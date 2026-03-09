Getty & FC Barcelona
Traduit par
VIDÉO : « On se croirait à Poudlard ! » - Les stars du FC Barcelone sont impressionnées en arrivant à l'« hôtel Harry Potter » où elles séjourneront pour disputer le match de Ligue des champions contre Newcastle
Les stars du FC Barcelone sous le charme d'un refuge luxueux
Les leaders de la Liga sont arrivés en Angleterre galvanisés par leur victoire 1-0 contre l'Athletic Club samedi dernier, un résultat qui leur a permis de prendre quatre points d'avance sur le Real Madrid. Cependant, l'intensité de la course au titre a été brièvement oubliée lorsque Pedri, Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont exploré leur environnement gothique, caractérisé par de grands lustres, des tapisseries anciennes et des portes voûtées en bois répartis sur un domaine de 300 acres.
Regardez le clip
Gavi et Yamal embrassent la magie
La ressemblance avec l'univers d'Harry Potter n'a pas échappé aux joueurs, le milieu de terrain Gavi étant particulièrement impressionné par l'hôtel cinq étoiles. En parcourant les grands couloirs, le jeune joueur a été filmé en train de dire : « On dirait Poudlard. On est dans Harry Potter ? C'est très sympa. » Les réseaux sociaux officiels du club ont repris le thème, partageant une vidéo de Lamine Yamal et Fermin Lopez avec la légende : « Votre cours de potions va commencer », tandis qu'un autre post déclarait : « Pedri est enfin à Poudlard. »
Malgré l'ambiance détendue qui régnait à leur arrivée, les joueurs sont bien conscients du défi qui les attend à St. James' Park. Fermin a récemment averti ses coéquipiers qu'ils devaient se préparer à livrer bataille, déclarant : « Nous savons que nous allons disputer un match similaire à celui que nous avons joué ici [lorsqu'ils ont affronté Newcastle lors de la phase de ligue en septembre 2025], dans un stade très difficile contre un adversaire très physique. Nous espérons réaliser une excellente performance, jouer notre jeu habituel et gagner. »
- Getty Images Sport
Newcastle cherche à prendre l'avantage lors du match aller
Newcastle cherche à rebondir après son élimination décevante de la FA Cup face à Manchester City, et les fidèles supporters de St James' Park auront à cœur de créer une ambiance bien moins accueillante que les jardins luxuriants et les bibliothèques tranquilles de Matfen Hall. De leur côté, Flick et ses hommes espèrent que la magie de leur environnement se traduira sur le terrain, alors qu'ils cherchent à s'assurer un avantage décisif lors du match aller. Pour une équipe en quête de gloire tant au niveau national qu'européen, une victoire dans le nord-est serait le résultat idéal pour maintenir en vie ses rêves de triplé.
Publicité