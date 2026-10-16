VIDÉO : Nouvelle humiliation pour Andre Onana, prêté par Manchester United, qui encaisse un but directement sur corner après une bourde avec Trabzonspor

Trabzonspor semblait maîtriser son match de Ligue Conférence face au club finlandais KuPS, avant que son gardien ne relance les visiteurs. L’équipe turque avait pris trois buts d’avance à la 47e minute et semblait avoir plié la rencontre dès le début de la seconde période.
Mais à la 54e minute, le milieu expérimenté Petteri Pennanen a frappé un corner rentrant dangereux. Le ballon a échappé à tout le monde dans la surface de réparation et a surpris Onana en entrant au second poteau. Prêté par Manchester United, le gardien est resté au sol, incrédule, tandis que ses coéquipiers regagnaient simplement le rond central.