VIDÉO : « On va gagner ce titre ! » - Neymar exprime sa confiance lors d’un appel vidéo après l’annonce de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde, en compagnie de la star du FC Barcelone et de son ami proche Raphinha

Les liens qui unissent les plus grandes stars du Brésil ont été mis en évidence cette semaine, après que Carlo Ancelotti a officiellement confirmé la composition de son équipe pour le prochain tournoi. L'attaquant du FC Barcelone Raphinha a été l'un des premiers à prendre contact avec Neymar, en lançant un appel vidéo qui a permis de saisir l'émotion à vif de l'attaquant chevronné.

Après des mois de spéculations sur son état de forme et son influence au sein de la Seleção, la confirmation de sa place dans le groupe représentait tout pour l’ancien Parisien.

Une séquence vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre Neymar Jr en larmes au cours de l’échange, illustrant la forte unité qui anime le camp de la Seleção. Le vétéran devrait mener une ligne d’attaque talentueuse alors que le Brésil vise un sixième titre mondial sur les terrains nord-américains.







