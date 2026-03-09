Goal.com
Barcelona Pedri Harry Potter GFXGetty & FC Barcelona
VIDÉO : « On se croirait à Poudlard ! » - Les stars du FC Barcelone sont impressionnées en arrivant à l'« hôtel Harry Potter » où elles séjourneront pour disputer le match de Ligue des champions contre Newcastle

Les superstars du FC Barcelone ont troqué le soleil de Catalogne pour le charme historique du Northumberland, et il semble qu'elles se soient retrouvées dans un pays des merveilles sorcier. Avant leur match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle United, l'équipe de Hansi Flick s'est installée à Matfen Hall, un magnifique manoir vieux de 200 ans qui a convaincu les joueurs qu'ils avaient accidentellement pris le Poudlard Express plutôt qu'un jet privé.

    Les leaders de la Liga sont arrivés en Angleterre galvanisés par leur victoire 1-0 contre l'Athletic Club samedi dernier, un résultat qui leur a permis de prendre quatre points d'avance sur le Real Madrid. Cependant, l'intensité de la course au titre a été brièvement oubliée lorsque Pedri, Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont exploré leur environnement gothique, caractérisé par de grands lustres, des tapisseries anciennes et des portes voûtées en bois répartis sur un domaine de 300 acres.

    La ressemblance avec l'univers d'Harry Potter n'a pas échappé aux joueurs, le milieu de terrain Gavi étant particulièrement impressionné par l'hôtel cinq étoiles. En parcourant les grands couloirs, le jeune joueur a été filmé en train de dire : « On dirait Poudlard. On est dans Harry Potter ? C'est très sympa. » Les réseaux sociaux officiels du club ont repris le thème, partageant une vidéo de Lamine Yamal et Fermin Lopez avec la légende : « Votre cours de potions va commencer », tandis qu'un autre post déclarait : « Pedri est enfin à Poudlard. »

    Malgré l'ambiance détendue qui régnait à leur arrivée, les joueurs sont bien conscients du défi qui les attend à St. James' Park. Fermin a récemment averti ses coéquipiers qu'ils devaient se préparer à livrer bataille, déclarant : « Nous savons que nous allons disputer un match similaire à celui que nous avons joué ici [lorsqu'ils ont affronté Newcastle lors de la phase de ligue en septembre 2025], dans un stade très difficile contre un adversaire très physique. Nous espérons réaliser une excellente performance, jouer notre jeu habituel et gagner. »

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Newcastle cherche à prendre l'avantage lors du match aller

    Newcastle cherche à rebondir après son élimination décevante de la FA Cup face à Manchester City, et les fidèles supporters de St James' Park auront à cœur de créer une ambiance bien moins accueillante que les jardins luxuriants et les bibliothèques tranquilles de Matfen Hall. De leur côté, Flick et ses hommes espèrent que la magie de leur environnement se traduira sur le terrain, alors qu'ils cherchent à s'assurer un avantage décisif lors du match aller. Pour une équipe en quête de gloire tant au niveau national qu'européen, une victoire dans le nord-est serait le résultat idéal pour maintenir en vie ses rêves de triplé.

