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VIDÉO : « On va gagner ce titre ! » - Neymar exprime sa confiance lors d’un appel vidéo après l’annonce de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde, en compagnie de la star du FC Barcelone et de son ami proche Raphinha
Un appel émouvant entre deux stars
Les liens qui unissent les plus grandes stars du Brésil ont été mis en évidence cette semaine, après que Carlo Ancelotti a officiellement confirmé la composition de son équipe pour le prochain tournoi. L'attaquant du FC Barcelone Raphinha a été l'un des premiers à prendre contact avec Neymar, en lançant un appel vidéo qui a permis de saisir l'émotion à vif de l'attaquant chevronné.
Après des mois de spéculations sur son état de forme et son influence au sein de la Seleção, la confirmation de sa place dans le groupe représentait tout pour l’ancien Parisien.
Une séquence vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre Neymar Jr en larmes au cours de l’échange, illustrant la forte unité qui anime le camp de la Seleção. Le vétéran devrait mener une ligne d’attaque talentueuse alors que le Brésil vise un sixième titre mondial sur les terrains nord-américains.
La promesse audacieuse de Neymar pour 2026
Malgré les larmes, la confiance caractéristique de Neymar a rapidement resurgi au cours de l’échange. Il a profité de l’instant pour lancer un défi au reste du monde, affirmant avec conviction que 2018 serait l’année du Brésil.
« Merci Raphinha pour tout, du fond du cœur, tu sais l’affection que j’ai pour toi. Tout va bien se passer, on va GAGNER ce fichu truc », a lancé l’attaquant lors de cet échange émouvant.
Cet échange souligne le leadership que Neymar conserve au sein du groupe, même si de jeunes talents comme Raphinha occupent désormais des rôles plus importants au FC Barcelone.
La séquence, initialement diffusée sur la chaîne YouTube de Neymar Jr, a immédiatement fait le buzz auprès des supporters, impatients de voir si la star formée à Santos réussira enfin à soulever le seul trophée manquant à son palmarès.
Des absences inattendues et la profondeur de l'effectif
Si l’attention s’est principalement portée sur le retour de Neymar, l’annonce de la composition de l’équipe n’a pas manqué de susciter la controverse. La plus grande surprise a sans doute été l’exclusion de João Pedro, de Chelsea. L’attaquant a connu une saison prolifique en Premier League et son nom avait été largement évoqué dans le cadre d’un éventuel transfert à Barcelone, mais Ancelotti a finalement opté pour d’autres profils lors de sa sélection finale pour le tournoi estival.
Avec Neymar et Raphinha confirmés comme le duo à suivre, la pression sera immense sur les quintuples champions pour qu'ils soient performants dès le coup d'envoi en juin.
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L'avenir de la Seleção
Sur le papier, le parcours du Brésil en phase de groupes semble abordable, mais les Brésiliens devront être au meilleur de leur forme pour éviter tout faux pas dès le début. Ils affronteront le Maroc, Haïti et l’Écosse lors de la phase initiale de la compétition.
Les joueurs se retrouveront au centre d’entraînement de Granja Comary le 27 mai, puis disputeront un dernier match amical au Maracanã contre le Panama le 31 mai. Ce rendez-vous marquera la dernière sortie des Brésiliens sur leur sol avant le départ pour les États-Unis, prévu le 1er juin.
Un ultime test face à l’Égypte est prévu à Cleveland le 6 juin, avant l’entrée en lice officielle contre le Maroc dans le New Jersey le 13 juin.