouge »

Amr El-Soulia, l'actuel joueur de Ceramica Cleopatra, a vivement critiqué la direction d'Al-Ahly, révélant des détails croustillants sur les circonstances de son départ du club à la fin de la saison dernière, et affirmant qu'il n'avait pas reçu la reconnaissance à laquelle il s'attendait.

  • Ce n'était pas la fin que je méritais

    Dans une interview télévisée diffusée sur la chaîne MBC Masr 2, El-Soulia a déclaré avoir entamé des négociations avec l'Al-Ahly en vue de renouveler son contrat, mais avoir été surpris par un écart important dans les visions des deux parties. Il a précisé : « Je souhaitais un renouvellement pour deux saisons, tandis que le club ne voulait en accorder qu'une seule. »

    Il a ajouté que Marcel Koller, l'entraîneur de l'époque, lui avait clairement fait savoir qu'il ne serait pas titulaire la saison suivante.

     Il a poursuivi : « Ce qui s’est passé m’a mis en colère, et j’ai senti à ce moment-là que la fin approchait, et ce n’était pas la fin que je méritais. »

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  • Al-Ahly ne m'a pas traité comme les autres

    Al-Soulia a fait part de son mécontentement quant à la manière dont les négociations se sont déroulées, soulignant un manque de reconnaissance par rapport à d'autres joueurs. Il a déclaré : « Je n'ai pas bénéficié de la même reconnaissance que celle accordée aux anciens joueurs, ce qui m'a mis dans une grande colère ; les négociations n'ont absolument pas été satisfaisantes. »

    Il a ajouté : « Lors de ma dernière saison, aucun responsable du club ne s’est entretenu avec moi, à l’exception de Mohamed Ramadan, le directeur sportif de l’époque, ce qui m’a profondément choqué. »

  • Non-respect du règlement

    La colère de l'ancien joueur de l'Al-Ahly ne s'est pas arrêtée là ; il a en effet accusé le club d'avoir enfreint son règlement, déclarant : « L'Al-Ahly a refusé de supprimer la clause relative au pourcentage de participation figurant dans mon contrat, alors que le règlement stipule que cette clause ne s'applique pas à un joueur ayant disputé plus de 300 matchs. »

  • Une fin choquante

    Al-Soulia a indiqué que la fin avait été brutale après le changement d'encadrement technique : le directeur sportif Mohamed Youssef l'avait contacté pour l'informer de la décision du nouvel entraîneur, Ribeiro, de ne pas l'inclure dans la liste pour la Coupe du monde des clubs, et ils s'étaient mis d'accord sur son départ.

  • Une blessure grave

    Il a conclu ses propos en déclarant : « Je suis profondément blessé par la manière dont mon départ a été géré. J'aurais souhaité que l'annonce soit faite plus tôt afin que les supporters puissent me faire les adieux que je mérite, mais cela n'a pas été le cas. »

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