Les ambitions de Manchester City en Ligue des champions ne tiennent plus qu’à un fil, le Real Madrid ayant démantelé les visiteurs lors d’une rencontre sans pitié qui s’est soldée par un score de 3-0. La tactique et le choix de l’effectif de Guardiola ont été au centre de l’attention après le match. Malgré une domination en termes de possession, la formation expérimentale en 4-2-2-2 de l'Espagnol n'a pas porté ses fruits, déclenchant une vague de critiques tactiques. Réagissant aux retombées de cette défaite en Espagne, l'entraîneur de City a laissé entendre qu'il n'était salué comme un génie tactique que lorsque ses prises de risque portaient leurs fruits. Il a ensuite mimé le bruit des coups de feu avec ses doigts, suggérant qu'il était constamment sous le feu des critiques de la presse chaque fois que son équipe échouait sur la grande scène.
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VIDÉO : « On m'a massacré » - Pep Guardiola mime le fait de se faire tirer dessus alors que l'entraîneur de Manchester City défend avec fougue ses choix tactiques
La défaite qui a déclenché une vague d'analyses tactiques
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Guardiola a l'habitude d'être le bouc émissaire
Guardiola a souligné qu’en raison de sa longue expérience dans cette compétition, il a souvent essuyé des critiques chaque fois que City échouait sur la plus grande scène, notant que les médias s’en prenaient à lui dès que les choses tournaient mal. « Ça fait 17 ans que j’entraîne dans cette compétition, et à chaque fois que je perds, boum, mon Dieu. Pew, pew, pew », a-t-il dit, imitant des coups de feu. « J’ai été massacré. Écoutez, j’ai disputé une finale de Ligue des champions sans Fernandinho ni Rodri au poste de milieu défensif contre Chelsea. Vous pensez que c’est normal ? Non, honnêtement. [Ilkay] Gundogan a joué à ce moment-là. J’étais anéanti. Je savais comment Rodri jouait et comment Fernandinho jouait, ce n’était pas le Rodri que nous avons rencontré par la suite, et aux autres postes, il y a souvent de nombreuses décisions à prendre pour de très, très nombreuses raisons, pour la façon dont on gère la pression et tout le reste. Je peux vous expliquer cela, mais est-ce que ça va vous convaincre pour la prochaine fois ? »
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L'attention se porte désormais sur la course au titre de Premier League
Malgré cette déception européenne, Guardiola a l'occasion de se racheter immédiatement dans la course au titre national face à West Ham. L'entraîneur de Manchester City a récemment été nommé « Entraîneur du mois »de la Premier League pour février, sa première distinction de ce type depuis fin 2021, grâce à une excellente série de résultats. Il sait qu'il n'y a pas de place pour l'erreur alors que City continue de talonner Arsenal en tête du classement.