Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Vidéo | 7-1, encore une fois : l'Allemagne répète le scénario du Brésil... et Curaçao entre dans l'histoire

FEATURES
Allemagne vs Curaçao
Allemagne
Curaçao
Coupe du monde
D. Advocaat
J. Nagelsmann
M. Neuer
L. Comenencia
F. Nmecha
N. Schlotterbeck
K. Havertz
J. Musiala
D. Undav
N. Brown
Allemagne
Curaçao
É.-U.
Pays-Bas

La Mannschaft laisse une empreinte indélébile

Dimanche soir, au stade NRG, l’équipe d’Allemagne a dominé Curaçao 7-1 lors de la première journée du groupe E de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Allemands décrochent ainsi leurs trois premiers points, tandis que Curaçao reste à zéro unité dans ce groupe 5 où figurent aussi l’Équateur et la Côte d’Ivoire.

Julian Nagelsmann a aligné le onze suivant : Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz et Florian Wirtz.

Quant au Néerlandais Dick Advocaat, le sélectionneur de Curaçao, il a aligné le onze suivant : Eloy Room, Cheryl Floranos, Armando Obispo, Ritchaldi Bazouwer, Deveron Nieme, Tahit Chong, Levano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jorgen Lukadia et Sonthe Hansen.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    AdvoKat conquiert les cœurs et entre dans l’histoire

    Le vétéran néerlandais Dick Advocaat a attiré tous les regards avant le coup d’envoi. Après l’interprétation des hymnes nationaux de Curaçao et d’Allemagne, il s’est effondré en larmes, offrant une image émouvante qui a immédiatement captivé le public et les médias, et marqué l’un des moments les plus forts de la compétition jusqu’ici.

    À 78 ans et 260 jours, il est devenu le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde, battant le record de la plus ancienne compétition mondiale.

    Avec ses 78 ans et 260 jours, il devient le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde. La différence d’âge de 39 ans et 299 jours qui le sépare de son homologue allemand Julian Nagelsmann (38 ans et 326 jours) établit par ailleurs un nouveau record dans la compétition.

    • Publicité
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Noir bat le record de Matthäus et égale la légende mexicaine

    Manuel Neuer, le gardien de but de l’équipe nationale allemande, a inscrit son nom dans les annales du football lors de cette rencontre. À 40 ans et 79 jours, il est devenu le joueur allemand le plus âgé à prendre part à une grande compétition internationale, que ce soit la Coupe du monde ou le Championnat d’Europe, surpassant ainsi le précédent record détenu par Lothar Matthäus, lors de l’Euro 2000, face au Portugal, à 39 ans et 91 jours.

    Mais les exploits du gardien allemand chevronné ne s’arrêtent pas là, Selon le compte spécialisé « Mr. Chip », il dispute ainsi sa cinquième phase finale de Coupe du monde, égalant le record historique du Mexicain Antonio Carbajal, présent lors des éditions 1950 à 1966.

    Grâce à cet exploit, Neuer devient le deuxième gardien de l’histoire, après le Mexicain Antonio Carbajal (1950-1966), à prendre part à cinq phases finales de Coupe du monde, confirmant une régularité exceptionnelle au plus haut niveau depuis plus d’une décennie et demie.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'Allemagne a commencé la rencontre sur les chapeaux de roue.

    D’entrée de jeu, la Nationalmannschaft a imposé un rythme élevé et une pression offensive constante, cherchant à ouvrir rapidement le score pour prendre à la gorge son adversaire. Curaçao, bien en place défensivement, a répondu par un travail acharné dans les duels du milieu de terrain.

    Une offensive est toutefois stoppée net par une intervention musclée de Juninho Bacuna au milieu de terrain, l’arbitre signalant immédiatement une faute en faveur de la Mannschaft et soulignant ainsi l’intensité du duel physique dès les premières minutes.

    Les Allemands ne tardent pas à concrétiser leur domination : à la 6^e minute, Felix Nmecha ouvre le score d’une frappe puissante à gauche du gardien, concluant une action collective lancée depuis le côté gauche et caractérisée par des passes précises et fluides jusqu’à l’entrée de la surface.

    Grâce à cette réalisation précoce, Nmecha inscrit son nom dans l’histoire de la sélection allemande : il devient le plus jeune buteur de la Mannschaft en Coupe du monde depuis Thomas Müller face à l’Argentine le 3 juillet 2010, illustrant la fougue qui caractérise la génération actuelle.

