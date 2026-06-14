Vidéo | 7-1, encore une fois : l'Allemagne répète le scénario du Brésil... et Curaçao entre dans l'histoire

Le vétéran néerlandais Dick Advocaat a attiré tous les regards avant le coup d’envoi. Après l’interprétation des hymnes nationaux de Curaçao et d’Allemagne, il s’est effondré en larmes, offrant une image émouvante qui a immédiatement captivé le public et les médias, et marqué l’un des moments les plus forts de la compétition jusqu’ici.

À 78 ans et 260 jours, il est devenu le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde, battant le record de la plus ancienne compétition mondiale.

Avec ses 78 ans et 260 jours, il devient le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde. La différence d’âge de 39 ans et 299 jours qui le sépare de son homologue allemand Julian Nagelsmann (38 ans et 326 jours) établit par ailleurs un nouveau record dans la compétition.