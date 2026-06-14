Vidéo | 7-1, encore une fois : l'Allemagne répète le scénario du Brésil... et Curaçao entre dans l'histoire

Dimanche soir, au stade NRG, l’équipe d’Allemagne a dominé Curaçao 7-1 lors de la première journée du groupe E de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Les Allemands décrochent ainsi leurs trois premiers points, tandis que Curaçao reste à zéro unité dans ce groupe 5 où figurent aussi l’Équateur et la Côte d’Ivoire.
Julian Nagelsmann a aligné le onze suivant : Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz et Florian Wirtz.
Quant au Néerlandais Dick Advocaat, le sélectionneur de Curaçao, il a aligné le onze suivant : Eloy Room, Cheryl Floranos, Armando Obispo, Ritchaldi Bazouwer, Deveron Nieme, Tahit Chong, Levano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jorgen Lukadia et Sonthe Hansen.