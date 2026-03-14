VIDÉO : « On m'a massacré » - Pep Guardiola mime le fait de se faire tirer dessus alors que l'entraîneur de Manchester City défend avec fougue ses choix tactiques

Guardiola a souligné qu’en raison de sa longue expérience dans cette compétition, il a souvent essuyé des critiques chaque fois que City échouait sur la plus grande scène, notant que les médias s’en prenaient à lui dès que les choses tournaient mal. « Ça fait 17 ans que j’entraîne dans cette compétition, et à chaque fois que je perds, boum, mon Dieu. Pew, pew, pew », a-t-il dit, imitant des coups de feu. « J’ai été massacré. Écoutez, j’ai disputé une finale de Ligue des champions sans Fernandinho ni Rodri au poste de milieu défensif contre Chelsea. Vous pensez que c’est normal ? Non, honnêtement. [Ilkay] Gundogan a joué à ce moment-là. J’étais anéanti. Je savais comment Rodri jouait et comment Fernandinho jouait, ce n’était pas le Rodri que nous avons rencontré par la suite, et aux autres postes, il y a souvent de nombreuses décisions à prendre pour de très, très nombreuses raisons, pour la façon dont on gère la pression et tout le reste. Je peux vous expliquer cela, mais est-ce que ça va vous convaincre pour la prochaine fois ? »