    Les Allemands ont ensuite multiplié les tentatives pour doubler la mise, imposant un pressing constant et une domination territoriale, tandis que Curaçao s’employait à limiter la casse et à refaire surface.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Curaçao suit la voie tracée par le Maroc et l’Algérie.

    L’équipe nationale de Curaçao a égalisé à la 21e minute par l’intermédiaire de Levano Comenensia, auteur d’une frappe puissante des 20 mètres qui a battu Manuel Neuer à sa droite.

    Curaçao devient ainsi la première équipe à ouvrir le score dans les 21 premières minutes de son premier match en Coupe du monde depuis le Nigeria contre la Bulgarie en 1994, qui avait lui aussi frappé à la 21^e minute.

    Curaçao devient la onzième sélection de la CONCACAF à trouver le chemin des filets en phase finale, un club restreint que seules l’Afrique (douze équipes buteuses) et l’Europe (trente-trois) surpassent.

    Curaçao est aussi devenu le troisième effectif à trouver le chemin des filets lors de son match d’ouverture face à l’Allemagne, alors que les « Maschinen » défendaient leur titre. Elle succède ainsi au Maroc, battu 2-1 lors de l’édition 1970, puis à l’Algérie, victorieuse 2-1 en 1982, avant que Curaçao ne vienne compléter cette liste en 2026.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tentatives allemandes

    L'équipe d'Allemagne a maintenu sa pression offensive intense en enchaînant plusieurs phases de jeu où elle a dominé les opérations, face à une défense clairement en retrait de l'équipe de Curaçao, qui s'est contentée de se regrouper et de se replier rapidement.

    Parmi les temps forts, Jamal Musiala s’est élancé depuis le côté droit à l’intérieur de la surface de réparation, avant que la défense ne dégager in extremis le ballon en corner, une action qui aurait pu menacer directement le but adverse.

    La menace allemande s’est poursuivie lorsque Leroy Sané s’est présenté seul face au gardien, mais une intervention défensive décisive a empêché l’ouverture du score, et le ballon a été repoussé hors de la zone de danger.

    Malgré cette pression constante, Curaçao a tout de même tenté une incursion offensive, conclue par une frappe puissante de Bakuna depuis l’extérieur de la surface, mais le ballon a dépassé la transversale sans jamais menacer réellement le but.

    Enfin, Kai Havertz a tenté de percer le rideau défensif depuis le côté droit de la surface, mais la défense a de nouveau repoussé le danger en corner, témoignant de sa volonté de résister au rouleau compresseur allemand.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schlötterbeck a laissé son empreinte sur la rencontre… avant que Farman ne trouve le chemin des filets.

    À la 38^e minute, l’Allemagne a repris l’avantage grâce à Nico Schlotterbeck, qui a profité d’un centre précis venu d’un corner tiré de la droite pour expédier le ballon au fond des filets d’une puissante tête.

    Ce but a fait de la rencontre le deuxième match de l’histoire de la Coupe du monde où deux joueurs du Borussia Dortmund trouvent le chemin des filets dans une même rencontre, après l’unique précédent de 2006, lorsque Jan Koller et Tomáš Rosický avaient scoré lors de la victoire 3-0 de la République tchèque face aux États-Unis.

    Juste avant la mi-temps, l’arbitre international marocain Jalal Jaid accorde un penalty à l’Allemagne après une intervention musclée de Richidley Bazoer sur Felix Nmecha dans la surface.

    Kai Havertz s’est présenté devant le ballon et a transformé la sentence en troisième but dès la cinquième minute du temps additionnel, permettant à l’Allemagne de mener 3-1 à la mi-temps.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La frappe de Musiala ébranle le trône du Real Madrid

    Dès l’entame de la seconde période, Jamal Musiala a permis à l’Allemagne d’alourdir le score en inscrivant le quatrième but dès la 47^e minute. après une passe magistrale de Joshua Kimmich. Le ballon lui parvient dans la surface de réparation, et il le propulse du pied gauche au fond des filets, portant ainsi le score à 4–0 dans une rencontre dominée de bout en bout par la Mannschaft.

    Outre l’aspect sportif, sa réalisation revêt une portée historique : le but du joueur du Bayern Munich a porté à 80 le nombre de buts inscrits par des joueurs du club bavarois dans l’histoire de la Coupe du monde.

    Le Bayern Munich devient ainsi le club le plus prolifique de l’histoire de la Coupe du monde, devançant le Real Madrid et ses 79 réalisations.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des interventions musclées… et une attaque dangereuse

    La rencontre a été marquée par des moments successifs de suspense et de duels acharnés, sur fond d’une pression offensive allemande évidente et d’occasions dangereuses qui ont failli changer la donne à plusieurs reprises.

