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Muhammad Zaki
Traduit par

VIDÉO : Nouvelle humiliation pour Andre Onana, prêté par Manchester United, qui encaisse un but directement sur corner après une bourde avec Trabzonspor

A. Onana
Trabzonspor
Manchester United
Premier League
KuPS vs Trabzonspor
KuPS
Ligue Conférence
Super Lig

La période difficile d’Andre Onana loin d’Old Trafford a atteint un nouveau creux jeudi soir, lorsque le gardien a commis une erreur flagrante en compétition européenne. Le Camerounais, actuellement prêté à Trabzonspor, n’a pas su gérer un coup de pied arrêté anodin, dans une séquence rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

  • Un cauchemar lors d’une rencontre européenne

    Trabzonspor semblait maîtriser son match de Ligue Conférence face au club finlandais KuPS, avant que son gardien ne relance les visiteurs. L’équipe turque avait pris trois buts d’avance à la 47e minute et semblait avoir plié la rencontre dès le début de la seconde période.

    Mais à la 54e minute, le milieu expérimenté Petteri Pennanen a frappé un corner rentrant dangereux. Le ballon a échappé à tout le monde dans la surface de réparation et a surpris Onana en entrant au second poteau. Prêté par Manchester United, le gardien est resté au sol, incrédule, tandis que ses coéquipiers regagnaient simplement le rond central.


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  • Se racheter sur penalty

    Cette erreur flagrante menaçait de gâcher une soirée jusque-là tranquille pour les locaux, mais le gardien s’est rapidement racheté. Peu après sa bévue sur coup de pied arrêté, KuPS a obtenu un penalty et l’occasion d’amorcer une remontée improbable.

    Onana a plongé du bon côté, sur sa droite, pour repousser la tentative. Le ballon repris dans la foulée a été expédié au-dessus de la barre, préservant les deux buts d’avance de Trabzonspor et ramenant le calme dans les rangs de l’équipe turque.

    Malgré cet accroc défensif, la puissance offensive de Trabzonspor s’est révélée trop importante pour les visiteurs. L’ancien attaquant de Southampton Paul Onuachu a ouvert le score, donnant le ton d’une prestation offensive dominante. L’ancien ailier de Liverpool Mohamed Salah a ensuite doublé la mise d’une frappe caractéristique dans le coin opposé, inscrivant son huitième but depuis son arrivée en Turquie lors du mercato estival.

    Franculino Dju a creusé l’écart peu après la pause pour porter le score à 3-0. Après l’épisode du penalty en seconde période, Dju a encore marqué dans le temps additionnel pour sceller définitivement le résultat. Le but tardif de Gustav Engvall n’aura été qu’une consolation pour KuPS.



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    Aller de l’avant en Turquie

    Désormais dans sa deuxième saison loin d’Old Trafford, Onana espère s’appuyer sur ses exploits sur penalty plutôt que de s’attarder sur son erreur sur corner. Jouer régulièrement en compétition européenne reste essentiel pour trouver de la régularité pendant son prêt.

    Lors de ses prochains matches, Trabzonspor cherchera à associer son efficacité redoutable devant le but à une plus grande solidité défensive. Préserver sa dynamique victorieuse en Ligue Conférence sera essentiel à ses ambitions européennes.