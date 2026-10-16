VIDÉO : Nouvelle humiliation pour Andre Onana, prêté par Manchester United, qui encaisse un but directement sur corner après une bourde avec Trabzonspor

Cette erreur flagrante menaçait de gâcher une soirée jusque-là tranquille pour les locaux, mais le gardien s’est rapidement racheté. Peu après sa bévue sur coup de pied arrêté, KuPS a obtenu un penalty et l’occasion d’amorcer une remontée improbable.

Onana a plongé du bon côté, sur sa droite, pour repousser la tentative. Le ballon repris dans la foulée a été expédié au-dessus de la barre, préservant les deux buts d’avance de Trabzonspor et ramenant le calme dans les rangs de l’équipe turque.

Malgré cet accroc défensif, la puissance offensive de Trabzonspor s’est révélée trop importante pour les visiteurs. L’ancien attaquant de Southampton Paul Onuachu a ouvert le score, donnant le ton d’une prestation offensive dominante. L’ancien ailier de Liverpool Mohamed Salah a ensuite doublé la mise d’une frappe caractéristique dans le coin opposé, inscrivant son huitième but depuis son arrivée en Turquie lors du mercato estival.

Franculino Dju a creusé l’écart peu après la pause pour porter le score à 3-0. Après l’épisode du penalty en seconde période, Dju a encore marqué dans le temps additionnel pour sceller définitivement le résultat. Le but tardif de Gustav Engvall n’aura été qu’une consolation pour KuPS.







