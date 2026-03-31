VIDÉO : « On a dépensé une somme colossale » - Gérard Piqué appelle les joueurs de Manchester United à prendre leurs responsabilités et se demande si les Red Devils sont prêts à se lancer à la conquête de la Premier League et de la Ligue des champions

Invité de l'émission « The Late Run Show », Piqué a été interrogé par l'animateur sur la question de savoir si Manchester United avait les qualités requises pour prétendre au titre de Premier League et à la Ligue des champions. L'Espagnol a répondu avec force, prenant la défense de la succession incessante d'entraîneurs à Old Trafford. Piqué a déclaré : « Je veux dire, ils dépensent énormément d’argent, et les joueurs doivent prouver qu’ils valent cet argent. Parce qu’à l’heure actuelle, c’est très facile de rejeter la faute sur l’entraîneur quand on n’obtient pas de résultats. Et c’est… du moins dans le football, c’est ce qui se passe quand une équipe ne performe pas bien : on pointe du doigt l’entraîneur. Mais ce n’est pas vrai. »