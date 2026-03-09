VIDÉO : « On se croirait à Poudlard ! » - Les stars du FC Barcelone sont impressionnées en arrivant à l'« hôtel Harry Potter » où elles séjourneront pour disputer le match de Ligue des champions contre Newcastle

La ressemblance avec l'univers d'Harry Potter n'a pas échappé aux joueurs, le milieu de terrain Gavi étant particulièrement impressionné par l'hôtel cinq étoiles. En parcourant les grands couloirs, le jeune joueur a été filmé en train de dire : « On dirait Poudlard. On est dans Harry Potter ? C'est très sympa. » Les réseaux sociaux officiels du club ont repris le thème, partageant une vidéo de Lamine Yamal et Fermin Lopez avec la légende : « Votre cours de potions va commencer », tandis qu'un autre post déclarait : « Pedri est enfin à Poudlard. »

Malgré l'ambiance détendue qui régnait à leur arrivée, les joueurs sont bien conscients du défi qui les attend à St. James' Park. Fermin a récemment averti ses coéquipiers qu'ils devaient se préparer à livrer bataille, déclarant : « Nous savons que nous allons disputer un match similaire à celui que nous avons joué ici [lorsqu'ils ont affronté Newcastle lors de la phase de ligue en septembre 2025], dans un stade très difficile contre un adversaire très physique. Nous espérons réaliser une excellente performance, jouer notre jeu habituel et gagner. »