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VIDÉO : « On a dépensé une somme colossale » - Gérard Piqué appelle les joueurs de Manchester United à prendre leurs responsabilités et se demande si les Red Devils sont prêts à se lancer à la conquête de la Premier League et de la Ligue des champions
Piqué exige que les joueurs assument leurs responsabilités
Invité de l'émission « The Late Run Show », Piqué a été interrogé par l'animateur sur la question de savoir si Manchester United avait les qualités requises pour prétendre au titre de Premier League et à la Ligue des champions. L'Espagnol a répondu avec force, prenant la défense de la succession incessante d'entraîneurs à Old Trafford. Piqué a déclaré : « Je veux dire, ils dépensent énormément d’argent, et les joueurs doivent prouver qu’ils valent cet argent. Parce qu’à l’heure actuelle, c’est très facile de rejeter la faute sur l’entraîneur quand on n’obtient pas de résultats. Et c’est… du moins dans le football, c’est ce qui se passe quand une équipe ne performe pas bien : on pointe du doigt l’entraîneur. Mais ce n’est pas vrai. »
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Les investissements colossaux ne portent pas leurs fruits
L'ancien défenseur central, qui a joué à la fois pour Manchester United et Barcelone au cours de sa carrière, a poursuivi son analyse en ajoutant : « Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, et ce sont eux qui doivent obtenir des résultats. Cela fait déjà plusieurs années que le club change d'entraîneur, donc à un moment donné, les joueurs doivent assumer leurs responsabilités. » Ses commentaires reflètent les engagements financiers colossaux pris par le club ces dernières années. Selon Transfermarkt, l'effectif actuel affiche une valeur marchande de 754,15 millions d'euros. Cela fait suite à des dépenses massives pour recruter des joueurs tels que Paul Pogba, Antony et Harry Maguire, mais ces recrues coûteuses ont largement peiné à remporter des titres de manière régulière.
L'instabilité au niveau de l'encadrement mine Old Trafford
Manchester United a connu une période de grande agitation sur le banc depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, année qui marque également son dernier sacre en Premier League. Depuis lors, le club a vu défiler une succession d’entraîneurs dans une tentative désespérée de retrouver sa gloire d’antan. Des figures de proue telles que David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer et Erik ten Hag se sont toutes succédé sans parvenir à remporter le titre de champion. Plus récemment, Ruben Amorim a été limogé après seulement 63 matches, ouvrant la voie à Michael Carrick le 13 janvier.
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Quelle sera la prochaine étape pour les Red Devils ?
Les Red Devils occupent actuellement la troisième place du classement avec 55 points en 31 matches, derrière Arsenal et Manchester City, mais devant Aston Villa. Il leur reste sept rencontres décisives à disputer dans leur lutte pour décrocher une place en Ligue des champions. Ils reprendront la compétition le 13 avril en accueillant Leeds United, avant de se rendre à Chelsea le 18 avril.
Regardez « The Late Run » avec l'invité Gerard Piqué