    L’action offensive avait été lancée par un centre précis de Joshua Kimmich depuis le côté droit, qui avait atteint la surface de réparation, mais la défense avait réagi avec fermeté pour repousser le danger au moment crucial, évitant ainsi une occasion franche.

    Au milieu de terrain, la tension est montée d’un cran après un tacle appuyé d’un joueur de Curaçao sur Jamal Musiala, contraignant l’arbitre à stopper le jeu et à accorder un coup franc aux Allemands, illustrant l’intensité des duels à ce moment de la rencontre.

    Les Allemands répondent aussitôt par une intervention musclée sur Tahith Chong, ce qui vaut à Curaçao un coup franc dangereux, tiré depuis le côté gauche à l’entrée de la surface.

    En attaque, Leroy Sané a ensuite percé la défense de Curaçao grâce à une accélération fulgurante et s’est présenté seul face au gardien. Entré dans la surface, il a déclenché une frappe puissante vers le coin droit, mais le ballon a frôlé le poteau gauche, laissant planer la déception après une occasion qui aurait pu faire basculer le score.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brown a enflammé la rencontre

    L'équipe d'Allemagne a poursuivi son festival offensif face à Curaçao, Nathaniel Brown inscrivant le cinquième but de la Mannschaft à la 64^e minute. L’action, parfaitement construite, a débuté par une passe décisive de Deniz Undav, qui a lancé Nathaniel Braun seul dans la surface. L’attaquant a exploité l’espace offert et conclu l’action d’une frappe puissante du gauche, hors de portée du gardien, pour inscrire le cinquième but allemand.

    Outre l’ampleur de la marque, cette réalisation entre dans les annales de la Coupe du monde. Avec cette réalisation, la Mannschaft porte à dix le nombre de ses rencontres mondiales conclues avec au moins cinq buts marqués, un record absolu.

    La Mannschaft occupe ainsi la première place de ce classement historique avec dix rencontres à cinq buts ou plus, devançant le Brésil (sept), la Hongrie (six) et l’Argentine (cinq).

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ondav agrandit le stade.

    L'équipe d'Allemagne a poursuivi son festival offensif face à Curaçao, Deniz Undav inscrivant le sixième but à la 78e minute et confirmant ainsi la domination écrasante de la Mannschaft.

    Servi sur un plateau par une passe millimétrée de Joshua Kimmich dans la surface, l’attaquant a frappé fort et au ras du sol, à droite du gardien, pour porter le score à 6-0.

    Entré en jeu, Ondav ne s’est pas contenté de marquer : il a également délivré une passe décisive avant de doubler la mise, confirmant ainsi son impact immédiat.

    Selon les statistiques, Deniz Undav est devenu le troisième remplaçant allemand de l’histoire de la Coupe du monde à marquer et à offrir une passe décisive lors d’un même match, intégrant ainsi un club très fermé qui compte : « Rudi Völler – Argentine 3-2 Allemagne (finale 1986), Niklas Füllkrug – Costa Rica 2-4 Allemagne (phase de groupes 2022), Deniz Undav – Allemagne 6-1 Curaçao (phase de groupes 2026) ».

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Havertz fait monter les enchères… tandis que le Brésil perd sa place de leader

    À la 88^e minute, l’équipe d’Allemagne a poursuivi son festival offensif contre Curaçao. Kai Havertz a inscrit le septième but de la rencontre, confirmant la domination écrasante de la Mannschaft jusqu’aux derniers instants.

    L’attaquant a transpercé la défense, s’est présenté seul face au gardien, a pénétré dans la surface sans opposition et l’a lobé d’une touche subtile, envoyant le ballon mourir dans les filets.

    Avec ce but, la Mannschaft a atteint le total de sept réalisations en une seule rencontre de Coupe du monde pour la première fois depuis le 8 juillet 2014, date de sa fameuse demi-finale remportée 7-1 contre le Brésil.

    Ce succès permet à la Nationalmannschaft de porter son total à 239 buts en Coupe du monde, soit une unité de plus que le Brésil (238).

    Au classement historique des buteurs, l’Allemagne totalise désormais 239 réalisations, contre 238 pour le Brésil, et consolide ainsi son statut de nation phare de la Coupe du monde.

Coupe du monde
Allemagne crest
Allemagne
ALM
Côte d'Ivoire crest
Côte d'Ivoire
CIV
Coupe du monde
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Curaçao crest
Curaçao
CUW